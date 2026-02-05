Tết Nguyên đán sắp tới, có nên biếu quà cho sếp hay không? Người EQ cao hành động tinh tế, được lòng cấp trên

Mỗi dịp lễ, Tết, không ít người đi làm lại rơi vào trạng thái phân vân, áp lực trước câu hỏi có nên tặng quà cho lãnh đạo hay không. Với tư cách là người gắn bó với doanh nghiệp hơn 10 năm, từ nhân viên tuyến cơ sở phấn đấu đến vị trí cán bộ phó phòng, tôi hi vọng những chia sẻ của mình có thể mang lại cho bạn 1 hướng tiếp cận tháo gỡ nỗi băn khoăn này

Thứ nhất, tập trung đúng nhu cầu, mang lại sự hỗ trợ thiết thực

Hãy tìm hiểu nhu cầu công việc cũng như những vấn đề mà lãnh đạo đang quan tâm, từ đó cố gắng cung cấp sự hỗ trợ mang thiết thực. Sự thấu hiểu và đồng hành của bạn, dù có được thể hiện bằng quà tặng hay không, đều có thể khiến lãnh đạo cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng từ bạn.

Nhưng đôi lúc, việc gửi một món quà mang nét đặc trưng riêng cho những lãnh đạo từng giúp đỡ mình cũng là một cách duy trì mối quan hệ, bày tỏ lòng biết ơn. Điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất nhiều hay ít, mà ở chỗ người nhận có thể thấy được bạn là người biết đáp nghĩa, xứng đáng để tiếp tục bồi dưỡng và tin cậy.

Thứ hai, giữ thái độ kín đáo, tránh phô trương quá mức

Tặng quà nhằm duy trì mối quan hệ và bày tỏ sự cảm ơn, sự khoa trương quá mức dễ phản tác dụng; thay vào đó, hãy dồn tâm sức cho công việc và chứng minh bằng kết quả.

Thứ ba, đối đãi bằng sự chân thành, thể hiện sức hút nhân cách

Trong môi trường công sở, sự chân thành là 1 trong những “danh thiếp” tốt nhất.

Khi giao tiếp với lãnh đạo và đồng nghiệp, hãy thể hiện sự chân thành và thiện ý của bạn, dùng hành động cụ thể để chứng minh sự quan tâm và ủng hộ.

Ảnh minh họa

Thứ tư, không ngừng nâng cao năng lực bản thân, trở thành điểm sáng nơi công sở

Thay vì loay hoay với cách tặng quà, hãy đầu tư cho chuyên môn và phẩm chất toàn diện; thực lực vững vàng mới là “tấm vé thông hành” có giá trị lâu dài.

Khi bạn trở thành người nổi bật trong lĩnh vực của mình, lãnh đạo tự khắc sẽ nhìn thấy giá trị của bạn, mà không cần đến bất kỳ hình thức biếu tặng nào.

Thứ năm, tích cực tham gia hoạt động tập thể, thể hiện tinh thần đồng đội

Việc chủ động tham gia các hoạt động tập thể do đơn vị tổ chức không chỉ tăng sự gắn kết của đoàn đội, mà còn là cơ hội để bạn giao lưu, trao đổi sâu hơn với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Tóm lại, để được ghi nhận và đề bạt, một mặt bạn cần không ngừng nâng cao năng lực bản thân, mặt khác phải sống chân thành, hiểu đạo lý đối nhân xử thế và biết ơn những người đã giúp đỡ mình, để họ cảm nhận rằng sự bồi dưỡng và tin tưởng dành cho bạn là hoàn toàn xứng đáng.

Theo Zhihu