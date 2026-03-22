Xảy ra xô xát sau mâu thuẫn giao thông ở Chợ Lớn: Hai tài xế khai gì?

Chiều 22/3, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đã làm việc với 2 tài xế đánh trong trong clip tại đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn).

Hai tài xế làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CQCA

Tại cơ quan chức năng, cả 2 tài xế cho biết, trưa 21/3, trong lúc di chuyển xe trên đường thì mâu thuẫn vì không nhường đường cho nhau (không xảy ra va chạm giao thông). Sau đó, 2 tài xế xuống xe và xô xát với nhau.

Hậu quả, tài xế xe chở hàng bị thương ở vùng đầu, chảy máu.Hiện Đội CSGT Chợ Lớn đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an phường Chợ Lớn để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe chở hàng xô xát với tài xế xe tải, khiến một người bị chảy máu vùng đầu. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào trưa 21/3 trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn.

Hình ảnh một tài xế bị thương sau vụ xô xát.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, khi 2 tài xế chạy trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hướng từ chợ Kim Biên về cầu Chà Và thì xảy ra mâu thuẫn. Cả 2 xuống xe và lời qua tiếng lại, sau đó xô xát. Tài xế xe chở hàng bị tài xế xe tải đánh chảy máu vùng đầu.

Sau sự việc, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường. Vụ việc được người đi đường dùng điện thoại ghi lại đăng lên mạng xã hội.