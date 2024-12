Những người không nên ăn cải bắp

BSCK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, trong Đông y, cải bắp vị ngọt, tính hàn, không độc, tác dụng hoạt huyết, chỉ huyết, lợi tiểu, thanh phế, thanh nhiệt, trừ đàm thấp, giải độc, sinh tân, chỉ khát, mát dạ dày, bổ tỳ vị.

Bác sĩ Vũ cũng nhấn mạnh, bắp cải không dùng cho người tạng hàn, nếu muốn dùng phải phối hợp với gừng tươi.

Cải bắp chứa hàm lượng nhỏ Goitrin - chất chống ôxy hóa, thế nhưng chính chất này cũng là một trongg những tác nhân gây bướu cổ. Vì vậy, người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không ăn bắp cải, sẽ làm tuyến giáp hoặc bướu cổ phù to ra.

Những người suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo cũng không nên ăn bắp cải. Người táo bón, tiểu ít thì không ăn bắp cải sống hoặc dưa bắp cải muối mà phải nấu chín.

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, cải bắp được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ ở châu Âu. Người ta đã gọi nó là “thuốc của người nghèo”.

Cải bắp tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được

Về dinh dưỡng, trong 100g cải bắp cung cấp cho cơ thể 50 calo, canxi, photpho, kali, sắt. Lượng vitamin C trong bắp cải chỉ thua cà chua và nhiều gấp 4,5 lần so với cà rốt, gấp 3,6 lần so với khoai tây, hành tây.

Tác dụng chữa bệnh của bắp cải có thể dùng làm thuốc trị giun, đắp ngoài làm thuốc tẩy uế và làm liền sẹo các vết thương, mụn nhọt, các vết thương ác tính, đồng thời là loại thuốc trị sâu bọ tốt (ong, nhện…).

Bắp cải còn được dùng làm thuốc giảm đau trong bệnh thấp khớp, thống phong, đau thần kinh hông (lấy lá cải bắp ủi cho mềm, sau đó đắp lên các phần bị đau); giúp làm sạch đường hô hấp bằng cách dùng đắp (trị viêm họng khàn tiếng), hoặc uống trong (chữa ho, viêm sưng phổi).

Cải bắp cũng là thuốc chống hoại huyết, trị lỵ và là nguồn cung cấp lưu huỳnh cho cơ thể. Nước sắc bắp cải dùng để lọc máu. Đặc biệt cải bắp còn là vị thuốc chống kích thích thần kinh và chứng mất ngủ rất tốt. Những người hay lo âu, học sinh sắp đi thi, người bị suy nhược thần kinh, mệt mỏi liên miên nên dùng cải bắp thường xuyên.