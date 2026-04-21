Khởi tố vụ án mua bán hóa đơn trái phép liên quan vụ 20.000 con heo cho Công ty C.P

Liên quan đến vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công trên 20.000 con heo cho Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P), tối 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, ngày 5-6-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã nhận thông tin phản ánh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Theo công văn, hộ kinh doanh V.B. ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau đã lập 66 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ tháng 6-2022 đến tháng 6-2023, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là 2,894 tỉ đồng. Toàn bộ hóa đơn nêu trên được xuất cho các chi nhánh của Công ty C.P với tên hàng hóa là gia công giết mổ heo.

Như đã thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở B. xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo với trị giá hơn 1,207 tỉ đồng cho 7 chi nhánh gồm: chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh 3 tại Đồng Nai, chi nhánh Tiền Giang... Từ tháng 1 đến tháng 6-2023, tiếp tục xuất hóa đơn hơn 12.000 con heo, trị giá hơn 1,687 tỉ đồng.

Theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau thì cơ sở B. chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở và bên thuê gia công; không kê khai các khoản chi phí trên tờ khai như chi phí nhân công… Đồng thời, chủ cơ sở thừa nhận việc mua bán là không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và được nhận 5% giá trị trên mỗi hóa đơn.

Ngoài 66 hóa đơn nêu trên, lực lượng chức năng còn phát hiện từ tháng 4-2022, cơ sở B. đã xuất thêm 20 hóa đơn khác với trị giá 298 triệu đồng cho một số chi nhánh Công ty C.P.



