Bán hơn 27.000 xe trong chưa đầy nửa năm, VinFast Limo Green chấm dứt chuỗi 6 năm ‘vua doanh số’ phân khúc của Mitsubishi Xpander

Kết thúc năm 2025, VinFast Limo Green ghi nhận doanh số đạt 27.127 xe, qua đó trở thành mẫu MPV bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, mẫu xe thuần điện này mới chỉ bắt đầu bàn giao từ tháng 8/2025, tức chỉ có chưa đầy 5 tháng để tạo nên kết quả nói trên. Với thành tích này, Limo Green xếp thứ 3 toàn thị trường ô tô Việt Nam năm 2025, chỉ sau một số mẫu xe chiến lược ở các phân khúc phổ thông.

VinFast Limo Green trở thành MPV bán chạy nhất thị trường năm 2025. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander – mẫu MPV từng giữ ngôi vương phân khúc liên tiếp từ năm 2019 – khép lại năm 2025 với doanh số 19.891 xe. Con số này thấp hơn đáng kể so với thành tích của Limo Green, đánh dấu lần đầu tiên sau 6 năm, Xpander không còn dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam.

Limo Green bán đúng 5 tháng đế vượt qua Xpander. Nguồn số liệu: VAMA, VinFast

Việc VinFast Limo Green vượt lên đứng đầu phân khúc MPV được xem là bước ngoặt đáng chú ý của thị trường. Không chỉ chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài 6 năm của Mitsubishi Xpander, mẫu MPV điện này còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng, khi người dùng ngày càng quan tâm hơn tới các lựa chọn xe điện, đặc biệt trong nhóm xe dịch vụ và gia đình đông người.

Tuy vậy, nếu nhìn vào từng giai đoạn, Mitsubishi Xpander vẫn cho thấy sức bán ổn định. Cụ thể, trong tháng 11/2025, doanh số của Xpander vẫn cao hơn VinFast Limo Green 1.170 xe. Điều này cho thấy Limo Green đã bứt phá mạnh mẽ trong 3 tháng cuối năm.

Xpander vẫn có doanh số ổn định. Ảnh: Đại lý

Bước sang tháng 12/2025, VinFast Limo Green ghi nhận doanh số lên tới 10.981 xe – mức cao nhất toàn thị trường trong tháng cuối năm. Ở chiều ngược lại, Mitsubishi Xpander đạt doanh số 2.575 xe. Đây vẫn được xem là con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, song chưa đủ để giúp Xpander bảo toàn vị trí dẫn đầu phân khúc MPV.

Ngoài hai cái tên dẫn đầu, phân khúc MPV năm 2025 cũng chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng đa dạng. Toyota Veloz Cross đạt doanh số 8.346 xe, tiếp tục là lựa chọn quen thuộc ở nhóm MPV cỡ nhỏ, trong khi Toyota Innova Cross bán ra 8.096 xe, cho thấy sức hút ổn định của dòng MPV lai SUV. Kia Carens và Honda BR-V lần lượt ghi nhận doanh số 4.168 xe và 4.120 xe, bám sát nhau trong cuộc đua ở nhóm giữa phân khúc.

Có sự phân hoá rõ ràng ở phân khúc MPV trong năm 2025. Nguồn số liệu: VAMA, TC Motor, VinFast

Ở nhóm dưới, Hyundai Stargazer đạt 3.313 xe, Suzuki XL7 đạt 2.633 xe, trong khi Hyundai Custin, Toyota Avanza Premio và Toyota Innova có doanh số khiêm tốn hơn, phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong thị hiếu người dùng MPV tại Việt Nam hiện nay.

Tổng thể, kết quả năm 2025 cho thấy phân khúc MPV đang bước vào giai đoạn chuyển mình, không chỉ về sản phẩm mà còn về công nghệ và xu hướng sử dụng. Việc VinFast Limo Green vươn lên dẫn đầu dù chỉ có 4 tháng bàn giao là tín hiệu đáng chú ý, đồng thời đặt ra nhiều thách thức mới cho các mẫu MPV động cơ đốt trong vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt suốt nhiều năm qua.