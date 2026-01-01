Cơ quan Thuế có thông báo tới tất cả người dân

Cơ quan Thuế TP Cần Thơ vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện các đối tượng giả mạo giấy mời, thông báo mang danh nghĩa cơ quan Thuế nhằm lừa đảo người nộp thuế, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo cơ quan Thuế, thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp văn bản giả được gửi đến người dân với hình thức giống văn bản hành chính nhà nước, có dấu, chữ ký và nội dung tương tự giấy tờ chính thống. Các văn bản này thường yêu cầu người nộp thuế đến làm việc, cập nhật thông tin, kê khai chính sách thuế hoặc liên hệ qua các số điện thoại không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận các giấy mời, thông báo bất thường. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, một số đối tượng còn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ kinh doanh, tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, từ đó tạo sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Thuế TP Cần Thơ khẳng định, ngành Thuế không yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội; đồng thời không thực hiện thu tiền, xử phạt hoặc yêu cầu chuyển tiền thông qua các kênh không chính thức.

Theo quy định, mọi giấy mời, thông báo hợp pháp của cơ quan Thuế đều được ban hành đúng thẩm quyền, đúng thể thức, có đầy đủ thông tin về đơn vị ban hành, số hiệu văn bản và được gửi đến người nộp thuế qua các kênh chính thức.

Để phòng ngừa rủi ro, cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận các giấy mời, thông báo có dấu hiệu bất thường; kiểm tra kỹ tên đơn vị ban hành, địa chỉ, số hiệu văn bản và thông tin liên hệ. Người dân chỉ nên làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế hoặc thông qua các cổng thông tin điện tử chính thức của ngành.

Trường hợp phát sinh nghi vấn, người nộp thuế cần chủ động liên hệ cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để xác minh, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng.

Cơ quan Thuế TP Cần Thơ cũng đề nghị người nộp thuế, hộ kinh doanh và doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin, đồng thời chia sẻ rộng rãi nội dung cảnh báo nhằm góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng.