Những người dưới 50 tuổi chú ý: 6 triệu chứng này có thể là dấu hiệu của ung thư

Ung thư từ lâu thường được xem là căn bệnh của tuổi trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, các dữ liệu gần đây cho thấy điều này không còn hoàn toàn đúng. Theo Express, số ca ung thư ở người trẻ đang gia tăng, trong khi nhiều triệu chứng sớm lại dễ bị bỏ qua vì cho rằng “chỉ là do căng thẳng hay lối sống bận rộn”.

Ung thư ở người trẻ đang gia tăng, nhưng dễ bị chẩn đoán muộn

Tế bào ung thư (Ảnh minh họa).

Một nghiên cứu đăng tải trên JAMA Network Open chỉ ra rằng, ung thư đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm người chưa đến 50 tuổi. Trong đó, ung thư vú là loại được ghi nhận phổ biến nhất ở người trẻ, còn các ung thư thuộc đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, lại cho thấy mức tăng mạnh nhất so với các nhóm ung thư khác. Tuy nhiên, nhiều người trẻ vẫn còn chủ quan với sức khỏe của mình.

Các chuyên gia cảnh báo, mối nguy lớn nhất với người dưới 50 tuổi không chỉ nằm ở nguy cơ mắc bệnh mà ở việc trì hoãn thăm khám do tự bỏ qua các dấu hiệu ban đầu.

Bác sĩ ung thư cảnh báo: Đừng xem nhẹ tín hiệu từ cơ thể

Bác sĩ Jiri Kubes, bác sĩ ung bướu xạ trị và giám đốc y khoa của Trung tâm Điều trị Proton tại Prague, Cộng hòa Séc, cảnh báo nhiều bệnh nhân trẻ được chẩn đoán ung thư muộn vì các triệu chứng sớm bị nhầm lẫn với hệ quả của căng thẳng, ăn uống thất thường hoặc thiếu ngủ.

Ông nhấn mạnh: “Việc bỏ qua những dấu hiệu ban đầu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị. Người trẻ cần lắng nghe cơ thể và tin vào cảm nhận của chính mình khi thấy có điều gì đó không ổn”.

Theo đó, bác sĩ Kubes cảnh báo, những người dưới 50 tuổi nếu có một số biểu hiện kéo dài thì cần đi khám sớm.

Đừng bỏ qua dấu hiệu bất thường của cơ thể (Ảnh minh họa).

Thay đổi thói quen đại tiện

Rối loạn tiêu hóa, táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư, đặc biệt nếu tình trạng này không cải thiện theo thời gian.

Sụt cân không rõ lý do

Giảm cân nhanh mà không thay đổi chế độ ăn hay vận động cần được chú ý, nhất là khi đi kèm mệt mỏi hoặc đau kéo dài.

Mệt mỏi dai dẳng, nghỉ ngơi vẫn không đỡ

Cảm giác kiệt sức kéo dài, không cải thiện sau khi ngủ hay nghỉ ngơi, không nên chỉ quy cho công việc bận rộn.

Xuất hiện khối u hoặc sưng không biến mất

Những cục u, vùng sưng bất thường tồn tại nhiều tuần cần được kiểm tra, kể cả khi không gây đau.

Đau đầu thường xuyên

Đau đầu kéo dài, kèm theo thay đổi thị lực, trí nhớ hoặc cảm giác tê yếu có thể là dấu hiệu cần đánh giá chuyên sâu.

Chảy máu bất thường hoặc đau kéo dài

Bất kỳ tình trạng chảy máu hoặc đau không rõ nguyên nhân, kéo dài theo thời gian, đều không nên xem nhẹ.

Khi nào cần đi khám?

Hãy đi khám khi các triệu chứng bất thường kéo dài (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Kubes cho biết, điều quan trọng nhất không phải là mức độ nặng hay nhẹ, mà là thời gian kéo dài của triệu chứng. Những dấu hiệu tồn tại nhiều tuần liên tiếp cần được bác sĩ đánh giá, ngay cả khi chúng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Ông nhấn mạnh: “Nhận thức là để bảo vệ sức khỏe, không phải để hoảng sợ. Ung thư không còn chỉ giới hạn ở người lớn tuổi, và người trẻ cần hiểu rằng cơ thể luôn gửi tín hiệu khi có vấn đề”.

Việc đi khám sớm không đồng nghĩa với việc chắc chắn mắc bệnh, nhưng có thể giúp loại trừ rủi ro và mang lại cơ hội điều trị tốt hơn nếu chẳng may phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm.