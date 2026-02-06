3 món ăn Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong canteen của đại học nổi tiếng thế giới

Ẩm thực Việt Nam ngày càng chứng minh sức hút nhờ sự đa dạng, hài hòa và phù hợp với khẩu vị quốc tế. Không chỉ hiện diện ở các nhà hàng, nhiều món Việt còn góp mặt trong canteen của những trường đại học danh tiếng trên thế giới. Đơn cử như mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội Xiaohongshu đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ trải nghiệm ăn thử các món Việt Nam tại canteen 1 của Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University) hay còn gọi là NTU của Singapore. Theo tác giả, đây là một trong chuỗi bài “check-in” các quầy đồ ăn Việt tại nhiều canteen khác nhau trong khuôn viên NTU và điểm dừng lần này là canteen 1.

Trong bài đăng, tác giả lần lượt đánh giá chi tiết từng món Việt từ bánh mì thịt nướng, phở khô bò, cho tới gỏi cuốn kèm mức giá, khẩu phần và cảm nhận cụ thể về hương vị.

Theo cảm nhân của tác giả bài đăng, với món bánh mì thịt nướng (giá 6 SGD ~ 125k VNĐ), điểm cộng lớn nhất nằm ở kích thước “khổng lồ”, đủ no cho một bữa trưa, lượng thịt khá nhiều và vỏ bánh vẫn giữ được độ giòn. Tuy nhiên, phần thịt được nhận xét là có mùi hơi lạ, thiếu gia vị, phải ăn kèm rau và sốt cay mới cân bằng vị, khiến tác giả đánh giá món này chưa bằng bánh mì Việt tại quad café trong trường.

Món bánh mì trong canteen Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)

Dù chiếc bánh khá đầy đặn song chủ nhân bài đăng cho rằng vị của món này chưa thực sự chuẩn

Ngược lại, phở trộn cũng với mức giá 6 SGD lại nhận được đánh giá rất cao. Chủ nhân bài đăng cho biết sợi phở và phần gia vị đã đủ thơm ngay cả khi chưa trộn, thịt bò mềm, nhiều, đôi lúc còn có cả tỏi phi, khi trộn cùng sốt “linh hồn” thì hương vị bùng lên rõ rệt.

Món gỏi cuốn có giá 4 SGD (~ 81k VNĐ) được chấm điểm ở mức ổn với bánh tráng dẻo, nhân gồm rau, dưa leo, thịt heo, tôm và bún, nước chấm thiên ngọt. Dù không quá xuất sắc, nhưng phù hợp nếu gọi thêm để ăn chung.

Món phở trộn với hương vị rất ngon, giá cả phải chăng

Còn đây là món gỏi cuốn

Từ trải nghiệm này, tác giả cũng đưa ra bảng xếp hạng cá nhân các món Việt tại NTU, trong đó đánh giá quad café nhỉnh hơn canteen 1 về tổng thể chất lượng bánh mì.

Không chỉ riêng bài đăng này, hệ thống canteen tại NTU từ lâu đã được xem là một phần quan trọng trong đời sống sinh viên. Trường hiện có nhiều canteen phân bố khắp khuôn viên, phục vụ đa dạng ẩm thực châu Á và quốc tế, từ món Trung, Ấn, Hàn, Nhật cho đến Việt Nam.

Việc ẩm thực Việt xuất hiện trong canteen của NTU phần nào cho thấy sức lan tỏa của văn hóa ẩm thực Việt tại Singapore - quốc gia đa văn hóa, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam.

Cho những ai chưa biết, Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) là một trong những trường đại học hàng đầu Singapore và châu Á, thường xuyên góp mặt trong top các bảng xếp hạng quốc tế. Trường nổi bật với khuôn viên rộng lớn, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập chuẩn quốc tế và cộng đồng sinh viên đến từ hàng chục quốc gia.

Nanyang Technological University là một trong những trường đại học hàng đầu Singapore và châu Á

Bên cạnh chất lượng đào tạo, NTU cũng được đánh giá cao ở trải nghiệm đời sống sinh viên từ ký túc xá, thư viện, không gian học tập cho đến hệ thống ăn uống trong trường. Những bài chia sẻ đời thường như trải nghiệm ở canteen thường thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, đặc biệt với những người đang hoặc sẽ du học Singapore.