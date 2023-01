Những màn "lội ngược dòng" cực đỉnh của Vpop: Đỗ Hoàng Dương "vụt sáng" với bản nhạc phim thanh xuân, SOOBIN - Văn Mai Hương được cứu cả sự nghiệp

Hiện nay, việc một ca khúc ra mắt nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thích nhưng sau một khoảng thời gian bỗng trở nên cực kỳ thịnh hành đã không còn quá xa lạ. Người ta định nghĩa hiện tượng này là sleeper hit (trong ngành giải trí quốc tế): Khái niệm chỉ một bộ phim, ca khúc, trò chơi điện tử hoặc một số sản phẩm nghệ thuật ban đầu khi phát hành không được chú ý nhưng một thời gian sau lại nổi lên và thành công.

Làng nhạc Việt đã không ít lần chứng kiến những sản phẩm âm nhạc "lội ngược dòng" thành hit!

Nhạc phim cũ bất ngờ viral trở lại, Đỗ Hoàng Dương được khen nức nở

Gần đây, trong sự kiện Hi! Party kỉ niệm 6 năm thành lập của Kinglive, Đỗ Hoàng Dương đã xuất hiện trên sân khấu để trình diễn ca khúc Không Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn. Màn trình diễn bất ngờ trở nên viral đình đám trên các nền tảng MXH, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Không Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn - Đỗ Hoàng Dương (Live at Hi!Party)

Được biết, ca khúc Không Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn do nhạc sĩ trẻ Hưng Cacao "đo ni đóng giày" riêng cho web drama boylove khá nổi tiếng của Việt Nam - Em Là Chàng Trai Của Anh - ra mắt đầu năm 2021. Là một bài hát được đầu tư chỉn chu nhưng mãi đến hiện tại mới trở nên thịnh hành và đến gần hơn với công chúng. Có thể nói, nhờ màn trình diễn "xuất thần" vừa qua, ca khúc nhạc phim này đã được chú ý hơn rất nhiều, giúp Đỗ Hoàng Dương "vụt sáng" trở lại và mang về cho nam ca sĩ một số thành tích nhất định.



Không Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn (bản live) đã đạt vị trí thứ nhất trên iTunes Việt Nam…

…và bản gốc leo lên #32 tại Top 50 bài hát thịnh hành nhất Việt Nam trên Spotify.

Loạt hit của Văn Mai Hương từng "chìm nghỉm" bỗng bùng nổ trở lại đầy ngoạn mục

Nhắc đến sleeper hit sẽ khó lòng bỏ qua sáng tác của Hứa Kim Tuyền được thể hiện bởi Văn Mai Hương - Hương. Ca khúc này được phát hành từ tháng 1/2021 nhưng phải tới tận tháng 9, tức là 8 tháng sau đó, Hương mới trở thành hiện tượng khi bản remix của hai producer trẻ Haozi và Rinv được chia sẻ.

Ca khúc nhanh chóng vào top thịnh hành, nằm trong top đầu các BXH âm nhạc. Được biết, ekip của Văn Mai Hương từng dự tính làm một dance version, nhưng bản remix này lại do Haozi và Rinv chủ động thực hiện, không liên quan đến ekip của nữ ca sĩ. Và phần drop bắt tai đã giúp ca khúc "ghi điểm".

Hương Remix - Văn Mai Hương (Haozi và Rinv)

Trước Hương, Văn Mai Hương cũng sở hữu các sleeper hit như Cầu Hôn, Ước Mơ Của Mẹ. Cầu Hôn được phát hành tháng 1/2019 nhưng đến tháng 6/2019 mới được nhiều người biết đến. Ước Mơ Của Mẹ phát hành tháng 3/2020. Hơn một năm sau, khi Cara cover lại trong chương trình The Heroes, ca khúc mới gây được chú ý với khán giả, bởi tạo cảm xúc mạnh mẽ về tình gia đình. Có thể nói, chính sự "sống dậy" đầy bất ngờ của loạt bài hát tưởng chừng sẽ mãi trôi vào dĩ vãng này của Văn Mai Hương đã như một "chiếc phao" xuất hiện kịp lúc cứu cả sự nghiệp đang dần "chìm" xuống của cô nàng. Cũng chính từ đó, cái tên Văn Mai Hương xuất hiện ngày càng nhiều, vị thế của nữ ca sĩ cũng dần vững vàng hơn tại thị trường nhạc Việt.



Ước Mơ Của Mẹ được chú ý trở lại sau khi Cara cover trong chương trình The Heroes

Uớc Mơ Của Mẹ - Văn Mai Hương

1 bài hát trong EP của SOOBIN "tưởng không hot nhưng hot không tưởng"

SOOBIN từng ra mắt 1 EP với nhiều sự kỳ vọng từ anh chàng và công ty nhưng không đạt hiệu ứng như mong đợi. Các MV Trò chơi, BlackJack và Tháng Năm được đầu tư "khủng" với những bước quảng bá bài bản, nhưng chỉ được chú ý vài tuần đầu rồi nhanh chóng "hạ nhiệt".

Sau gần nửa năm, The Playah Special Performance - màn trình diễn live đặc biệt của Soobin và SlimV được chính thức "ra lò" với tư cách một sản phẩm phát sinh từ EP The Playah, không phải một sản phẩm chính thức. Tuy nhiên, làm chơi nhưng ăn thật, The Playah Special Performance nhanh chóng trở thành một hiện tượng và được khán giả chia sẻ mạnh mẽ khắp các nền tảng MXH.

MV THE PLAYAH (Special Performance) - SOOBIN X SLIMV

Chỉ sau vỏn vẹn 1 tháng ra mắt, lượt view của The Playah Special Performance với phiên bản mới của Tháng Năm đã gấp đôi lượt view Tháng Năm bản gốc gom được trong suốt gần 6 tháng, lượt like của 2 phiên bản cũng chênh lệch gần gấp đôi. Đặc biệt, màn trình diễn trở nên cực kì viral trên TikTok nhờ phần điệp khúc của phân đoạn Tháng Năm: "Chợt nhận ra anh đã đánh mất, tìm lại sao được khi bước chân em xa? Tháng năm trôi qua nhanh quá...". Câu hát này trở thành một hiện tượng và được dân mạng cover "điên đảo" trên các đoạn clip "so deep" của mình.



MV Tháng Năm - SOOBIN

Thành công này đã giúp SOOBIN củng cố tên tuổi sau thời gian dài loay hoay. Bản hit bất ngờ cũng là "bàn đạp" giúp anh chàng bật lên chứ không còn chênh vênh như trước, tận dụng thời cơ từ đây anh chàng thừa thắng xông lên củng cố vị trí trong lòng khán giả bằng những sản phẩm chất lượng sau đó.



Thành công của Tháng Năm đã giúp SOOBIN củng cố tên tuổi sau thời gian dài loay hoay

Bản hit đình đám của Trà My Idol cũng từng có thời gian dài "nguội lạnh"

Vào thời điểm Trà My Idol phát hành Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy đã vô tình "đụng độ" với nhiều bản hit như Ghen của Erik - Min, 1234 Ngày của Chi Dân và cả Có Em Chờ của Min. Thế nên không quá khó hiểu vì sao ca khúc của giọng ca Cần Lắm đã bị khán giả "ngó lơ".

MV Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy - Trà My Idol

9 tháng sau đó, khi nữ ca sĩ mang bài hát lên sân khấu một chương trình giải trí về âm nhạc, Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy mới tạo được hiệu ứng. Màn song ca ăn ý giữa Trà My Idol và giọng ca không chuyên nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, giúp phiên bản gốc được săn lùng. Tính đến hiện tại, MV này đã đạt hơn 83 triệu lượt xem trên YouTube - một thành tích khá ấn tượng.



Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy tạo được hiệu ứng sau khi Trà My Idol trình diễn trên sân khấu một chương trình giải trí về âm nhạc

Cara tiếp tục "thôi miên" khán giả sau màn ghép đôi "ngọt lịm" với Noway

Năm 2020, Cara quay trở lại đường đua Vpop với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Thôi Miên. Cô nàng từng được biết đến là nữ chính đóng cặp với Sơn Tùng M-TP trong MV triệu views Nơi Này Có Anh. Tuy nhiên, ở MV này, Cara không còn đóng khung trong hình tượng "bình hoa" xinh đẹp mà đã thoải mái bộc lộ những khía cạnh hài hước vốn có trong tính cách của mình. Ngay khi MV ra mắt đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực và trở thành một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ.

