Những loại thực phẩm tuyệt đối không nên kết hợp trong mâm cỗ Tết

Gan lợn và giá đỗ: Gan lợn chứa đồng, khi bạn xào chung với giá đỗ dễ gây mất chất.

Gan động vật và cà rốt, rau cần: Phần lớn trong gan động vật chứa đồng và sắt có thể gây oxy hóa với các loại vitamin vốn có trong rau củ. Hơn nữa, rau củ như cần tây và cà rốt còn chứa cellulose và axit oxalic ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất sắt diễn ra trong cơ thể.

Dưa leo và cà chua: Không ít người hay kết hợp giữa việc dùng cà chua với dưa leo, đây là thói quen không tốt. Vì cà chua chứa nhiều vitamin C, trong khi dưa leo lại chứa men có thể phân giải hàm lượng vitamin C vốn có của cà chua. Điều này sẽ khiến cho cơ thể giảm bớt đi sự hấp thụ vitamin C có lợi cho sức khỏe.

Sữa đậu nành và trứng gà: Sữa đậu nành chứa men protidaza gây ức chế sự hoạt động của protein vốn có trong trứng gà, dẫn đến việc cản trở quá trình tiêu hóa cũng như gây chứng đầy bụng khó tiêu sau khi ăn.

Thịt dê và nước chè: Sau khi dùng thịt dê, thịt chó thì bạn không nên uống nước chè (trà) vì dễ tạo thành chất tannalbin gây se niêm mạc ruột, dẫn đến việc táo bón, thậm chí làm tăng khả năng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Động vật có vỏ và thực phẩm chứa vitamin C: Các loại động vật có lớp vỏ và sống dưới nước như nghêu sò, tôm thì nên hạn chế dùng với các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C. Sự kết hợp giữa hai nhóm thực phẩm này sẽ khiến cho cơ thể tích lũy thạch tín (asen), dễ gây tử vong.

Cà chua và khoai lang, khoai tây: Cà chua chứa nhiều chất toan (còn gọi là chất chua), khi kết hợp với các loại khoai như khoai tây, khoai lang sẽ khiến cho dạ dày chứa một số chất gây khó tiêu, dẫn đến việc đau bụng cũng như các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa khác.

Đậu hũ và hành: Đậu hũ chứa nhiều canxi, trong khi hành lại chứa axit oxalic, nên khi kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau sẽ dễ tạo ra kết tủa oxalic canxi, gây khó tiêu hóa và có hại cho sức khỏe về lâu dài.