Nhận thưởng Tết mà làm 3 việc này, bạn đích thị là người có EQ thấp

Thưởng Tết không đơn thuần là một khoản thu nhập, mà là sự ghi nhận sau 365 ngày nỗ lực của cả tập thể và cá nhân. Trong khi những người có EQ cao đón nhận kết quả này bằng sự điềm tĩnh và thấu đáo, thì không ít người lại vô tình tự "hủy hoại" hình ảnh chuyên nghiệp của mình chỉ trong vài phút sau khi tiền đổ về tài khoản. Nếu bạn mắc phải 3 sai lầm dưới đây, bạn đang tự gán mác là người có EQ thấp và có thể đánh mất những cơ hội thăng tiến trong tương lai.

1. Đi khắp văn phòng để "dò hỏi" và so sánh mức thưởng của đồng nghiệp

Đây là hành vi phổ biến nhất bộc lộ sự thiếu tế nhị và kém chuyên nghiệp. Thưởng Tết thường dựa trên nhiều tiêu chí bảo mật như hiệu suất công việc (KPI), thâm niên, hay những đóng góp thầm lặng mà người ngoài không thể nhìn thấy.

Việc bạn liên tục hỏi: "Năm nay được mấy tháng lương?" hay "Bên đấy thưởng có khá không?" không chỉ gây khó xử cho đồng nghiệp mà còn tạo ra bầu không khí đố kỵ, chia rẽ trong nhóm. Người có EQ cao hiểu rằng túi tiền của người khác không phải là thước đo giá trị của họ; việc so sánh hơn thua chỉ khiến bạn trở nên hẹp hòi và bị cấp trên đánh giá là nhân sự thiếu tính gắn kết.

2. Công khai than phiền hoặc mỉa mai mức thưởng ngay tại công ty

Nhiều người có thói quen tụ tập để "than nghèo kể khổ" hoặc dùng những lời lẽ châm chọc như: "Thưởng thế này chắc đủ mua vài cân giò" hay "Công ty bóc lột quá" . Họ quên mất rằng sếp hoặc bộ phận nhân sự có thể hiện diện ở bất cứ đâu. Hành động này cho thấy bạn là người thiếu thấu cảm với tình hình kinh doanh chung của doanh nghiệp, nhất là trong những năm kinh tế khó khăn.

Ảnh minh họa: Pinterest

Sự bất mãn không được giải quyết bằng lời than vãn ở hành lang, nó chỉ khiến bạn trở thành một "mầm mống độc hại" trong mắt lãnh đạo. Người tinh tế nếu thấy chưa thỏa đáng sẽ chọn cách trao đổi riêng với quản lý, thay vì biến mình thành kẻ "ăn cháo đá bát" trước mặt tập thể.

3. Tận dụng lúc nhận thưởng để "đòi hỏi" thêm hoặc đòi tăng lương vào phút chót

Có một bộ phận nhân sự thường chọn thời điểm vừa nhận thưởng Tết để tạo áp lực lên cấp trên với tâm thế: "Nếu không tăng lương/thưởng thêm, em sẽ nghỉ việc sau Tết" . Đây là một nước đi bộc lộ EQ cực thấp. Việc dùng thưởng Tết làm cái cớ để mặc cả cho thấy bạn đang đặt lợi ích cá nhân lên trên sự ổn định của tổ chức.

Hành động mang tính chất "tống tiền" cảm xúc này có thể giúp bạn đạt được mục đích ngắn hạn, nhưng sẽ vĩnh viễn đánh mất niềm tin và sự tôn trọng từ phía công ty. Người có bản lĩnh sẽ để kết quả công việc lên tiếng và đàm phán lộ trình thăng tiến vào những kỳ review chính thức, thay vì biến dịp Tết thành một cuộc ngã giá đầy kịch tính.

Tiền thưởng có thể tiêu hết, nhưng thái độ ứng xử sẽ định hình con đường sự nghiệp của bạn. Đừng để những con số nhất thời làm mờ đi sự chuyên nghiệp và lòng biết ơn của bản thân. Một người biết đón nhận thành quả bằng sự khiêm nhường và nhìn nhận những thiếu sót bằng sự cầu thị sẽ luôn là người nhận được những phần thưởng lớn lao nhất trong hành trình dài phía trước.