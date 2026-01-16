Ánh Viên "lên đồ", đọ sắc bên cạnh Chi Pu

Chiều 15/1, một sự kiện công nghệ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh đã thu hút sự chú ý với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực giải trí và thể thao. Trong đó, sự xuất hiện của Chi Pu và Ánh Viên tạo điểm nhấn rõ nét, mang đến những sắc thái khác nhau cho không khí chương trình.

Chi Pu xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, năng động, nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện. Nữ nghệ sĩ thu hút sự chú ý không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi phong thái tự tin, quen thuộc với các hoạt động giao lưu trước công chúng. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu được xem là gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ luôn sẵn sàng thử sức ở những vai trò mới, không ngại thay đổi để thích nghi với nhịp sống hiện đại.

Chi Pu, Ánh Viên, Duy Nhất và Duy Khánh tại sự kiện.

Trái ngược với sự sôi nổi đó, Ánh Viên mang đến cảm giác điềm tĩnh và chắc chắn. Cựu vận động viên bơi lội xuất hiện giản dị, nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khách mời và truyền thông. Gắn liền với hình ảnh bền bỉ, kỷ luật trong suốt sự nghiệp thi đấu, Ánh Viên được xem là biểu tượng của tinh thần bền gan, kiên trì và khả năng chịu áp lực cao.

Ánh Viên tạo được dấu ấn riêng nhờ phong thái trầm tĩnh và sự chững chạc, đầy cuốn hút

Bên cạnh hai gương mặt nổi bật, sự kiện còn có sự tham dự Duy Nhất, Duy Khánh cùng nhiều khách mời đến từ các lĩnh vực khác nhau. Đây là sự kiện ra mắt dòng smartphone Redmi Note 15 Series của Xiaomi tại thị trường Việt Nam. Dòng sản phẩm mới được giới thiệu với định hướng tập trung vào thiết kế, hiệu năng và độ bền, hướng đến nhóm người dùng trẻ và năng động.

Anh trai Duy Khánh tại sự kiện

Nguyễn Trần Duy Nhất, huyền thoại làng Muay Thai Việt Nam, chia sẻ về trải nghiệm

Redmi Note 15 Series là thế hệ smartphone mới thuộc phân khúc tầm trung, được Xiaomi giới thiệu chính thức tại thị trường Việt Nam. Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều phiên bản, hướng đến nhóm người dùng trẻ, có nhu cầu sử dụng thiết bị ổn định trong thời gian dài cho cả công việc lẫn giải trí.

Điểm nhấn của Redmi Note 15 Series nằm ở việc tập trung nâng cao độ bền tổng thể của thiết bị, từ kết cấu khung máy, khả năng kháng nước - kháng bụi cho đến tuổi thọ pin. Một số phiên bản cao cấp được trang bị các chuẩn kháng nước IP66, IP68 và IP69, cùng kính cường lực thế hệ mới, giúp thiết bị đáp ứng tốt hơn các điều kiện sử dụng thực tế.

Về cấu hình, dòng sản phẩm sử dụng các nền tảng vi xử lý thế hệ mới từ Qualcomm và MediaTek, hỗ trợ RAM lên đến 12GB, bộ nhớ trong dung lượng lớn và màn hình AMOLED có độ sáng cao. Camera chính độ phân giải 200 MP tích hợp các tính năng xử lý hình ảnh bằng AI, phục vụ nhu cầu chụp ảnh và quay video chất lượng cao.

Redmi Note 15 Series chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 16/1/2026. Giá bán khởi điểm từ 5,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi phiên bản cao nhất Redmi Note 15 Pro+ 5G có giá 12,99 triệu đồng. Trong giai đoạn mở bán, khách hàng được hưởng các chương trình ưu đãi kèm theo như giảm giá trực tiếp, quà tặng và chính sách bảo hành mở rộng, tùy theo từng phiên bản và hệ thống bán lẻ.