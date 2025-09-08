Nói chồng đưa 5 triệu/tháng mà mệt hơn đi hò đò, đoạn tin nhắn tiết lộ sự thật tệ hơn thế nữa

Vợ chồng có bất đồng thì cùng nhau ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện, gỡ từng nút thắt. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều biết là nên làm, nhưng thực tế nhiều khi không đơn giản như vậy. Đôi khi, một người rất muốn trò chuyện để giải quyết vấn đề, vì sống cùng nhau mà cứ "ôm cục tức" trong lòng cũng chẳng để làm gì, nhưng đáp lại mong muốn ấy, đối phương lại làm thinh. Chẳng nói 1 lời, không ai hiểu trong đầu họ đang nghĩ gì, hay họ mong muốn ra sao.

Thế là cả 2 cùng rơi vào bế tắc, mệt mỏi. Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự khi gặp bất đồng tiền bạc.

Mệt mỏi vì phải nhắc chồng chuyển 5 triệu hàng tháng

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ này cho biết bản thân cô cũng có công việc, thu nhập hàng tháng 15-20 triệu, ở quê nên như vậy cũng đủ sống. Hiện tại, vợ chồng cô đang sống cùng bố mẹ chồng. Cô mới sinh con thứ 2 nên phần lương của cô chỉ đủ trang trải cho 2 con và một phần nhu cầu của bản thân, chứ không đủ để gửi tiền cho bố mẹ hàng tháng.

Thế nên, cô bàn với chồng, mỗi tháng sẽ trích 5 triệu từ lương của chồng để đưa cho bố mẹ 3 triệu, 2 triệu còn lại để lo bỉm sữa cho con. Tuy nhiên, người chồng lại hoàn toàn im lặng trước phương án này của cô vợ.

Đoạn tin nhắn "độc thoại" do cô vợ đăng tải

"Cuộc nói chuyện của cặp vợ chồng lấy nhau 7 năm, có 2 con, đang sống cùng bố mẹ chồng đây mọi người ạ... Em mới sinh bé thứ 2, đầu tháng 9 mới đi làm lại, thu nhập 15-20 triệu/tháng cũng không phải là thấp ở quê em. Khoản 5 triệu em nhắc chồng chuyển khoản mà nói mãi, nhắc mãi chồng em cũng vẫn cứ im thôi, không hiểu muốn như thế nào" - Cô vợ viết.

Trong phần bình luận, nhiều người cũng chỉ biết thở dài với sự làm thinh của người chồng này. Phần lớn đều khuyên nếu chồng "không chịu hợp tác", cô nên chủ động tâm sự với bố mẹ chồng, để ông bà hiểu tình hình tài chính của 2 vợ chồng, và cũng để ông bà lựa lời hỏi con trai.

"Mình nghĩ bạn nên nói với bố mẹ chồng, chắc ông bà cũng thông cảm thôi. Chứ bàn với chồng mà chồng chẳng nói gì, thả mỗi 2 cái like thế kia thì biết đằng nào mà lần. Nói với bố mẹ để bố mẹ hiểu là 1 chuyện, rồi cũng nhờ bố mẹ nói chuyện với chồng xem thế nào. Vợ chồng ở với nhau mà 1 người vun vén, 1 người cứ thờ ơ mặc kệ vậy thì chán lắm" - Một người khuyên.

"Tính ra mom này cũng là nàng dâu biết điều, cũng biết nghĩ cho bố mẹ chồng đấy chứ. Có 2 con rồi mà mỗi tháng bảo chồng đưa có 2 triệu góp tiền nuôi con, thì khác nào tự nuôi con 1 mình" - Một người thở dài.

