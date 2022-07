Hải Phòng kết nối các tỉnh, thành phố để phát triển tuyến, điểm du lịch an toàn

Khách du lịch trong nước và quốc tế tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo Cát Bà, TP Hải Phòng. Ảnh tư liệu: An Đăng/TTXVN

Đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm 2022, ngành du lịch Hải Phòng đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ tốt du khách trong nước và quốc tế trong điều kiện an toàn cao. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 13/01/2022 về Phục hồi và phát triển du lịch Hải Phòng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022; Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND về việc miễn, giảm một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố, trong đó miễn giảm phí tham quan một số danh lam thắng cảnh để kích cầu du lịch sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Cùng đó, thành phố kích hoạt Chương trình Hải Phòng Foodtour. Tại Hội nghị thảo luận về việc nâng cao chất lượng và quy mô Chương trình Hải Phòng Foodtour do Sở Du lịch Hải Phòng tổ chức mới đây, Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng Nguyễn Thị Thương Huyền chia sẻ, trước đây du khách chỉ biết đến du lịch Hải Phòng với Đồ Sơn và Cát Bà, tuy nhiên trong thời gian gần đây, từ khi du lịch mở cửa trở lại sau thời gian dài phòng, chống dịch, du khách đã biết đến Hải Phòng với các tuyến du lịch nội đô và đặc biệt là Chương trình Hải Phòng Foodtour. Chương trình này đã thu hút lượng du khách rất lớn, tập trung vào các bạn trẻ và tạo hiệu ứng tốt trên các nền tảng truyền thông.

Bà Nguyễn Thị Thương Huyền cho rằng, văn hóa ẩm thực là vốn quý mà Hải Phòng có thể giới thiệu đến du khách, từ đó các chủ nhà hàng, quán ăn có bước phát triển sâu rộng hơn, tạo niềm hứng khởi, động lực để duy trì bản sắc văn hóa ẩm thực thành phố Cảng. Để tiếp tục duy trì và phát triển Chương trình Foodtour, ngành Du lịch mong muốn sự chung tay góp sức của các chủ nhà hàng, quán ăn trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và ứng xử văn minh du lịch, tạo thêm dịch vụ trải nghiệm để du khách có những ấn tượng tốt nhất khi đến với Hải Phòng.

Một góc khu du lịch thị trấn Cát Bà. Ảnh: An Đăng/TTXVN



Ngoài ra, Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam cũng đã tổ chức Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động thiết thực để thúc đẩy hợp tác phát triển liên vùng và kích cầu du lịch hậu COVID-19 và là cơ hội quảng bá, giới thiệu du lịch 5 tỉnh, thành phố miền Trung tới nhân dân thành phố Hải Phòng, cũng như giới thiệu du lịch Hải Phòng tới các doanh nghiệp du lịch miền Trung, gia tăng kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch các tỉnh, thành phố.

Ngành Du lịch thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể để hồi phục hoạt động du lịch thành phố trong năm 2022 phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và đảm bảo thích ứng, an toàn; tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp du lịch sớm ổn định, từng bước phục hồi, thích ứng trong tình hình mới.

Đồng thời, ngành Du lịch tập trung xây dựng nguồn nhân lực an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn trên địa bàn thành phố; chủ động, kết nối các tỉnh, thành phố để phát triển tuyến, điểm du lịch an toàn liên vùng; đẩy mạnh tuyên truyền du lịch Hải Phòng với thông điệp "Hải Phòng - điểm đến an toàn, tin cậy". Hải Phòng đặt mục tiêu đón và phục vụ 4,53 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.