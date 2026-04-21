Nghi ăn nhậu dẫn tới mâu thuẫn, cha chết và con trai bị thương nguy kịch

Ngày 21/4, Công an phường Tân Hải cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/4, Công an phường Tân Hải nhận được tin báo về vụ việc xảy ra tại khu lán trại của một công ty thi công dự án đường 991B, thuộc tổ 9, khu phố Phước Tấn.

hiện trường sự việc

Khi công an có mặt ở hiện trường thì phát hiện ông Nguyễn Văn P. (52 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) nằm bất động, tử vong. Cách đó khoảng 100m, con trai ông P. nằm bất tỉnh bên đường với vết thương ở vùng bụng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người dân cho biết, trước thời điểm trên ông P. và con trai cùng một số công nhân tổ chức ăn nhậu tại lán trại thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Hai bên sau đó lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Trong ngày 21/4, công an đã đưa nghi can đến hiện trường để thực nghiệm, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.