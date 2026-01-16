Cách duy trì thói quen tập luyện tạo nên động lực trong năm mới

Thời điểm bước sang năm mới, rất nhiều người bắt đầu hành trình tập luyện với quyết tâm cao độ, rồi lặng lẽ bỏ cuộc chỉ sau vài tuần. “Quitter’s Day”, tức thứ Sáu của tuần thứ hai trong tháng 1, từ lâu đã trở thành một mốc mang tính biểu tượng cho vòng lặp quen thuộc ấy. Điều thú vị là, theo dữ liệu từ Nghiên Cứu Tim Mạch và Vận Động của Apple, nhóm người dùng Apple Watch lại đi ngược dòng.

Apple Fitness+ sẽ giới thiệu những cách thức mới giúp người dùng duy trì lối sống năng động và có thêm động lực khởi đầu năm 2026

Không phải nhờ những lời hô hào truyền cảm hứng, cũng không phải các mục tiêu hình thể đầy áp lực. Apple Watch giữ người dùng ở lại với việc vận động theo cách duy trì thói quen giữ động lực mỗi ngày.

Phân tích trên hơn 100.000 người tham gia nghiên cứu cho thấy, sau giai đoạn nghỉ lễ cuối năm, thời lượng tập luyện của người dùng Apple Watch tăng rõ rệt trong tháng 1 và tiếp tục duy trì ổn định sang tháng 2, tháng 3. Đáng chú ý, gần 80% người tăng cường vận động trong hai tuần đầu năm vẫn giữ được phong độ đến cuối tháng và phần lớn trong số đó tiếp tục duy trì thói quen này trong các tháng sau. Dữ liệu này cho thấy, Apple Watch đang tác động trực tiếp đến hành vi, không chỉ là cảm hứng nhất thời.

Người dùng Apple Watch sẽ có cơ hội giành giải thưởng Ring in the New Year phiên bản giới hạn khi hoàn thành tất cả ba vòng Hoạt Động trong bảy ngày liên tiếp

Bốn chương trình tập luyện mới giúp người dùng duy trì lối sống năng động và chuyên tâm tập luyện trong năm 2026

Động lực đó đến từ những tính năng kết nối, cổ vũ người dùng như: Vòng Hoạt Động, thông báo tiến độ,... Song song với phần cứng, Apple Fitness+ cũng cho thấy sự chuyển hướng rõ ràng trong năm nay. Thay vì đẩy mạnh các bài tập cường độ cao hay giáo án dài hơi, Fitness+ giới thiệu loạt chương trình mới với thời lượng ngắn, lịch trình cố định theo tuần...

Hay các chương trình như Make Your Fitness Comeback, Build a Yoga Habit in 4 Weeks hay Strength Basics in 3 Weeks đều xoay quanh triết lý “ít nhưng đều”, một cách tiếp cận phù hợp hơn nhiều với người dùng phổ thông.

Ở góc độ trải nghiệm, Apple cũng hiểu rằng tập luyện không chỉ là chuyện cơ bắp. Âm nhạc và cảm xúc đóng vai trò lớn trong việc giữ người dùng ở lại. Những bài tập thuộc series Nghệ Sĩ Tâm Điểm, hay các tập Thời Gian Đi Bộ với khách mời nổi tiếng, giúp Fitness+ không mang cảm giác của một ứng dụng tập luyện khô khan mà giống một không gian vận động có câu chuyện, có nhịp điệu.

Sê-ri Nghệ Sĩ Tâm Điểm trở lại với các bài tập có sử dụng âm nhạc của KAROL G vào ngày 5 tháng 1

Từ ngày 19 tháng 1, mùa mới của chương trình Thời Gian Đi Bộ sẽ lên sóng với màn mở đầu của Penn Badgley và sự tiếp nối của Mel B vào cuối năm nay.

Một mảnh ghép đáng chú ý nhưng ít được nói kỹ là sự kết hợp giữa Apple Watch và AirPods Pro 3. Khi tập luyện cùng Fitness+, AirPods Pro 3 không chỉ đóng vai trò tai nghe không dây, mà trở thành phần mở rộng của trải nghiệm: âm nhạc bám sát nhịp độ bài tập, nhịp tim hiển thị theo thời gian thực, và sự liền mạch khi tập luyện mà không cần cầm theo iPhone. Khi dữ liệu sinh lý, âm thanh và hướng dẫn được gói gọn trong một trải nghiệm thống nhất, việc duy trì buổi tập trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Apple cũng tỏ ra linh hoạt hơn khi mở rộng ra ngoài hệ sinh thái của mình. Việc hợp tác cùng Strava thông qua thử thách “Quit Quitting” cho thấy Apple tận dụng tốt yếu tố cộng đồng, nơi người dùng quen chia sẻ, khoe thành tích và truyền động lực, để kéo dài thói quen vận động sau giai đoạn cao điểm đầu năm.

Với Apple Watch, người dùng có thể theo dõi nhiều bài tập khác nhau với thuật toán nhịp tim và lượng calo tùy chỉnh được kiểm chứng khoa học bằng ứng dụng Bài Tập, với các chỉ số nâng cao được cung cấp cho bài tập chạy bộ, đạp xe, bơi lội, đi bộ đường dài cùng nhiều hoạt động khác.

Nhìn chung, Apple Watch bước vào năm 2026 với một thông điệp khá nhất quán: Hãy duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày. Không cần thay đổi lối sống trong 30 ngày, không cần mục tiêu hình thể quá xa vời. Chỉ cần mỗi ngày khép đủ vài vòng, hoàn thành một buổi tập ngắn và duy trì nhịp đó lâu hơn “Quitter’s Day”.