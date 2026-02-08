Những giáo viên nào được nhận 2 triệu đồng quà Tết Nguyên đán từ năm nay trở đi?

Ngày 03/02/2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND, trong đó quy định cụ thể việc tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách xã hội và một số nhóm đối tượng khác trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026–2030.

Theo nghị quyết này, một số giáo viên sẽ được nhận mức quà Tết bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng/người, dự kiến chi trả trước ngày 29 tháng Chạp Âm lịch hằng năm, bắt đầu từ Tết Nguyên đán 2026.

Căn cứ khoản 1 Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND, nhóm đối tượng được nhận quà Tết mức 2 triệu đồng bao gồm những cá nhân thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, d. Trong đó, điểm c khoản 1 Điều 2 xác định rõ: Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú.

Như vậy, giáo viên đang mang danh hiệu Nhà giáo Nhân dân hoặc Nhà giáo Ưu tú và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được nhận 2.000.000 đồng tiền mặt nhân dịp Tết Nguyên đán.

Theo khoản 4 Điều 4 của Nghị quyết, thời điểm chi trả quà Tết được thực hiện trong khoảng từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng 12 Âm lịch hằng năm. Đối với năm 2026, thời gian này tương ứng từ ngày 19/01 đến ngày 16/02/2026 (Dương lịch).

Ngoài ra, cá nhân được nhận quà cần có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh tại thời điểm xét hưởng.

Chính sách tặng quà Tết theo Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được triển khai liên tục đến hết ngày 31/12/2030.

Đây là một trong những chính sách thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tri ân của tỉnh Quảng Ninh đối với đội ngũ trí thức, nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phát triển xã hội.