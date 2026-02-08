Mẹ có 3 phẩm chất này thì con kiểu gì cũng thông minh!

Theo bạn, một đứa trẻ thông minh là như thế nào? Điểm số cao, phản ứng nhanh hay đầu óc linh hoạt? Thực tế, "thông minh" không gói gọn trong một khía cạnh, nó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Những đứa trẻ thông minh thường có tương lai rộng mở và dễ dàng nắm bắt cơ hội hơn.

Vậy, những đứa trẻ ấy được "nuôi dưỡng" như thế nào? Câu trả lời nằm ở chính người mẹ. Nếu mẹ sở hữu 3 đặc điểm dưới đây, con cái muốn không thông minh cũng khó.

1. Người mẹ "ham học"

Có một hình ảnh rất quen thuộc: Con đang ngồi vào bàn học, còn cha mẹ ngồi ngay bên cạnh lướt điện thoại, cười đùa vui vẻ. Khi con tò mò ngó xem, cha mẹ lại nghiêm mặt quát tháo: "Lo mà học đi, suốt ngày chỉ biết xem điện thoại!".

Chúng ta cứ ngỡ làm vậy là tốt cho con, nhưng thực tế, trong lòng trẻ sẽ nảy sinh sự phản kháng: "Tại sao bố mẹ được chơi mà con thì không?". Chính suy nghĩ này sẽ dập tắt phần lớn động lực học tập của trẻ.

Việc học cần không gian tập trung và bầu không khí phù hợp. Tiếng cười đùa hay âm thanh từ điện thoại của cha mẹ chính là "kẻ thù" ngăn cản sự chú tâm của con.

Tôi từng biết một người mẹ, khi thấy con gái vất vả ôn thi, chị đã quyết định đồng hành cùng con bằng cách... đi học. Chị đăng ký một khóa lấy chứng chỉ, mỗi ngày đều cùng con học bài, ghi nhớ kiến thức. Một ngày nọ, con gái nói với chị: "Mẹ học đi, con cũng học đây". Đứa trẻ ấy hoàn toàn tự giác mà không cần mẹ phải thúc giục hay giám sát.

Cha mẹ chính là người thầy tốt nhất. Thay vì dùng lời nói, hãy dùng hành động. Nếu không có thời gian học cùng con, ít nhất hãy kiểm soát việc sử dụng điện thoại, tivi khi con đang học. Nếu có thể, hãy cầm một cuốn sách lên và đọc. Sự làm gương (thân giáo) chính là bài học sâu sắc nhất dành cho con.

Ảnh minh họa

2. Người mẹ biết "chơi"

Cuốn sách Playful Parenting (Yêu thương bằng trò chơi) luôn khuyến khích cha mẹ dùng trò chơi để giúp trẻ trưởng thành và hóa giải mâu thuẫn.

Một người mẹ từng chia sẻ: Mỗi lần chơi xong, con chị không bao giờ chịu dọn dẹp, đồ chơi vứt vãi khắp nhà. Chị quát mắng đến khản cả cổ nhưng con vẫn vờ như không nghe thấy. Sau đó, chị thay đổi chiến thuật. Nhìn đống xe tải, khối hình nằm ngổn ngang, chị cầm một chiếc xe lên và nói: "Ôi, trời tối rồi, bạn xe tải muốn về nhà đi ngủ mà không tìm thấy đường. Có kỹ sư nào ở đây giúp bạn ấy một tay không nhỉ?"

Cậu con trai nghe thấy thế liền hào hứng: "Con đây, con là siêu kỹ sư đây!". Chỉ bằng cách thay đổi góc nhìn, công việc dọn dẹp vốn kéo dài cả tiếng đồng hồ trong căng thẳng đã được giải quyết gọn nhẹ trong 5 phút. Hóa ra, không phải trẻ không nghe lời, mà là chúng ta cần "đi đường vòng", dùng ngôn ngữ của trẻ thơ để cùng con lớn lên.

3. Người mẹ có lòng bao dung lớn

Một người mẹ bao dung sẽ luôn ủng hộ con làm những điều con thích mà ít khi cằn nhằn hay quát mắng.

Chẳng hạn, khi con thích nghịch bùn đất, thay vì nói: "Bẩn quá, đừng chơi nữa", người mẹ này sẽ mua cho con ủng và áo khoác chống nước, đồng thời đặt ra quy định: "Sau khi chơi xong, con phải rửa tay sạch sẽ, thay đồ bẩn ra rồi mới được vào phòng khách".

Khi con thích vẽ, mẹ mua bảng vẽ dán lên tường và quy định con chỉ được vẽ trong phạm vi đó. Cách làm này vừa bao dung cho bản năng khám phá của trẻ, vừa thiết lập được ranh giới và quy tắc rõ ràng.

Trẻ được tự do khám phá sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức và phát triển một tâm hồn hạnh phúc. Những đứa trẻ này khi lớn lên thường có tư duy rất linh hoạt, cởi mở, không bị rập khuôn hay cứng nhắc.

Sự thông minh của một đứa trẻ không chỉ nằm ở sách vở, mà nằm ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Nếu mẹ sở hữu 3 đặc điểm trên, con cái lớn lên chắc chắn sẽ rất bản lĩnh. Bạn sở hữu bao nhiêu đặc điểm trong số này?

Nguồn: QQ