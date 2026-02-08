Clip nhóm người hành hung nữ học sinh trung học ở Hóc Môn gây bức xúc

Ngày 7/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm khoảng 5-6 người vây quanh trong một con hẻm. Theo hình ảnh trong clip, nhóm này có những hành vi xô đẩy, kéo tóc và tấn công nạn nhân, khiến nữ sinh ngã xuống đường và không thể chống cự.

Nữ sinh bị đánh hội đồng giữa đường.

Đáng chú ý, khi có người qua lại, nhóm người này tạm dừng hành vi để tránh bị phát hiện, sau đó tiếp tục hành hung. Nạn nhân trong clip liên tục khóc và ôm mặt, trong khi nhóm còn lại có biểu hiện thách thức, coi thường.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân là học sinh của một trường THCS trên địa bàn xã Hóc Môn. Khu vực xảy ra sự việc là một con hẻm vắng gần khu vực đường Tô Ký.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của nhóm người trong clip mang tính côn đồ, cần được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Có khá nhiều người tham gia đánh nữ sinh.

Đại diện UBND xã Hóc Môn cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để xử lý vụ việc theo đúng quy định.