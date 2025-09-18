"Tổng tài" bán khoá học làm giàu 6 năm trước từng lên TV với vai trò bất ngờ

Đó là Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, Hà Nội) - tác giả trò chơi Cờ Ngũ Hành, đồng thời là nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay.

Mới đây, hình ảnh anh chàng khi trả lời phỏng vấn gần 6 năm trước được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Tại đây, Nguyễn Văn Thiên được giới thiệu là kỳ nhân xuất hiện trên một bản tin từ tháng 10/2019, chia sẻ về trò chơi Cờ Ngũ Hành mà mình đã tạo ra.

Nguyễn Văn Thiên trên bản tin (Ảnh chụp màn hình)

Tại đây, Thiên chia sẻ về trò chơi lấy cảm hứng từ Âm dương ngũ hành và các vì sao trong vũ trụ, mô phỏng cuộc chiến giữa ngày và đêm của các vì sao trong Thái dương hệ. Cờ Ngũ Hành cũng đã được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả vào tháng 7/2019.

Sau 6 năm, ngoại hình và cuộc sống của Nguyễn Văn Thiên đã có nhiều thay đổi, anh chàng mang dáng dấp doanh nhân. Theo thông tin tự giới thiệu, Nguyễn Văn Thiên đang là Chủ tịch của Công ty cổ phần đào tạo Win Business Academy.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Win Business Academy được thành lập từ tháng 11/2022, người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Văn Thiên.

Thông tin về doanh nghiệp của Văn Thiên trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Ảnh chụp màn hình)

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là Giáo dục khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 3 tỷ đồng do 5 cá nhân góp vốn thành lập. Cá nhân Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng (tương đương 61% vốn).

Theo tìm hiểu, Win Business Academy từng mở khóa đào tạo tài chính gia đình online hồi tháng 7. Một khóa học có giá 1 triệu đồng nhưng được giảm còn 299.000 đồng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu Thiên còn là 1 trong các admin của nhóm Facebook mang tên Ý tưởng khởi nghiệp thu hút hơn 355k thành viên và thường xuyên đăng tải hình ảnh những buổi họp, gặp gỡ cùng nhiều bạn trẻ.

(Tổng hợp)