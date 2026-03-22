Phát hiện 78 tờ tiền có mệnh giá từ 2.000 - 500.000 đồng trong chiếc túi bỏ quên trên chuyến tàu Bắc - Nam

Sáng 22/3, ông Nguyễn Ngô Quốc Bảo, Trưởng trạm Tiếp viên Sài Gòn (Đoàn Tiếp viên đường sắt Sài Gòn), cho biết đơn vị vừa trao trả tài sản cho một nữ hành khách với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Đại diện trực ban Trạm Tiếp viên Sài Gòn trao trả lại tài sản cho nữ hành khách. Ảnh: ĐSVN

Trước đó, ngày 21/3, tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội và đến ga Sài Gòn vào ngày 22/3. Sau khi xuống tàu, hành khách Lê Thị Ngọc Thi (đi toa số 1, vé số 52, lên tàu từ ga Huế) phát hiện để quên một túi xách màu đen trên tàu, bên trong có tiền và nhiều tài sản giá trị.

Biên bản bàn giao tài sản cho hành khách để quên trên tàu SE1. Ảnh: ĐSVN

Tiếp nhận thông tin, tổ tàu kiểm tra, phối hợp các bộ phận liên quan và tìm lại được chiếc túi cho hành khách. Tài sản gồm hơn 1 dây chuyền, 2 chiếc nhẫn, 2 đôi bông tai kim loại màu vàng, 16 triệu đồng tiền mặt (bao gồm 28 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 4 tờ mệnh giá 100.000 đồng, 31 tờ mệnh giá 50.000 đồng, 10 tờ mệnh giá 20.000 đồng, 3 tờ mệnh giá 10.000 đồng và 2 tờ mệnh giá 2.000 đồng).

Sau đó, Trạm Tiếp viên Sài Gòn đã liên hệ với hành khách và tiến hành trao trả toàn bộ tài sản.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt