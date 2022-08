Những “thế lực” mới nổi trong làng resort Việt Nam: Không chỉ du khách mà nhiều người nổi tiếng tìm đến để nghỉ dưỡng

Lấy thiên nhiên là chủ đạo trong lối kiến trúc lẫn không gian, những cái tên mới nổi này luôn khiến du khách cảm thấy thư giãn tuyệt đối. Dành cho những ai muốn lấy lại tinh thần và nạp năng lượng cho những hành trình sắp tới thì không thể bỏ qua những khu resort sau đây, chắc chắn sẽ khiến cho bạn ngạc nhiên vì sự độc đáo của nó.Không những vậy, các resort này còn là sự lựa chọn hàng đầu của những ngôi sao trong showbiz.

An Lâm Ninh Vân Bay

Bán đảo Hòn Hèo, vịnh Ninh Vân, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Chỉ cách thành phố Nha Trang 15 phút di chuyển bằng tàu cao tốc nhưng một khi đã đặt chân đến An Lâm Retreats Ninh Vân Bay, du khách sẽ cảm nhận một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài và bước vào cuộc hành trình gắn kết với thiên nhiên. Đến với nơi sở hữu lối kiến trúc in đậm bản sắc văn hoá Việt, sử dụng vật liệu chủ đạo là gỗ, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay mang một vẻ đẹp thanh bình và ấm áp vô cùng.

Ảnh: Nhật Chung

Du khách tới đây sẽ không thể không ấn tượng với hồ bơi cùng tầm nhìn ngoạn mục hướng biển, lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tận hưởng trọn vẹn những giây phút thư thái giữa thiên nhiên. Ngoài ra, hoạt động trekking tới An Lâm Point, lớp học nấu ăn thực dưỡng, trải nghiệm ngắm khung cảnh nên thơ của vịnh Ninh Vân trên con tàu catamaran hay thưởng thức món ăn nhẹ ở bè nổi trên biển trong ánh hoàng hôn cuối ngày, chắc chắn sẽ khiến bao du khách say lòng.



Ảnh: Nhật Chung

An Lâm Retreats Ninh Vân Bay còn gây ấn tượng khi toạ lạc giữa núi rừng thanh bình của bán đảo Vịnh Ninh Vân với suối nước tự nhiên và bãi biển trải dài tuyệt đẹp. Nên nói không sai khi nơi đây là thiên đường nghỉ dưỡng đối với các sao Việt, nhiều nghệ sĩ đã từng đến đây như Á hậu Lê Thảo Nhi, ca sĩ Bảo Thy, travel blogger Hà Trúc, beauty blogger Chloe Nguyễn, ca sĩ Quang Vinh, Hoa Hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Minh Triệu,….

Four Seasons The Nam Hải Hội An



Khối Hà My Đông B, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam



Khu nghỉ dưỡng được thiết kế mang phong cách Á - Âu hiện đại, việc sử dụng gam màu trắng xen lẫn chút vàng mang lại cảm giác tinh tế nhưng lại phảng phất nét văn hoá của vùng đất miền Trung khi kết hợp lụa và gỗ trong từng căn phòng. Đặc biệt, các phòng ở đây đều có sân vườn, hồ bơi riêng siêu thoải mái và luôn tầm nhìn hướng ra biển. Four Seasons còn được một tạp chí kiến trúc nhắc đến bể bơi ở đây được xếp vào những bể bơi vô cục đẹp trên thế giới.

Nổi tiếng vì không gian yên tĩnh, thoáng đãng cùng các phòng ngủ được thiết kế theo phong cách biệt thự nên Four Seasons thích hợp với các nhóm bạn, gia đình tận hưởng những khoảnh khác bên nhau.



Melia Hồ Tràm Beach Resort (Melia Ho Tram)

Bình Châu - Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu



Nằm cách TP.HCM không xa nên Melia là một địa điểm tiện lợi và lý tưởng với nhiều du khách. Sở hữu thiết kế kết hợp phong cách Địa Trung Hải và Việt Nam nên resort mang tông màu xanh tươi sáng của biển kết hợp cùng không gian luôn có sự thống nhất, dễ dàng kết nối giữa khu vực ăn uống, phòng khách và phòng ngủ tạo nên sự thoáng đãng, thoải mái.

Ảnh: agoda, Melia

Thêm vào đó là mỗi căn villa hay phòng ở đây đều có ban công rộng lớn và thoáng mát cho phép bạn phóng được tầm nhìn ra xa, bao quát được cả vùng biển xinh đẹp. Hứa hẹn sẽ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng để bạn rời xa sự ồn ào, huyên náo của nhịp sống thành phố.

Zannier Hotels Bãi San Hô



Hoà Thạnh, Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Đây là resort được chàng "hoàng tử Sơn Ca" ghé đến và cũng dành không ít lời khen ngợi. Zannier Hotel Bãi San Hô nằm dọc theo bãi biển dài giữa cánh đồng lúa xanh mướt có một không hai. Kiến trúc resort được thiết kế với phong cách thuần Việt khi vẫn giữ nguyên vẻ bình dị, đề cao truyền thống lịch sử cũng như từng góc của nơi đây đều mang lại sự yên ả, gần gũi.

Ảnh: booking

Đặc biệt, trải nghiệm không thể bỏ qua ở Zannier chính là lướt ván điện và leo núi, khi chỉ cần 20 phút leo là bạn có thể chinh phục được đỉnh núi để ngắm nhìn toàn cảnh bãi San Hô và hít thở bầu không khí trong lành.

Ảnh: Quang Vinh

Với phong cách thiết kế mang dấu ấn của những lối kiến trúc khác nhau, cùng không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng đã khiến các resort này đạt điểm tuyệt đối trong lòng du khách.