MV THÔI MIÊN - Cara

Bẵng đi một thời gian, Thôi Miên của Cara bắt đầu "hạ nhiệt", tuy nhiên sau khi kết đôi thành công cùng Noway trong một chương trình hẹn hò, ca khúc này lại nhanh chóng gây sốt trở lại. Dân tình liên tục truyền tay nhau những khoảnh khắc đáng yêu của cả hai cùng nền nhạc ca khúc này trên nhiều nền tảng MXH, đặc biệt Thôi Miên từng cực kỳ viral trên TikTok. Có lần, Cara còn hướng dẫn anh chàng streamer tập hát bài này khiến khán giả vô cùng thích thú.

Cara được ghép đôi với Noway trong một chương trình hẹn hò

Bài hát "tình bạn" của AMEE và 2 rapper bứt phá "gây bão" trên TikTok và các BXH âm nhạc

Tình Bạn Diệu Kỳ là bài hát được phát hành trong album Diệu Kỳ Việt Nam vào thời điểm cuối năm Canh Tý. Nhưng phải đến Tết Tân Sửu thì ca khúc của AMEE kết hợp cùng hai rapper mới bật lên, bứt phá trên các nền tảng MXH. Có thể thấy, ở thời điểm vừa ra mắt, ca khúc này không tạo được quá nhiều tiếng vang tuy nhiên ở giai đoạn mọi người cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì giai điệu vui tươi cùng lyric đầy tính đoàn kết, niềm tự hào về một tập thể gắn bó đồng lòng đã khiến Tình Bạn Diệu Kỳ đến gần hơn với khán giả.

Tình Bạn Diệu Kỳ - AMEE kết hợp cùng hai rapper

Sau đó, Tình Bạn Diệu Kỳ đã trở nên viral khắp chốn, ca khúc này từng đạt được thành công đáng kể khi lập cú đúp thành tích đứng hạng #1 trên cả hai bảng xếp hạng Itunes và Apple Music. Ở bảng xếp hạng của Spotify, Tình Bạn Diệu Kỳ cũng xuất sắc chiếm lĩnh vị trí thứ 2. Đặc biệt, sức ảnh hưởng của bài hát mới khiến album dreAMEE trở lại vị trí #1 của Spotify Việt Nam.



Bài hát của Lynk Lee hot trở lại sau quyết định trọng đại trong đời

Buồn Thì Cứ Khóc Đi là sản phẩm âm nhạc được ra mắt vào giữa tháng 12/2019. Đây cũng là MV cuối cùng của Lynk Lee trước thời điểm cô có quyết định trọng đại - chuyển giới. Với giai điệu R&B bắt tai cùng lời hát đầy tâm trạng, ca khúc đã nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Nhưng bài hát này chỉ thật sự viral mạnh mẽ sau khi cô nàng sống thật với chính mình.

MV Buồn Thì Cứ Khóc Đi - Lynk Lee

Ngay sau khi công khai những hình ảnh sau quá trình chuyển giới, cái tên Lynk Lee lập tức gây bão MXH. Nhiều người vô cùng bất ngờ với diện mạo mới của cô nàng, đồng thời chính trong lần trở lại này, khán giả một lần nữa đón nhận Lynk Lee trong phiên bản mới. Chính nhờ hiệu ứng truyền thông này, bài hát cũ của Lynk cũng bất ngờ hot trở lại và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Trong những lần đi diễn hậu chuyển giới với Buồn Thì Cứ Khóc Đi, Lynk Lee đều nhận về những phản hồi tích cực từ công chúng, có thể nói, sau tất cả những hy sinh và cố gắng cô nàng đã nhận lại được những "quả ngọt" xứng đáng.



