Nóng: Bộ Y tế thu hồi 37 mỹ phẩm nổi tiếng, có cả kem chống nắng Anessa và Skin Aqua,...

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam, đồng thời yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp này đứng tên công bố.

Theo quyết định, công ty có trụ sở tại tòa Diamond Flower (48 Lê Văn Lương, Hà Nội), do ông Lê Viết Năm làm đại diện pháp luật, đã thực hiện hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng kiểm tra. Đây là vi phạm thuộc quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung năm 2021).

Một số loại kem chống nắng nổi tiếng vừa bị thu hồi

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định có tới 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng một hành vi tại cùng thời điểm kiểm tra, nên áp dụng tình tiết tăng nặng. Trên cơ sở đó, mức xử phạt đối với tổ chức được nâng lên 75 triệu đồng, gấp đôi mức phạt áp dụng cho cá nhân.

Không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tuy nhiên Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc: thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm vi phạm theo danh mục kèm theo quyết định.

Đồng thời, các phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm liên quan cũng đã nằm trong diện bị thu hồi trước đó theo quyết định ban hành ngày 29/5/2025, với tổng cộng 60 sản phẩm, trong đó bao gồm 37 sản phẩm lần này.

Danh sách sản phẩm bị thu hồi ghi nhận nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường như: Hatomugi, Skin Aqua, Anessa, Senka, Hada Labo, Shiseido, Aquafresh, Rosette,… trải dài từ nhóm chăm sóc da, làm sạch đến các dòng kem chống nắng phổ biến. Đây đều là những sản phẩm từng được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt trong phân khúc mỹ phẩm Nhật Bản.

Danh sách 37 sản phẩm bị thu hồi (nguồn ảnh: CQLDBYT)

Theo yêu cầu, Công ty BB Việt Nam phải hoàn tất việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Động thái này cho thấy cơ quan quản lý đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, siết chặt hoạt động lưu hành mỹ phẩm trên thị trường, đặc biệt với các sản phẩm nhập khẩu hoặc do doanh nghiệp đứng tên công bố nhưng không đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.