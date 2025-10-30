Những hồi ức của Đại tá Trần Thanh Sơn về Chuyên án Lóng Luông chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả

Từ câu chuyện Trung tướng Mai Hoàng để lại áo giáp cho mẹ yên lòng, đến người chị nuôi mất ngủ vì lo cho các em đi đánh án, sợ ai đó sẽ không trở về an toàn, hay sự hy sinh của Thượng úy Lường Phát Chiêm và món quà động viên của thủ trưởng trong chuyên án Lóng Luông năm ấy - mỗi lát cắt đều chạm đến trái tim khán giả bằng sự chân thật, xúc động và lòng biết ơn sâu sắc dành cho những con người thầm lặng đứng phía sau bình yên Tổ quốc.

Chiến Sĩ Quả Cảm - Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media tổ chức sản xuất, nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả cả nước khi lên sóng phần “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án 279LL, 18TN, 19TN - chuyên án đặc biệt, chưa có tiền lệ, huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm triệt phá các đường dây, các nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma tuý trái phép với số lượng lớn từ biên giới Việt - Lào vào nội địa.

Với bối cảnh quay ngay tại “điểm nóng”, sự tham gia cố vấn nội dung của Trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP.HCM; Nguyên Trưởng Công an Huyện Mộc Châu - Công an tỉnh Sơn La) cùng Đại tá Trần Thanh Sơn (Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La; Nguyên Trưởng phòng tham mưu - Công an tỉnh Sơn La), những đồng chí Nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La - là trưởng và phó ban Chuyên án và chính những cán bộ, chiến sĩ, những nhân chứng sống từng tham gia trong chuyên án, cùng cách thể hiện giàu cảm xúc và giữ trọn tinh thần. Chặng Đại án của chương trình không chỉ là một phần phim tái hiện, mà còn là bản anh hùng ca bằng hình ảnh tôn vinh lòng quả cảm, tinh thần thép và đức hy sinh của người chiến sĩ CAND Việt Nam.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La; Nguyên Trưởng phòng tham mưu - Công an tỉnh Sơn La

Những câu chuyện trong chuyên án Lóng Luông khiến ai cũng lặng người

Những lát cắt xúc động: Từ nỗi lo của người mẹ đến giọt nước mắt của thủ trưởng

Tập 14 mở đầu bằng trang hồi ức của Đại tá Trần Thanh Sơn, ông nghẹn ngào kể về hành động lặng lẽ nhưng vô cùng tinh tế của người đồng đội luôn sát cánh cùng mình trong chuyên án - Trung tướng Mai Hoàng: “Đi đánh án lớn, đồng chí Mai Hoàng lặng lẽ để lại ba lô cùng áo giáp, mũ chống đạn trên gác xép… không phải vì quên mà vì để cho mẹ yên lòng”. Giữa bối cảnh chiến dịch đối mặt với tội phạm có vũ trang tinh vi, manh động từ biên giới Việt - Lào, hành động nhỏ nhưng đủ để trở thành biểu tượng của tình mẫu tử vượt lên nỗi sợ hãi, biến niềm tự hào thành sức mạnh vô hình giúp người con chiến đấu an toàn trở về.

Một khán giả xúc động chia sẻ: “Một người con mang trên vai trọng trách, ra đi giữa hiểm nguy nhưng vẫn sợ mẹ lo. Một người mẹ lặng lẽ sống cùng nỗi chờ, chỉ mong con bình an trở về. Có những tình cảm chẳng cần nói nhiều - chỉ một chiếc ba lô, một bộ áo giáp để lại nơi gác xép, cũng đủ khiến tim người xem thắt lại”.

Với một người mẹ, khi nhìn thấy con trai khoác trên mình bộ chiếc áo xanh ấy là niềm tự hào, nhưng cũng là nỗi lo thắt chặt nơi tim. Thấy áo giáp và mũ chống đạn vẫn ở nhà lại chính là cách để bà an lòng, dù biết con trai mình đang ở nơi hiểm nguy nhất. Đó là sự dũng cảm của một người mẹ, khi tình yêu thương hóa thành niềm tin, khi nỗi nhớ nhường chỗ cho lòng tự hào. Một tình cảm vượt lên trên bản năng làm mẹ - “vượt trên cả tình mẫu tử” bởi bà hiểu, có những người sinh ra không chỉ để sống cho riêng mình, mà để gìn giữ bình yên cho muôn người.

Không dừng lại ở tuyến đầu, chương trình còn khắc họa hậu phương quả cảm của những người phụ nữ Việt Nam: người chị nuôi - đại diện cho đức tính hy sinh và chu toàn của phụ nữ Việt, thức trắng đêm chờ tin “đàn em không máu mủ ruột rà”, chuẩn bị bữa cơm nóng hổi, dù chỉ là những người dân bình dị nhưng chứa đựng sức mạnh phi thường, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với các chiến sĩ.

Đại tá Sơn xúc động chia sẻ: “Nhiều khi về đến nhà lúc trời còn chưa sáng, chị chủ nhà vừa mở cửa vừa thì thầm hỏi tôi ‘Anh em có về đủ không chú?’”. Những khoảnh khắc giản dị ấy, giữa những khó khăn kéo dài của các chiến sĩ, đã khơi dậy trong khán giả cảm giác: “Nghe mà thương các đồng chí quá, họ không chỉ chiến đấu với tội phạm mà còn với nỗi lo của bao người ở hậu phương”.

