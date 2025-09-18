NÓNG: Ninh Dương Story bất ngờ thông báo huỷ fan meeting, hoàn tiền

Chào các bạn, chúng mình là Ninh và Dương đây,

Trước hết, chúng mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những "Nhân viên công ty" và những người luôn quan tâm yêu mến, đồng hành cùng hai đứa trong suốt quãng thời gian qua. Mỗi ngày chúng mình đều nhận được thật nhiều lời chia sẻ, động viên và ủng hộ của các bạn. Tất cả đều là những điều Ninh và Dương trân trọng vô cùng.

Những ngày vừa rồi, chúng mình đã có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho sự kiện. Xuất phát từ ý tưởng ban đầu, chúng mình mong muốn mang tới một buổi gặp gỡ, giao lưu thật chỉn chu và hấp dẫn dành cho những người đã đồng hành, ủng hộ Ninh Dương trong gần hai năm qua. Ninh Dương và ekip BTC đã cố gắng chuẩn bị từ nội dung, quy mô sân khấu, các tiết mục trình diễn cho đến những phần quà đặc biệt, với mong muốn tạo nên một kỷ niệm thật ý nghĩa, vì dù sao đây cũng là TIM Building đầu tiên của chúng mình mà đúng không!

Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất buồn khi nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn. Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực. Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện.

Khi phải đưa ra quyết định trong sự háo hức của chính bản thân chúng mình, và chứng kiến cả những sự háo hức của các bạn "Nhân viên công ty" cho sự kiện lần này, mọi thứ lại càng trở nên khó khăn. Chúng mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến từng bạn đã dành thời gian, công sức và cả chi phí để tham gia sự kiện. Quyết định huỷ sự kiện là một quyết định cực kỳ khó khăn và chúng mình hiểu rõ nó gây ra thiệt thòi, thất vọng cho nhiều người. Nhưng chúng mình tin rằng, dừng lại thời điểm này là động thái quan trọng thể hiện trách nhiệm của chúng mình với xã hội.

Hơn ai hết, chúng mình hiểu rằng không gì có thể bù đắp trọn vẹn cho những tình cảm và sự chuẩn bị của các bạn dành cho sự kiện lần này. Tuy vậy, Ninh và Dương mong muốn gửi tới các bạn những cố gắng nhỏ bé phía chúng mình, như một lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến những người đã luôn tin tưởng, yêu thương hai đứa:

- Hoàn lại toàn bộ chi phí vé tham dự cho các bạn đã giao dịch trên Flip.vn

Ninh Dương sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho các dự án mà các bạn đã và đang chuẩn bị cùng BTC cho sự kiện.

- Gửi tặng 1.338 bạn đã mua vé trên Flip.vn một bộ merchandise kỉ niệm gồm bộ thẻ - dây - bao đựng theo từng hạng vé, stickers, poster và vòng tay phát sáng.

- Đối với những bạn từ xa đã phát sinh các chi phí vé máy bay, chúng mình không thể bù đắp trọn vẹn, nhưng sẽ mở form ghi nhận để cố gắng hỗ trợ các bạn một phần chi phí phát sinh.

Ninh và Dương đã làm việc với TheBROS để có hướng dẫn chi tiết về việc hoàn vé, nhận quà và hỗ trợ chi phí phát sinh cho các bạn ở thông báo ngay sau đây.

Đối với các thông tin sai lệch sự thật, suy diễn áp đặt không căn cứ về các vấn đề xã hội và lòng yêu nước, thậm chí đưa tin giả mang tính điều hướng dư luận trong thời gian qua liên quan đến Ninh Dương Story - hiện tại chúng mình đã tham khảo ý kiến luật sư và phối hợp cùng cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như đảm bảo mọi thông tin được minh bạch.

Trên hết, chúng mình khẳng định mình luôn là những công dân Việt Nam thượng tôn pháp luật, yêu nước và trân trọng những giá trị tốt đẹp của xã hội.

Cảm ơn các bạn, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ Ninh Dương Story. Ninh và Dương sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, theo đuổi nhiều kế hoạch và hoạt động cộng đồng khác trong thời gian tới - và chúng ta chắc chắn sẽ sớm gặp lại nhau trong một ngày thật trọn vẹn, chỉ có niềm vui và nụ cười.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã tin tưởng và yêu thương.

Ninh và Dương.