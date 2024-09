Tóm dính khoảnh khắc “tình bể bình” của cặp đôi Ninh Dương khi bắt trend biến hình “Switch"

Kể từ khi trend "Switch to better" nổ ra trên TikTok, không chỉ các cặp đôi mà cả loạt KOLs đình đám cũng rần rần tham gia với những màn biến hình chất lừ. Tất nhiên, cặp đôi Ninh Dương cũng không bỏ lỡ cơ hội "đu trend" với một phiên bản đầy sáng tạo. Từ những bộ outfit thanh lịch, cả hai bất ngờ biến hình thành những set đồ thể thao năng động, chuẩn phong cách cầu thủ bóng rổ. Vừa trẻ trung, vừa tràn đầy năng lượng, pha biến hình này khiến ai xem cũng phải trầm trồ!



Màn biến hình này đã thu hút hàng loạt lời khen từ cư dân mạng, đặc biệt là sự sáng tạo trong từng khung hình. Một netizen vui nhộn còn để lại bình luận: "Pha biến hình mượt như cách Ninh Anh Bùi tán Nguyễn Tùng Dương".

Pha biến hình khiến các fan đứng ngồi không yên.

Thế nhưng, điều làm fan "lụi tim" không chỉ là pha biến hình cực chất mà còn là cách cặp đôi này "tình bể bình" dù chỉ xuất hiện tích tắc trong đoạn clip TikTok. Dân cư mạng vốn đã quá quen với những khoảnh khắc ngọt ngào của Ninh Dương, vậy mà vẫn không khỏi "ngã ngửa" trước những hành động tình tứ đầy tình cảm của hai người. Một lần nữa, chuyện tình kéo dài hơn 10 năm của họ lại trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn, với hàng loạt bình luận hài hước từ các fan.

Khoảnh khắc "tình bể bình" của "chú Ninh - anh Âm" đã bị các fan tóm dính

Không ít dân FA phải lên tiếng:

"Dân FA tụi mình chịu không nổi!"

"Đu trend kiểu này chắc dân FA không dám xem luôn!"

Không chỉ hội FA phải gato, mà ngay cả những fan có người yêu cũng không thể đứng ngoài cuộc. Các cặp đôi rần rần để lại bình luận đầy phấn khích, thể hiện sự "ngứa tay" muốn đu trend ngay:

"Coi xong, phải rủ gấu làm ngay mới được!"

"Phải kéo người ấy vào làm một video giống vầy, nhìn dễ thương quá!"

"Ủa sao giống mình với người yêu ghê, chắc phải làm một phát cho kịp trend thôi!"

Tưởng chừng là một xu hướng được các TikToker khởi xướng và lan toả một cách nhất thời, nhưng đây lại chính là một phần trong chiến dịch "Switch To The Better" của Lazada nhằm quảng bá siêu sale 9.9, với mong muốn cổ vũ người dùng tìm kiếm những điều tốt đẹp và hướng đến một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Cụ thể, Lazada đã "đầu tư" tạo trend bằng một link nhạc trên nền tảng TikTok để người dùng có thể sử dụng và đăng tải trên trang cá nhân. Không chỉ là các chiến thần "đu trend", hàng loạt KOL, influencer và người nổi tiếng như Ninh Dương Lan Ngọc, Á hậu Tường San, Nhím Vũ... cũng đã không thể bỏ qua chiếc trend thú vị này cũng như truyền tải thông điệp ý nghĩa của "Switch To The Better".

Dù chỉ mới bắt đầu vài ngày, nhưng #baihatswitch đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tham gia của đông đảo người dùng, với hơn 1000 video được đăng tải cùng lượt tương tác "khủng" ở mỗi video. Còn bạn, hãy nhanh chóng rủ "cạ cứng" của mình tham gia ngay trend và chia sẻ khoảnh khắc thú vị cho cả thế giới nhé!