Người mẹ ngóng chờ tin con, người chị lo lắng mất ngủ - những phụ nữ không cầm súng nhưng là hậu phương vững chãi nhất, là nguồn động viên lớn lao giúp những người con, người em, người đồng đội thêm vững tin tiến bước trên con đường giữ gìn bình yên cho đất nước. Khoảnh khắc giản dị nhưng khiến người chiến sĩ thấm thía hơn bao giờ hết về tình yêu, sự hy sinh và hậu phương lặng lẽ của những người phụ nữ Việt Nam.

Nỗi đau đỉnh điểm đến từ sự hy sinh của Thượng úy Lường Phát Chiêm - người chiến sĩ trẻ mãi nằm lại ngày 19/7/2014 giữa núi rừng Tây Bắc, để lại mẹ già, vợ trẻ và con thơ. Đại tá Sơn nghẹn lòng: “Sáng hôm đó, sau khi rải rác trận địa, tôi cùng đồng chí Mai Hoàng đi cùng xe đưa hai cái xác của đối tượng về nhà xác bệnh viện…và đồng sự của mình cũng nằm đấy!”. Đây là minh chứng thực tế cho cái giá xương máu của cuộc chiến chống ma túy. Những khoảnh khắc lắng đọng của chương trình khiến khán giả thấm thía nỗi mất mát của gia đình chiến sĩ, đồng thời cũng đề cao tinh thần quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ Công an nhân dân - dám đối diện cái chết để đổi lấy bình yên cho nhân dân, để lời thề “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” không chỉ là khẩu hiệu, mà là lẽ sống.

“Khi đồng sự mình ngã xuống, mình là những người được tham vấn và giơ tay biểu quyết nhất trí vị trí sắp xếp cho đồng sự tác chiến. Sai số không mong muốn xảy ra… chắc ai cũng nghĩ rằng trong đó có lỗi của mình. Thế mới hiểu rằng là đấu tranh trên trận chiến phòng, chống ma tuý này gian nan trả giá bằng xương, bằng máu. Nhưng cũng mừng một điều khi đằng sau sự mất mát to lớn ấy cũng để lại những nghị lực, quyết tâm hơn trong nội bộ”, Đại tá Trần Thanh Sơn nghẹn lòng trước thực tế đau lòng của cuộc chiến phòng, chống ma tuý không chỉ của Việt Nam chúng ta mà là trên cả thế giới.

Khán giả không khỏi bật khóc, với bình luận lan tỏa: “Nghe Đại tá Trần Thanh Sơn chia sẻ mà nghẹn lòng. Khâm phục sự chịu đựng, lòng kiên trì và quả cảm của các chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy. Cảm ơn các chiến sĩ đã hy sinh cả thời gian, sức khỏe và tính mạng để bảo vệ sự bình yên của nhân dân”.





Câu chuyện khép lại bằng giọt lệ của người thủ trưởng dưới cơn mưa tầm tã vào một ngày của tháng 4 năm 2015, khi ông lặng lẽ quay lưng lau nước mắt, rồi rút từ ví một xấp tiền kèm “tấm thẻ ngành” - “vật bất ly thân” của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND - một hành động gửi gắm niềm tin như lời nhắn nhủ sâu sắc: “Nếu anh em thành công thì thủ trưởng thành công, còn anh em thất bại thì thủ trưởng cũng sẽ gặp sai số… thủ trưởng cấp trên mình cũng sẵn sàng vì anh em mình, cùng sống, cùng làm việc và cùng chết”.

Lan tỏa cảm hứng: Giới trẻ bật khóc, gửi lời tri ân đến những “lá chắn thép”

Tập 14 không chỉ là phim tái hiện mà còn là lời nhắc nhở sống động về lý tưởng phụng sự, khiến khán giả cả nước xúc động sâu sắc. Trên các nền tảng xã hội và YouTube, hàng ngàn bình luận dâng trào: “Khóc hết nước mắt vì những câu chuyện hy sinh thầm lặng, tự hào về các chiến sĩ CAND!”, “Đúng tinh thần chiến sĩ, đúng tinh thần Việt Nam - hào hùng nhưng đầy nước mắt”, hay “Nghe xong chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến những người lính áo xanh, vì bình yên hôm nay”.

Tập 14 ‘Trận đánh Đồi Rồng’ không chỉ là một tập truyền hình, mà là một hành trình truyền cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy lòng biết ơn, tự hào và trân trọng những hy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu. Cảm ơn vì đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả”. Với thông điệp “Giữa thời bình hôm nay, vẫn có những con người chọn sống quả cảm, chọn giữ vững niềm tin để bình yên này được tiếp nối mãi”, Chiến Sĩ Quả Cảm không chỉ tri ân quá khứ mà còn khơi dậy nghị lực cho thế hệ trẻ về cách sống quả cảm, chọn giữ vững niềm tin và lý tưởng để bình yên này được tiếp nối mãi.

Cùng đón xem tập cuối cùng chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm sẽ lên sóng vào 20h ngày 2/11/2025 trên kênh VTV3 và 20h30 trên kênh YouTube Chiến Sĩ Quả Cảm, hệ thống FPT Play và ứng dụng VieON.