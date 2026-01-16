Những người hay xóa lịch sử web chú ý: Google vừa tuyên bố sẽ 'đào' lại mọi thông tin của người dùng

Những người muốn sự riêng tư trong lịch sử duyệt web sẽ phải chú ý đến những cập nhật mới của Google khi tập đoàn này "đào lại" thông tin để liên kết phát triển Gemini.

Trong một động thái nhằm định nghĩa lại khái niệm trợ lý ảo, Google vừa công bố kế hoạch tích hợp sâu chatbot Gemini vào hệ sinh thái dữ liệu cá nhân của người dùng.

Thay vì chỉ phản hồi dựa trên những câu lệnh rời rạc, Gemini sẽ bắt đầu liên kết thông tin từ email, lịch sử tìm kiếm truyền thống cùng nhiều dịch vụ khác thuộc Alphabet để tạo ra những câu trả lời mang tính cá nhân hóa sâu sắc.

Dù đây là thông tin không vui cho những người muốn sự riêng tư, nhưng đây được xem là nỗ lực của gã khổng lồ công nghệ trong việc biến trí tuệ nhân tạo trở thành một người cộng sự thực thụ, hiểu rõ thói quen và nhu cầu của từng cá nhân.

Bước ngoặt

Khả năng mới này cho phép Gemini "tư duy" xuyên suốt các ứng dụng phổ biến như Google Photos và lịch sử xem YouTube để đưa ra những thông tin chuyên sâu.

Theo ông Animish Sivaramakrishnan, Quản lý sản phẩm nhóm của Gemini Personalization, tầm nhìn của hãng là đưa Gemini thoát khỏi khuôn mẫu của một trợ lý chỉ biết thực hiện các giao dịch cứng nhắc.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một công cụ có khả năng đồng hành cùng người dùng trong những khoảnh khắc đời thường, giúp sự tương tác trở nên mượt mà và tự nhiên như đang trò chuyện với một người bạn lâu năm.

Thay vì đưa ra những đáp án chung chung, Gemini giờ đây có thể dựa vào dữ liệu quá khứ để tinh chỉnh câu trả lời.

Một ví dụ điển hình là khi lên kế hoạch du lịch, chatbot này có thể tự động nhận biết người dùng ưa thích các hoạt động ngoài trời, thường đi cùng trẻ nhỏ hay có chuỗi khách sạn "ruột" thông qua những bức ảnh và email cũ. Từ đó, một lịch trình hoàn hảo và phù hợp nhất sẽ được thiết lập mà không cần người dùng phải cung cấp quá nhiều thông tin đầu vào.

Việc tận dụng kho dữ liệu khổng lồ từ hệ sinh thái sẵn có đang tạo ra lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định cho Google trước các đối thủ trực tiếp như OpenAI hay Anthropic.

Dù các đối thủ này đã bắt đầu cho phép kết nối với Gmail hay Google Calendar từ năm ngoái, nhưng khả năng truy cập trực tiếp và đồng bộ hóa sâu như Google vẫn là điều khó có thể sao chép.

Đây không chỉ là bước đi nhằm thu hút người dùng trong một thị trường đang bão hòa mà còn là tiền đề để Google gia tăng doanh thu từ các dịch vụ cao cấp và quảng cáo mục tiêu.

Song song với việc nâng cấp trí nhớ cho AI, Google cũng không quên bài toán kinh tế khi chuẩn bị đưa quảng cáo cá nhân hóa vào các công cụ mua sắm tích hợp AI.

Điều này cho phép các nhãn hàng tiếp cận khách hàng bằng những ưu đãi độc quyền ngay khi họ đang tìm hiểu sản phẩm thông qua mô hình Gemini trong công cụ tìm kiếm Search.

Bài toán quyền riêng tư

Dù mang lại sự tiện lợi vượt trội, việc AI có quyền truy cập sâu vào dữ liệu cá nhân không tránh khỏi những lo ngại về bảo mật.

Để trấn an người dùng, Google khẳng định tính năng cá nhân hóa sẽ được tắt theo mặc định và quyền kiểm soát hoàn toàn thuộc về chủ sở hữu tài khoản. Người dùng có thể chủ động lựa chọn ứng dụng nào được phép kết nối hoặc ngắt liên kết bất kỳ lúc nào họ cảm thấy không thoải mái.

Tính năng này sẽ được triển khai trước tiên cho những người dùng đăng ký gói dịch vụ trả phí tại Mỹ, trước khi mở rộng ra phạm vi toàn cầu và áp dụng cho cả người dùng miễn phí trong tương lai gần.

*Nguồn: FT, Fortune, BI﻿