4 món đồ thường có trong giỏ hàng của người EQ thấp

Người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường đi mua sắm với một kế hoạch rõ ràng và sự tỉnh táo trước các bẫy tâm lý. Ngược lại, những người có EQ thấp thường để bản năng dẫn dắt, dẫn đến việc lựa chọn những món đồ phản chiếu sự thiếu kiểm soát hoặc tư duy "ngắn hạn". Dưới đây là 4 món đồ thường xuất hiện trong giỏ hàng của những người thiếu sự tinh tế trong tiêu dùng và ứng xử:

1. Những món đồ "vô thưởng vô phạt" chất đống do tâm lý đám đông

Người EQ thấp rất dễ bị cuốn theo các chương trình giảm giá sốc hoặc những kệ hàng "mua 2 tặng 1" ngay cửa ra vào, dù họ không hề có nhu cầu sử dụng. Họ thường bỏ vào giỏ hàng những món đồ chỉ vì "thấy người khác tranh nhau mua" hoặc "để không bị thiệt".

Kết quả là giỏ hàng đầy ắp những món đồ sắp hết hạn hoặc không bao giờ dùng tới. Hành vi này cho thấy sự thiếu định kiến cá nhân và dễ bị tác động bởi cảm xúc tức thời, thay vì có một kế hoạch quản lý tài chính và gia đình bền vững.

2. Những sản phẩm "tiện lợi" nhưng gây ô nhiễm và lãng phí cực đoan

Sự tinh tế của một người thể hiện qua việc họ quan tâm đến tác động của mình đối với môi trường xung quanh. Trong giỏ hàng của người EQ thấp thường tràn ngập các loại túi nhựa dùng một lần, chai nước suối nhỏ lẻ hoặc những món đồ được đóng gói quá nhiều lớp bao bì không cần thiết chỉ vì họ lười mang theo túi cá nhân.

Việc ưu tiên sự tiện lợi ích kỷ của bản thân mà phớt lờ trách nhiệm với cộng đồng và môi trường là biểu hiện rõ nét của việc thiếu hụt sự thấu cảm - một thành tố quan trọng của EQ.

Ảnh minh họa: Pinterest

3. Những món đồ "nhận vơ" hoặc chưa qua thanh toán đã bị bóc dở

Một hình ảnh không hiếm gặp là những vỏ lon nước ngọt trống rỗng, những túi bánh đã bị xé góc nằm chễm chệ trong giỏ hàng khi chưa đến quầy thu ngân. Người có EQ thấp thường coi việc "ăn trước trả sau" là quyền lợi hiển nhiên.

Họ thiếu sự tôn trọng đối với quy tắc chung và ranh giới sở hữu của siêu thị. Thậm chí, đôi khi trong giỏ hàng của họ còn có những món đồ bị "đánh tráo" bao bì hoặc nhãn mác để trục lợi nhỏ. Sự thiếu tự trọng này không chỉ hạ thấp giá trị bản thân mà còn cho thấy một lối sống thực dụng và thiếu trung thực.

4. Những thực phẩm "kém lành mạnh" chiếm tỉ lệ áp đảo

Người có EQ cao luôn biết cách quản trị bản thân, bao gồm cả việc quản trị sức khỏe. Ngược lại, người EQ thấp thường lấp đầy giỏ hàng bằng những món đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga và các loại thực phẩm chế biến sẵn giàu phụ gia chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời.

Việc để cơn thèm ăn điều khiển hoàn toàn việc mua sắm, thay vì cân bằng dinh dưỡng cho chính mình và gia đình, cho thấy khả năng trì hoãn sự sung sướng - một kỹ năng cốt lõi của người có EQ cao đang ở mức rất thấp.

Cách bạn chọn lọc những gì đưa vào cuộc sống của mình phản ánh chính xác cách bạn làm chủ cuộc đời mình. Hãy học cách mua sắm bằng lý trí và sự tử tế. Một giỏ hàng gọn gàng, lành mạnh và có trách nhiệm không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc, mà còn khẳng định bạn là người có tư duy sâu sắc và biết tôn trọng thế giới xung quanh.