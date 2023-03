Nợ 200 triệu sau một năm nghỉ việc văn phòng lương 30 triệu/ tháng

Bỏ việc văn phòng lương 30 triệu/tháng để làm tự do

"Sau 1 năm làm tự do, bỏ văn phòng để theo đuổi nghề freelance, thì mình ôm món nợ gần 200 triệu. Không biết đến khi nào mới lấy lại được tiền." Đây là câu chuyện của Đoàn Quốc Nam (27 tuổi, Hà Nội, chuyên viên thiết kế). Không chấp nhận thua cuộc, Quốc Nam đánh cược với chính mình bằng cách gom vốn mở luôn một Media agency (Công ty quảng cáo trên các phương tiện truyền thông) để phục thù. Tuy nhiên, gần 6 tháng nay vẫn chưa thu được lãi.

Văn phòng công ty mới của Quốc Nam

"Làm tự do hoàn toàn rất khó, nếu không tự bơi được thì chìm rất nhanh. Đây không phải nghề nghiệp mà ai cũng có thể theo đuổi được. Mình đã có khoảng thời gian 5 năm làm việc văn phòng. Gò bó, bất công, áp lực,... đủ cả! Vậy nên, khi có cơ hội, mình chấp nhận mạo hiểm. Từ bỏ công việc lương tháng 30 triệu, để đổi lấy sự tự do.



Vài tháng đầu nhận dự án riêng, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tiền lương đúng tiến độ được chuyển vào tài khoản mỗi khi hoàn tất dự án. Chưa bao giờ mình cảm thấy làm việc lại vui vẻ đến vậy!

Nhưng chẳng được bao lâu, mọi diễn biến nằm ngoài kế hoạch. Mình bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn khi sắp xếp thời gian làm việc cùng khách hàng. Đầu óc luôn nghĩ về công việc chứ không giống như đi làm công ty, đúng giờ tan ca là ngừng suy nghĩ. Giờ giấc cứ loạn cả lên, đôi khi cũng ảnh hưởng đến nghỉ ngơi và sức khỏe,... Những bất cập này dần khiến mình nhận ít dự án lại để thả lỏng tinh thần. Đôi khi, 1 tháng chỉ kiếm được 10 triệu đồng. Đỉnh điểm có tháng còn chẳng nhận được đồng nào vì đối tác hoãn thanh toán đến tháng sau.

Những chi tiêu của các tháng đó mình đều dùng thẻ tín dụng để trả. Liên tục mấy tháng cuối năm, xui sao mà không có thêm 1 dự án nào cả. Tính cho đến cuối năm, cả nợ thẻ tín dụng, bạn bè, ba mẹ là con số gần 200 triệu đồng. Đó là mình còn chưa tính khoản tiết kiệm đã tiêu lỗ vào. Nhưng hỏi mình có hối hận vì từ bỏ công việc ổn định để đi làm freelancer hay không? - Thì là không!

Sau đó, đến đầu tết dương lịch năm nay, mình đã có 1 cuộc cách mạng tư tưởng và tài chính. Chắc chẳng có ai nghĩ, đã ôm nợ lại còn mở công ty? Rút hết khoản tiết kiệm đang có, mình thuê văn phòng bên Gia Lâm, rủ thêm người anh để làm 1 agency nhỏ. Từ 1 người chuyên nhận thiết kế, mình chuyển sang vị trí mới là quản lý và nhận dự án về cho nhân viên làm. Sau nửa năm hoạt động, cũng chưa thấy ngóc đầu lên được. Được cái lương của nhân viên thì vẫn trả đều. Chỉ có lương của chính mình, là 6 tháng rồi chưa được nhận. Vì trừ hết chi phí, thì làm gì còn dư. Nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục duy trì, vì đây là cơ hội duy nhất để bản thân được làm điều mình đam mê - một cách tự do nhất!

Nếu muốn theo đuổi “nghề freelancer”, thì hãy chuẩn bị tâm lý “tự do tự lo”

Nghề freelancer (làm việc tự do) đang là trào lưu nở rộ trong giới trẻ. Khi mà ngày càng có nhiều bạn sinh viên mới ra trường, ở độ tuổi 22-25 không lựa chọn môi trường làm việc văn phòng gò bó. Thay vào đó, họ chọn theo đuổi tự do: Nhận các công việc cộng tác cùng tổ chức, doanh nghiệp với quỹ thời gian tự sắp xếp; không ký hợp đồng chính thức với bất kỳ công ty nào; mọi quyết định làm việc - hay nghỉ ngơi, đều tự do quyết định,... Thậm chí, họ có thể không làm việc trong vài tháng liền để đi du lịch, trải nghiệm đó đây.

Nhưng đây chỉ là bề nổi. Phần mà freelancer không kể với bạn, đó chính là: Không có một phúc lợi nào dành cho cá nhân làm việc tự do; ohải tự đóng BHXH vì không ký hợp đồng chính thức; không được công nhận kinh nghiệm khi làm freelance; lương tháng có tháng không; những quyền lợi về lương, thưởng không đảm bảo, vì đối tác có thể "bùng" bất cứ khi nào,... Vậy, lối thoát nào dành cho nghề freelancer?

Hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt về việc "tự do, tự lo". Vì những bất cập khi làm freelancer có thể vượt qua ngoài tầm kiểm soát của bạn. (Ảnh minh họa Pinterest)

Với những người đã có kinh nghiệm vừa làm văn phòng, vừa làm tự do như Quốc Nam, có đưa ra 1 số quan điểm sau đây:

Thứ nhất, hãy rèn luyện thật kỹ kinh nghiệm, kiến thức và khả năng làm việc có nguyên tắc. Chính vì sự thiếu kỷ luật, mà Quốc Nam đã vài lần trễ deadline (hạn chót) của 1 vài hợp đồng, dẫn đến bị trừ lương. Chính vì thế, đây là lưu ý số 1 dành cho những người muốn theo đuổi nghề nghiệp tự do: Sự kỷ luật!

Thứ hai, hãy cố gắng dành ra vài năm làm việc trong môi trường văn phòng để học hỏi. Làm freelance, thái độ và sự tự tin là điều tiên quyết. Và bạn sẽ học được những điều này tốt nhất, ở môi trường công sở. Tốt nhất có thể kết hợp vừa làm văn phòng, vừa làm freelance để trải nghiệm trước xem bản thân có phù hợp hay không. Sau đó, khi tích đủ kinh nghiệm, có thể đứng 1 mình để làm việc cùng doanh nghiệp, bạn có thể đánh cược và lựa chọn làm tự do toàn thời gian.

Thứ ba, hãy tạo dựng tốt các mối quan hệ. Quốc Nam cho biết, việc bạn nhận được nhiều dự án hay không, phụ thuộc vào vòng tròn quan hệ của bạn lớn hay không. Hầu hết các dự án khi bạn làm freelance, đều sẽ được giới thiệu từ người này sang người khác. Và nếu bạn phù hợp với tiêu chuẩn mà các công ty cần ở vai trò cộng tác, thì khả năng cao là sẽ trúng thầu dự án. Dự án càng lớn, quy mô càng to, thì giá trị bạn nhận lại càng nhiều.

Và cuối cùng, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt về việc "tự do, tự lo". Vì những bất cập khi làm freelancer có thể vượt qua ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nhẹ thì thất nghiệp vài tháng, nặng thì có thể sẽ mất khá nhiều thời gian để quay lại đường đua công việc!