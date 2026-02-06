Chương trình cử nhân quốc tế tại UEF: Bệ phóng cho đích đến công dân toàn cầu

Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), các chương trình Cử nhân quốc tế giúp sinh viên vững tin xây dựng bản lĩnh toàn cầu ngay từ giảng đường.

Hệ sinh thái quốc tế hóa toàn diện

Với định hướng xây dựng môi trường đào tạo gắn liền với hội nhập, Viện Quốc tế UEF triển khai các chương trình Cử nhân quốc tế thông qua liên kết đào tạo với Đại học Gloucestershire (Anh), Đại học Keuka (Hoa Kỳ) và Đại học CY Cergy Paris (Pháp). Chương trình được xây dựng theo chuẩn của đối tác, giúp sinh viên học tập tại Việt Nam nhưng tiếp cận chương trình có giá trị tương đương du học và nhận bằng cấp quốc tế.

Theo TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc - Phó Hiệu trưởng UEF: "Quốc tế hóa giáo dục tại UEF không phải những hoạt động mang tính thời điểm, mà là chiến lược được nhà trường triển khai xuyên suốt. Qua chương trình đào tạo và chuỗi hoạt động quốc tế, sinh viên được rèn luyện tư duy toàn cầu và bản lĩnh nghề nghiệp ngay từ giảng đường".

Môi trường học tập đa văn hóa với sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới

UEF khởi đầu cho nền tảng học thuật toàn cầu

Một trong những dấu ấn rõ nét của môi trường đa văn hóa tại Viện Quốc tế UEF là chuỗi hoạt động giao văn hóa, trao đổi sinh viên quốc tế và các dự án hợp tác đa quốc gia. Tại đây, sinh viên UEF và sinh viên đến từ nhiều quốc gia cùng học tập, thực hiện các dự án học thuật, kiến tập doanh nghiệp và tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa tại Việt Nam.

Ngay tại môi trường đa văn hóa của UEF, sinh viên không chỉ thực hành tiếng Anh mà còn rèn luyện kỹ năng lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và hợp tác trong bối cảnh hội nhập.

Giao lưu và học tập với sinh viên quốc tế ngay tại UEF

Từng tham gia nhiều hoạt động giao lưu, học tập với sinh viên quốc tế, bạn Phạm Thị Thanh Tâm, cựu sinh viên ngành Tiếng Anh và Ngôn ngữ học, chia sẻ: "Em có cơ hội kết nối với nhiều sinh viên quốc tế và đến nay vẫn giữ liên lạc. Em nhận ra rằng ngoại ngữ không chỉ mở ra cơ hội học tập mà còn giúp xây dựng những mối quan hệ quốc tế ý nghĩa".

Nền tảng học thuật của môi trường quốc tế trong hệ thống toàn diện của UEF được bảo chứng bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Với các chương trình quốc tế, sinh viên học tập 100% bằng tiếng Anh với các giảng viên giàu kinh nghiệm còn mang đến phương pháp đào tạo hiện đại, chú trọng tư duy phản biện và xây dựng các dự án gắn với bối cảnh toàn cầu hóa.

Đặc biệt, mô hình lớp học đồng giảng giữa giảng viên Viện Quốc tế UEF và các giáo sư đến từ trường đối tác giúp sinh viên vừa tiếp cận chuẩn kiến thức quốc tế, vừa gắn kết chặt chẽ với bối cảnh thực tiễn trong nước. Cùng với sự hiện diện của sinh viên quốc tế trong lớp học, môi trường học tập tại UEF ngày càng mang tính quốc tế rõ nét, góp phần hình thành tác phong học tập toàn cầu và bản lĩnh hội nhập cho sinh viên.

Kiến tạo bản lĩnh hội nhập cho sinh viên

Không dừng lại ở học tập quốc tế trong nước, Viện Quốc tế thường xuyên tổ chức các chương trình học tập giao lưu văn hóa, học kỳ quốc tế tại nhiều quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia,.… Đây là cơ hội để sinh viên hòa mình vào môi trường học tập, văn hóa và đời sống sinh viên quốc tế.

Đào Quốc Bảo, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing, Gloucestershire Vietnam, cho biết: "Khi tham gia chương trình International Camp 2025 ở Singapore và Malaysia, em được trải nghiệm sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực địa phương và giúp em hiểu hơn về đời sống du học sinh và môi trường học tập tại Sunway University, Malaysia".

Sinh viên tham gia chương trình chương trình International Camp 2025

Song song với trải nghiệm quốc tế, Viện còn chú trọng tổ chức cho sinh viên tham gia các dự án học thuật tại gắn với doanh nghiệp. Bùi Thiên Nhi, sinh viên năm cuối chương trình Gloucestershire Vietnam, chia sẻ: "Những chương trình học tập ở Hàn Quốc, Thái Lan giúp mình thay đổi góc nhìn về việc học. Không chỉ học kiến thức, mình còn được cộng tác vào rất nhiều dự án thực tiễn với doanh nghiệp, mở rộng mối quan hệ với bạn bè quốc tế và cơ hội việc làm toàn cầu".

Sinh viên tham gia chương trình trại hè quốc tế WON-MIND 2025 tại Hàn Quốc

Với hệ sinh thái hoạt động quốc tế đa dạng, các chương trình đào tạo quốc tế của Viện Quốc tế không chỉ đào tạo cử nhân mà còn kiến tạo bệ phóng để sinh viên trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Thông qua giao lưu văn hóa, học kỳ quốc tế, dự án thực tiễn, lớp học đa văn hóa và lộ trình chuyển tiếp linh hoạt, sinh viên được trang bị nền tảng vững chắc về kiến thức, kỹ năng và tư duy hội nhập trong thế giới đang không ngừng chuyển động.

Từ nay đến ngày 31-3-2026, Viện Quốc tế UEF chính thức mở đăng ký học bổng sớm với phương thức xét học bạ (điểm học kỳ 1 lớp 12) hoặc điểm chứng chỉ IELTS.

Thí sinh xét học bổng online tại: http://www.uef.edu.vn/quoctehoặc gửi hồ sơ về Viện Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) địa chỉ: 141 - 145 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM. Hotline: 0916 06 1080