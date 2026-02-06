Lễ hội nhìn qua khiến nhiều người "nổi da gà" tại một trường ĐH: Câu chuyện đằng sau lại quá ý nghĩa!

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ loạt hình ảnh từ Lễ hội Macchabée 2026 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, sự kiện thường niên nhằm tri ân những người đã hiến thân xác cho khoa học. Hoạt động nhận được nhiều sự chú ý nhờ thông điệp nhân văn và giá trị giáo dục đối với sinh viên ngành y - dược.

Theo thông tin từ Đoàn Thanh niên nhà trường, buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự tham gia của lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, Phòng ban, Trung tâm trong nhà trường, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên và hơn 500 tình nguyện viên. Chương trình có sự hiện diện của nhiều cán bộ quản lý và giảng viên chuyên môn như lãnh đạo Phòng Đào tạo, Khoa Y, Khoa Khoa học cơ bản, Bộ môn Gây mê hồi sức, Trung tâm chẩn đoán Y Khoa,… của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Lễ hội Macchabée 2026 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Được biết, Lễ hội Macchabée là dịp để nhắc lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến thân xác cho khoa học - hành động thầm lặng nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo y khoa. Thông qua các hoạt động nghi lễ, dâng hương và trình diễn nghệ thuật mang tính biểu trưng, chương trình tái hiện tinh thần tri ân, sự tiếp nối giữa các thế hệ và lời nhắc nhở về đạo đức nghề nghiệp đối với sinh viên ngành y - dược.

Đây là sự kiện thường niên nhằm tri ân những người đã hiến thân xác cho Y học

Không gian buổi lễ được chuẩn bị công phu với 10.000 nghìn hạc giấy và nến hoa đăng, do chính sinh viên thực hiện. Những chi tiết này góp phần tạo nên bầu không khí trang nghiêm, nhấn mạnh sự kính trọng đối với những người đã âm thầm “gieo mầm sống” cho khoa học và giáo dục y học.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo nhà trường và giảng viên cũng chia sẻ về vai trò của giải phẫu học, ý nghĩa của việc hiến thân xác trong đào tạo thực hành, đồng thời gửi gắm thông điệp tới sinh viên về trách nhiệm nghề nghiệp, y đức và sự trân trọng đối với những giá trị nền tảng của ngành y.

Không gian buổi lễ được chuẩn bị công phu

Con đường tri ân mang ý nghĩa đặc biệt

Hai bên con đường là những đóa hoa được thắp sáng bằng nến

Không khí buổi lễ trang nghiêm mà lắng đọng

Macchabée vốn là một khái niệm mang tính biểu tượng trong văn hóa và giáo dục y khoa phương Tây, gắn với các nghi thức tưởng niệm dành cho những thân xác được hiến tặng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu. Không đơn thuần là một hoạt động nghi lễ, Macchabée phản ánh cách con người đối diện với cái chết bằng sự trân trọng, biết ơn và nhân văn, thông qua nghệ thuật sắp đặt, ánh sáng và những nghi thức mang tính suy tưởng sâu sắc. Thông điệp cốt lõi của lễ hội hướng đến sự bình đẳng của con người trước sự sống và cái chết, đồng thời gửi gắm lời tri ân của người đang sống tới những người đã âm thầm cống hiến cho khoa học.

Tại Việt Nam, tinh thần của lễ hội Macchabée được tiếp nhận và phát triển từ năm 1990, do Cố Giáo sư Nguyễn Quang Quyền - nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Y Dược TP. HCM khởi xướng. Từ đó, nghi lễ được tổ chức với tên gọi “Lễ tri ân những người hiến thân thể cho khoa học”, trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn trong đào tạo y khoa, góp phần bồi đắp y đức, trách nhiệm nghề nghiệp và thái độ trân trọng sự sống cho các thế hệ sinh viên y - dược.

Một vài hình ảnh ý nghĩa khác tại Lễ hội Macchabée tri ân những người hiến thân xác cho khoa học năm 2026 của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng:

Ảnh: Tuổi trẻ Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng - DUMTP