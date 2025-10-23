Nợ xấu là gì và vì sao lại đáng lo ngại?

Nợ xấu là thuật ngữ dùng để chỉ các khoản vay mà người vay không còn khả năng hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng, bao gồm cả gốc và lãi. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, khoản vay được coi là nợ xấu khi quá hạn thanh toán trên 90 ngày, mốc quan trọng để phân biệt giữa chậm trả thông thường và mất khả năng thanh toán nghiêm trọng.

Chẳng hạn, nếu khách hàng vay tiêu dùng tại ngân hàng nhưng không trả đúng hạn trong ba kỳ liên tiếp, khoản vay đó sẽ bị chuyển sang nhóm nợ xấu. Nguyên nhân có thể đến từ việc mất việc làm, giảm thu nhập, rủi ro kinh doanh, quên thanh toán hoặc thậm chí từ khâu thẩm định chưa sát của tổ chức tín dụng.

Hệ quả của nợ xấu không chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng mà còn tác động trực tiếp đến người vay. Điểm tín dụng cá nhân bị sụt giảm, khả năng vay vốn trong tương lai bị thu hẹp, thậm chí có thể phải chịu phí phạt, lãi phạt hoặc bị thu hồi tài sản đảm bảo nếu có thế chấp. Nói cách khác, nợ xấu là "vết đen" khiến khách hàng mất đi sự tin cậy trong hệ thống tín dụng, và việc phục hồi uy tín tài chính là quá trình đòi hỏi thời gian cũng như kỷ luật chi tiêu chặt chẽ.

Nợ xấu có mở thẻ tín dụng được không?

Để trả lời câu hỏi "nợ xấu có mở thẻ tín dụng được không", cần xét đến mức độ và thời gian phát sinh của khoản nợ. Mỗi ngân hàng đều có bộ tiêu chí riêng khi phê duyệt hồ sơ cấp thẻ. Với khách hàng từng có nợ nhóm 3 trở lên – tức là đã quá hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên – khả năng bị từ chối là rất cao do được xếp vào nhóm rủi ro tín dụng lớn.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nợ xấu đều bị loại bỏ. Nếu khoản nợ đã được tất toán, hoặc thuộc nhóm nhẹ (nhóm 1 – 2) và phát sinh từ lâu, ngân hàng có thể xem xét cấp lại thẻ dựa trên lịch sử tín dụng hiện tại, thu nhập ổn định và khả năng chi trả. Một số trường hợp, dù từng có nợ xấu, nhưng khách hàng chứng minh được năng lực tài chính vững vàng, công việc ổn định và cam kết trả nợ tốt thì vẫn có thể được chấp thuận.

Để được xem xét mở thẻ, người vay cần tất toán toàn bộ nợ quá hạn, bao gồm cả gốc, lãi và các khoản phí phát sinh, đồng thời hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Tiếp đó, lịch sử tín dụng cần được "làm sạch" trên hệ thống CIC. Với nợ nhóm 1 – 2, thời gian xóa thường khoảng 12 tháng kể từ ngày tất toán, trong khi với nợ nhóm 3 – 5, thời gian này có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm.

Song song đó, khách hàng cần chứng minh có thu nhập ổn định thông qua sao kê tài khoản, hợp đồng lao động hoặc các nguồn thu nhập hợp pháp khác. Hồ sơ tài chính phải rõ ràng, không phát sinh thêm nợ xấu mới trong quá trình chờ khôi phục điểm tín dụng.

Thực tế, việc mở lại thẻ tín dụng sau khi từng có nợ xấu là thách thức, nhưng không phải là không thể. Điều quan trọng là người vay cần chủ động xử lý triệt để các khoản nợ cũ, xây dựng lại uy tín tín dụng và duy trì kỷ luật thanh toán đúng hạn. Khi đó, lịch sử tài chính tích cực sẽ trở thành "tấm vé thông hành" giúp khách hàng lấy lại niềm tin từ ngân hàng và tiếp cận các sản phẩm tín dụng trong tương lai.