Nữ ca sĩ đau đớn thông báo 2 con song sinh mắc bệnh nặng, có thể liệt suốt đời

Mới đây, nữ ca sĩ Jesy Nelson (cựu thành viên nhóm Little Mix) đã thông báo tin buồn về 2 con gái song sinh của cô. 2 bé gái 8 tháng tuổi được chẩn đoán mắc một chứng rối loạn thần kinh cơ hiếm gặp gọi là teo cơ cột sống (SMA) loại 1.

Jesy Nelson bật khóc nói: “Chúng tôi được thông báo rằng có lẽ 2 con sẽ không bao giờ đi lại được, có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được sức mạnh ở cổ nên sẽ bị tàn tật. Vì vậy, điều tốt nhất chúng tôi có thể làm lúc này là đưa 2 con đi điều trị và sau đó chỉ còn biết hy vọng điều tốt đẹp nhất".

Theo Bệnh viện Cleveland Clinic, teo cơ cột sống (SMA) là một bệnh di truyền gây ra tình trạng yếu cơ ngày càng trầm trọng. Bệnh viện giải thích thêm rằng tình trạng này cuối cùng sẽ khiến một số cơ bị teo dần theo thời gian. Họ nhấn mạnh rằng không có cách chữa khỏi SMA, nhưng các liệu pháp và thuốc có thể giúp kiểm soát các triệu chứng.

Jesy Nelson thông báo 2 con gái 8 tháng tuổi được chẩn đoán mắc một chứng rối loạn thần kinh cơ hiếm gặp gọi là teo cơ cột sống (SMA) loại 1. Ảnh: Page Six

“Đây là căn bệnh teo cơ nghiêm trọng nhất mà trẻ sơ sinh có thể mắc phải. Chỉ trong vòng hai tuần sau khi được chẩn đoán… tôi phải cho các bé thở máy và làm rất nhiều việc mà không người mẹ nào nên phải làm cho con mình" - cựu thành viên Little Mix nói.

Mẹ của Jesy Nelson là người phát hiện ra 2 cháu có điều bất thường. Cách đây vài tháng, bà phát hiện 2 bé gái không cử động chân nhiều như bình thường. Jesy Nelson trải qua thai kỳ nhiều nguy hiểm, sinh non ở tuần 31 nhưng ban đầu 2 con rất khỏe mạnh. Nhưng sau đó 2 bé xuất hiện nhiều triệu chứng như khó bú sữa, ít cử động, tình hình ngày càng trầm trọng hơn.

2 em bé có nguy cơ bị liệt suốt đời. Ảnh: Page Six

“Nếu ai đang xem video này và nhận thấy những dấu hiệu này ở con mình, thì làm ơn, hãy đưa con đến bác sĩ, đến bệnh viện ngay lập tức, vì thời gian rất quan trọng và con bạn cần được điều trị. Càng sớm được điều trị, cuộc sống của con bạn sẽ càng tốt hơn. Nếu không được điều trị kịp thời, tuổi thọ của bé sẽ không quá 2 tuổi" - nữ ca sĩ cảnh báo ở cuối video. Thông tin này nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều fan bàng hoàng trước tin dữ, để lại nhiều lời động viên Jesy Nelson cùng 2 con.

Jesy Nelson có tên đầy đủ là Jessica Louise Nelson, sinh năm 1991 tại Anh. Cô nổi tiếng toàn cầu với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Little Mix. Jesy Nelson bắt đầu sự nghiệp khi tham gia The X Factor UK năm 2011 và trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của Little Mix – nhóm nhạc nữ đầu tiên chiến thắng chương trình này. Trong gần một thập kỷ, cô cùng nhóm đã gặt hái những thành công vô tiền khoáng hậu với hàng loạt đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng như Shout Out to My Ex, Black Magic và Wings.

Cuối năm 2020, Jesy Nelson gây chấn động khi thông báo rời nhóm vì lý do sức khỏe tâm thần. Cô chia sẻ rằng việc phải chịu đựng sự soi mói về ngoại hình khi ở trong một nhóm nhạc nữ đã gây ra những tổn thương tâm lý nặng nề. Sau khi rời nhóm, Jesy ra mắt đĩa đơn đầu tay Boyz (hợp tác cùng Nicki Minaj). Dù gặp phải nhiều tranh cãi trái chiều, cô vẫn kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc riêng. Đến năm 2025 - 2026, Jesy dần chuyển mình thành một nghệ sĩ độc lập, tập trung vào những ca khúc mang tính tự sự cao và phong cách R&B đậm nét hơn.

Ảnh: Heat Magazine