Sau tất cả những hy sinh và cố gắng Lynk Lee đã nhận lại được những "quả ngọt" xứng đáng

Bản hit của Hoài Lâm "lội ngược dòng" vì… cuộc ly hôn với vợ

Năm 2020, Hoài Lâm đang trở thành một trong những cái tên tâm điểm sau cuộc li hôn với Bảo Ngọc. Cộng hưởng từ vụ lùm xùm trên lớn đến mức, ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi đã phát hành cách đó 2 tuần của Hoài Lâm bất ngờ xuất hiện trên top trending ở vị trí thứ 28 trên YouTube và dần tăng view rất nhanh.

Buồn Làm Chi Em Ơi - Hoài Lâm

Những năm gần đây, sự nghiệp âm nhạc của Hoài Lâm không thực sự gây chú ý với công chúng, các sản phẩm của anh vì thế gần như chưa bao giờ đặt chân vào top trending. Thời điểm đó, ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi bỗng vươn lên top 28 trending với gần 900 nghìn lượt xem trên YouTube gây nhiều bất ngờ. Có lẽ vì phần nội dung ca khúc cũng vô cùng phù hợp với tình cảm li hôn của nam ca sĩ đã khiến cho ca khúc được đông đảo khán giả tìm nghe trở lại.



Quả là một cú "lội ngược dòng" thú vị nhưng kết quả lại rất ngọt ngào, hiện tại MV này đã thu về hơn 103 triệu views sau hơn 2 năm ra mắt

Dễ Đến Dễ Đi của Quang Hùng MasterD mất gần 1 năm mới vươn tầm quốc tế

Dù từng được biết đến vào năm 2015 với 30 bản hit Vpop nhưng suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Hùng MasterD chỉ gặt hái một số sự chú ý nhất định nhưng chưa bao giờ là một cái tên "bùng nổ" hoặc thực sự gây chú ý. Mãi đến năm 2020, tên tuổi nam ca sĩ có một bước ngoặt quan trọng khi ra mắt ca khúc Dễ Đến Dễ Đi.

MV Dễ Đến Dễ Đi - Quang Hùng MasterD

Nhưng đỉnh cao sự nghiệp của anh chàng chỉ vừa mới bắt đầu vào đầu năm 2021, ca khúc Dễ Đến Dễ Đi bất ngờ gây sốt và trở thành một trào lưu trên TikTok... tại Thái Lan. Fan Thái lập tức đổ xô ủng hộ chàng trai Gen Z đến từ Việt Nam nồng nhiệt, điều mà chưa từng nghệ sĩ Việt Nam nào có thể làm được ở xứ Chùa Vàng. Ngoài ra, tại Campuchia giai điệu của ca khúc này cũng mang lại sức ảnh hưởng cực lớn. Và giờ đây, Quang Hùng MasterD đã trở thành "con cưng quốc tế" nhờ vào bản hit này.



Quang Hùng MasterD đã trở thành "con cưng quốc tế" nhờ vào bản hit Dễ Đến Dễ Đi

Bài nhạc Tết của Noo Phước Thịnh như "hoa nở muộn"

Năm Qua Đã Làm Gì là sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh "góp vui" vào đường đua âm nhạc đầy sôi động những ngày giáp Tết năm 2020. Nhưng đến Xuân 2021, bài hát này mới trở thành bài hát được yêu thích và xuất hiện trên nhiều BXH âm nhạc. Đặc biệt, giai điệu từ ca khúc này còn "chiếm lĩnh" TikTok Việt Nam trong thời gian dài, nhiều người dùng chèn nền nhạc này vào những video của mình như một thước phim tổng kết dịp cuối năm.

Năm Qua Đã Làm Gì - Noo Phước Thịnh

Có thể nói, một trong những nguyên nhân khiến Năm Qua Đã Làm Gì đã ra mắt từ Tết năm trước nhưng năm sau mới gây "bão" là vì nó không đơn giản là ca khúc chào Tết. Và rõ ràng ca khúc này đã "bùng nổ" trở lại trong hoàn cảnh cả thế giới đang phải đối mặt với những khó khăn do Đại dịch gây ra, ca khúc như một lời động viên cùng nhau phấn đấu. Tinh thần lạc quan của ca khúc đã chạm đến trái tim và sự mong mỏi của người yêu nhạc, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại.