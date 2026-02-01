Nam sinh chuyên Nhật chạm mốc tuyệt đối 180/180 điểm JLPT N1 ở tuổi 17

Ở tuổi 17, khi nhiều học sinh vẫn đang làm quen với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì Trần Tiến Đoàn (lớp 11D1, chuyên Nhật, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) đã chạm tới đỉnh cao của tiếng Nhật với số điểm tuyệt đối 180/180 ở kỳ thi JLPT N1 tháng 12/2025.

JLPT N1 là cấp độ cao nhất của kỳ thi năng lực tiếng Nhật, đòi hỏi khả năng đọc hiểu văn bản học thuật, nghe hiểu hội thoại phức tạp và vốn từ vựng - chữ Hán sâu rộng. Theo đánh giá của nhà trường, tỷ lệ đỗ ở trình độ này hằng năm rất thấp, việc đạt điểm tuyệt đối càng hiếm, đặc biệt với học sinh phổ thông.

Trần Tiến Đoàn. (Ảnh: NVCC)

Vượt “ải” khó nhất: chữ Hán và từ vựng học thuật

Tiến Đoàn cho biết em từng sống tại Nhật Bản từ năm 3 đến 6 tuổi theo công việc của bố, nên tiếng Nhật đến một cách tự nhiên, như một phần của môi trường sống. Khi trở về Việt Nam, niềm yêu thích văn hóa Nhật từ phim ảnh, âm nhạc đến đời sống thường nhật giúp em duy trì và nuôi dưỡng ngôn ngữ này.

“Càng lớn, em càng nhận ra đây không chỉ là lợi thế mà là điều mình thực sự yêu thích, nên quyết định theo đuổi nghiêm túc và đặt mục tiêu chinh phục N1”, Đoàn chia sẻ.

Theo nam sinh, thử thách lớn nhất ở trình độ N1 là chữ Hán và các từ ghép học thuật. “Chỉ cần nhầm một chữ là có thể hiểu sai cả câu. Có những chữ nhìn quen nhưng cách đọc, cách dùng lại hoàn toàn khác trong từng ngữ cảnh”, Đoàn nói.

Cách học của em không quá đặc biệt: tích lũy đều đặn mỗi ngày, ghi chép từ mới kèm ngữ cảnh, đọc thêm tài liệu ngoài đề thi để tăng tốc độ và khả năng nắm ý chính. Ngoài sách, Đoàn tiếp xúc tiếng Nhật qua YouTube, phim ảnh và các nội dung đời sống, chú ý cách người bản xứ diễn đạt trong từng tình huống cụ thể.

“Em chưa bao giờ nghĩ mình đã vượt qua hoàn toàn phần khó. Chỉ là mỗi ngày quen thêm một chút”, em nói.

Không chỉ gây chú ý với điểm tuyệt đối JLPT N1, Tiến Đoàn còn sở hữu bảng thành tích dày ở các sân chơi học thuật: giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Nhật hai năm liên tiếp (2024 - 2025, 2025 - 2026), giải Nhì Olympic Đại học Quốc gia Hà Nội môn tiếng Nhật (2025 - 2026) và giải Vàng Kịch ngắn tiếng Nhật toàn quốc (tháng 1/2026).

Thầy cô đánh giá Đoàn là học sinh có nền tảng ngoại ngữ vững, thái độ học tập nghiêm túc và khả năng tự học bền bỉ, đặc biệt nổi bật ở kỹ năng đọc hiểu và tư duy ngôn ngữ.

“Đừng quá đặt nặng điểm số”

Tiến Đoàn cho biết bố mẹ luôn ủng hộ việc học tiếng Nhật, không đặt nặng áp lực điểm số, giúp em duy trì tâm lý thoải mái và động lực lâu dài. Môi trường lớp học với nhiều bạn giỏi cũng tạo nên sự cạnh tranh tích cực.

Người có ảnh hưởng lớn nhất với Đoàn là chị gái, hiện đang du học tại Nhật Bản bằng học bổng chính phủ MEXT.

“Ngày trước, hai chị em thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, nên ngôn ngữ này dần trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống. Chị là hình mẫu để em noi theo”, Đoàn chia sẻ.

Ngay từ đầu, Đoàn đã có mong muốn du học Nhật Bản vì sự gắn bó từ nhỏ với đất nước này. Kết quả N1 giúp em tự tin hơn vào năng lực ngôn ngữ và mở rộng cơ hội học tập quốc tế. Tuy nhiên, em cho biết hiện vẫn đang tìm hiểu, chưa xác định rõ nghề nghiệp tương lai.

“Trước mắt, điều quan trọng nhất là tiếp tục học tốt và tận dụng tiếng Nhật như một nền tảng cho những lựa chọn sau này”, Đoàn nói.

Tiến Đoàn vui mừng cầm trên tay chứng chỉ Nhật JLPT N1 180/180.

Tháng 12/2025, Tiến Đoàn đã thành công chinh phục điểm tuyệt đối 180/180 kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1. Trước đó, nam sinh có 2 lần thi đạt 173 điểm (tháng 12/2024) và 178 điểm (tháng 7/2025).

Nhìn lại hành trình của mình, nam sinh lớp 11 cho rằng bản thân may mắn khi được tiếp xúc tiếng Nhật từ nhỏ. Vì vậy, em đặc biệt tôn trọng những bạn bắt đầu từ con số 0.

“Đừng quá đặt nặng các mốc N1, N2 hay điểm số. Hãy nhớ lý do mình bắt đầu học. JLPT chỉ là một phần nhỏ trong quá trình học ngôn ngữ. Ngay cả khi đạt điểm tuyệt đối, em vẫn tiếp tục học mỗi ngày”, Đoàn chia sẻ.

Với thành tích 180/180 JLPT N1 ở tuổi học trò, Trần Tiến Đoàn không chỉ lập dấu mốc hiếm gặp trong học sinh phổ thông, mà còn cho thấy một con đường học ngoại ngữ bền bỉ, tự nhiên và xuất phát từ đam mê.