"Bây giờ mom liệt kê hết các chi phí cho 2 con rồi yêu cầu chồng đóng 1 nửa nhé. Tiền ăn, ở, điện nước thì cũng bàn nhau chia đôi. Chồng đã phớt lờ như thế này thì tốt nhất nên họp gia đình, có bố mẹ chồng tham gia nữa. Chứ làm sao có chuyện có 2 con rồi mà bảo đưa 5 triệu/tháng cũng im ỉm đi được" - Một người bức xúc.



Vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc, phải làm sao?

1 - Đi tìm gốc rễ vấn đề

Không ít cặp vợ chồng tưởng rằng mình cãi nhau vì một khoản chi tiêu nào đó nhưng thực chất, mâu thuẫn về quan điểm xài tiền chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau đó là sự khác biệt trong giá trị sống, thói quen tài chính, cảm giác bất an về vai trò trong gia đình, hoặc thậm chí là những kỳ vọng chưa được nói ra.

Ảnh minh họa

Trước khi tìm cách khắc phục, điều quan trọng nhất có lẽ là cả hai phải nhận diện được gốc rễ của vấn đề. Nếu không, mỗi lần nói về tiền sẽ là một lần mâu thuẫn lặp lại dù con số trong tài khoản có là bao nhiêu đi chăng nữa.

2 - Lập ngân sách chung một cách rõ ràng và minh bạch

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm xung đột tài chính giữa hai vợ chồng là cùng nhau xây dựng một ngân sách chung. Đơn cử là việc xác định rõ mỗi tháng chi bao nhiêu, cho việc gì, khoản nào là thiết yếu, khoản nào dành cho sở thích cá nhân, khoản nào để tiết kiệm và đầu tư,...

Khi mọi thứ đã được thống nhất rõ ràng, những cuộc tranh luận kiểu "tại sao em lại mua cái này?", "lý do gì anh sắm cái kia?",... sẽ giảm đi đáng kể vì mọi chi tiêu đều đã được định hướng từ trước.

Ngân sách rõ ràng cũng giúp tạo cảm giác cân bằng trong việc đóng góp tài chính, mỗi người biết mình có trách nhiệm gì, có quyền quyết định ở mức nào. Quan trọng hơn, nó cho thấy rằng vợ chồng đang đồng hành cùng nhau chứ không phải đang ở 2 chiến tuyến đối nghịch.

3 - Thiết lập quỹ chi tiêu cá nhân

Một sai lầm phổ biến khiến vợ chồng mâu thuẫn về tiền là gộp tất cả tài chính vào một mối và kiểm soát lẫn nhau. Thực tế, bên cạnh tài khoản chung để chi tiêu cho gia đình, mỗi người nên có một khoản riêng, có thể không nhiều nhưng đủ để cảm thấy mình vẫn có quyền tự do cá nhân.

Ảnh minh họa

Điều này đặc biệt quan trọng khi một người không đi làm hoặc thu nhập thấp hơn người còn lại. Một chút tự do tài chính lành mạnh sẽ nuôi dưỡng sự tôn trọng và thoải mái trong hôn nhân, hơn là khiến cả hai phải luôn xin phép hoặc báo cáo cho nhau mọi khoản chi tiêu nhỏ.

4 - Trò chuyện để tìm ra giải pháp chứ không đổ lỗi

Những cuộc nói chuyện về tiền bạc rất dễ biến thành cuộc thảo luận xem ai đúng, ai sai, người này đổ lỗi cho người kia, hoặc cố gắng kiểm soát đối phương,... Nhưng nếu nghĩ sâu và nghĩ rộng hơn, việc phân định đúng - sai trong hoàn cảnh này chỉ khiến mâu thuẫn thêm dày, tình cảm vợ chồng càng dễ sứt mẻ.

Thế nên học cách nói với nhau về tiền mà không công kích, không đổ lỗi là một kỹ năng sống còn trong hôn nhân. Phải nhớ cuộc đối thoại về tiền không nên là một cuộc chiến, mà là quá trình cùng nhau tìm tiếng nói chung dù ban đầu có thể mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ chẳng giống nhau.