Việt Nam sẽ triển khai dạy một ngoại ngữ mới, bắt đầu tại 9 tỉnh biên giới ngay trong năm nay

Ngoại ngữ mới sẽ được dạy tại Việt Nam trong năm 2026 là tiếng Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, sáng 5/2, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Trong số đó, có nhiều văn kiện quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Bộ trưởng GD&ĐT Việt Nam Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek đã trao đổi, ký kết và bàn giao hai văn kiện hợp tác quan trọng.

Cụ thể, văn kiện thứ nhất là bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc thành lập trường Đại học Việt Nam tại Lào. Bản ghi nhớ này hướng tới thúc đẩy hợp tác, trao đổi và nghiên cứu nhằm tiến tới xây dựng một cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam tại Lào, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của nước bạn.

Bộ trưởng GD&ĐT Việt Nam và Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào trao các văn kiện hợp tác giáo dục. Ảnh: Moet

Văn kiện thứ hai là biên bản bàn giao sách giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Cụ thể, Bộ GD&ĐT Việt Nam đã bàn giao cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 27.500 cuốn sách dạy tiếng tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12 (bao gồm sách học sinh, sách bài tập và sách giáo viên), cùng với 1.000 cuốn sổ tay hướng dẫn tích hợp nội dung lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Cuốn sổ tay này do do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam biên soạn và phát hành.

Một buổi dạy tiếng Việt cho con em kiều bào và người dân Lào. Ảnh: TTXVN

Việt Nam sẽ thí điểm dạy tiếng Lào tại 9 tỉnh biên giới giáp Lào

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi và thống nhất chủ trương ký bản ghi nhớ hợp tác về dạy tiếng Lào tại Việt Nam, đồng thời tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tập tại các trường phổ thông nội trú của Việt Nam.

Dự kiến, văn bản này sẽ được ký kết trong quý I/2026, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, ngay trong năm 2026, Việt Nam sẽ thí điểm dạy tiếng Lào tại 9 trường phổ thông thuộc 9 tỉnh biên giới giáp Lào. Trên thực tế, hiện nay, Bộ GD&ĐT Việt Nam đã sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, cho phép các trường phổ thông nội trú tiếp nhận học sinh Lào vào học tập. Bộ cũng dự kiến ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú trong quý I/2026.

Tiếng Lào ngôn ngữ chính thức tại Lào, thuộc chi Thái, nhóm thổ ngữ Tai-Kadai, bao gồm: Tiếng Shan, Thái, miền bắc Việt Nam, Thái Lan, Nam Trung Quốc, Myanmar có ngữ pháp và cấu trúc tông giống nhau.

Có khoảng 52% dân số của Lào hiện nay nói tiếng Lào. Nhưng thực tế hầu hết người dân Lào sử dụng Lào ngữ như một ngôn ngữ thứ 2 để trò chuyện và tiếng địa phương riêng của họ là ngôn ngữ đầu tiên. Tiếng Lào bao gồm 5 ngôn ngữ chính, bao gồm: Viêng Chăn Lào, Bắc Lào (Prabang), Đông Bắc Lào (Xieng Khouang), Trung Lào (Khammouane), và Nam Lào (Champassak). Trong số đó, Viêng Chăng Lào là ngôn ngữ được biết đến nhiều nhất trong cả nước, và từ vựng Lào cũng được thành lập trên đó.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào đạt 2,98 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào; đồng thời là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Lào. Trong khi đó, Lào cũng luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.



