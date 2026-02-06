2 nữ sinh lớp 9 đánh nhau, công an xuất hiện kịp thời, động viên ôm nhau làm hòa

Vào trưa ngày 5/2, tại thôn Sơn Hải 1 (xã Phước Dinh, Khánh Hòa) có xảy ra vụ xô xát giữa hai nữ sinh. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân phát sinh từ những lời trêu chọc trên mạng xã hội, hai nữ sinh này đã hẹn nhau ra bãi cát để “giải quyết”. Sự việc được một số học sinh xung quanh chứng kiến và quay clip, không có ai can ngăn.

Vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian ngắn thì lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt và kịp thời ngăn chặn và đưa các em về trụ sở Công an xã Phước Dinh để nhắc nhở, giáo dục về hành vi vi phạm.

Hai học sinh đánh nhau vì mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Tại trụ sở, các em đã viết cam kết không tái phạm và được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tổ chức cho các em trực tiếp xin lỗi nhau, ôm nhau làm hòa và “chải tóc cho nhau” như một cách thể hiện sự cảm thông, khép lại xích mích. Những hình ảnh về buổi làm hòa này sau khi được đăng tải trên trang chính thức của công an xã Phước Danh đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Số đông bày tỏ sự ủng hộ với cách làm này, hóa giải mọi mâu thuẫn bằng tình yêu thương, bằng sự đồng cảm.

Theo Công an xã Phước Dinh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và nhà trường để theo dõi, quản lý, giáo dục các em, qua đó ngăn ngừa nguy cơ tái diễn các hành vi bạo lực học đường.

2 học sinh hòa giải trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng cùng hơn 10 em học sinh khác. (Nguồn: Công an xã Phước Dinh)

Buổi hòa giải của công an xã Phước Dinh đã nhân được sự tán đồng của số đông. (Nguồn: Công an xã Phước Dinh)

T/H