110 triệu người sững sờ trước clip người cha nổi cơn thịnh nộ, đá mạnh cửa phòng chỉ vì con gái lau tóc bằng giấy ăn

Chỉ từ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày - lau tóc bằng giấy ăn thay vì khăn mà một người cha Trung Quốc đã nổi cơn thịnh nộ với con gái mình, một đoạn clip ghi lại sự việc này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm triệu lượt xem và tranh luận trái chiều.

Sự việc không chỉ khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi mất kiểm soát của người lớn, mà còn đặt ra những câu hỏi nhức nhối về bạo lực gia đình, cách cha mẹ quản lý cảm xúc và ranh giới mong manh giữa “dạy con” và tổn thương tâm lý trẻ em.

Trong clip, người đàn cha đã mất kiểm soát, đập phá đồ đạc trong nhà và đá mạnh vào cửa phòng con gái, chỉ vì cô bé dùng giấy ăn thay vì khăn để lau tóc sau khi gội đầu. Hành vi của người cha này bị vợ anh đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 26/1, nhanh chóng gây phẫn nộ dư luận. Theo Đài Truyền hình Bắc Kinh, những hình ảnh ghi lại cơn bộc phát cảm xúc của người đàn ông đã thu hút tới 110 triệu lượt xem chỉ trên một nền tảng mạng xã hội.

Người cha giận dữ quát tháo bên ngoài cửa phòng ngủ của con gái trong khi cô bé đang trốn bên trong. Ảnh: The Paper

Theo lời người mẹ, hiện sinh sống tại tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc), sau khi con gái gội đầu, người cha phát hiện trong tóc cô bé có những mảnh vụn trông giống gàu. Ông lập tức hỏi con có phải đã dùng giấy ăn để lau tóc, bất chấp trước đó ông từng cảnh báo không được làm như vậy.

Cô bé (độ tuổi không được tiết lộ) khẳng định rằng mình đã dùng khăn, song người cha không tin. Bài đăng không nêu rõ vì sao việc sử dụng giấy ăn lại khiến người đàn ông tức giận đến vậy, dù một số cư dân mạng suy đoán nguyên nhân có thể liên quan đến chi phí sinh hoạt, cụ thể là giá giấy ăn.

Trong cơn thịnh nộ, người cha đã đập vỡ chiếc máy sấy tóc trước tiên. Khi cô bé hoảng sợ chạy vào phòng riêng và khóa cửa, người đàn ông bị ghi hình cảnh vặn mạnh ổ khóa để tìm cách xông vào. Không mở được cửa, ông liền nhấc một chiếc ghế nhựa đập thẳng vào cửa phòng, sau đó liên tục đá mạnh vào cánh cửa.

Người đàn ông đá hỏng cửa phòng ngủ của con gái sau khi đập nát máy sấy tóc. Ảnh: The Paper

Hiện vẫn chưa rõ điều gì xảy ra sau cơn bộc phát này. Người mẹ sau đó đã xóa đoạn video khỏi tài khoản mạng xã hội và cho đến nay chưa có cơ quan chức năng nào được ghi nhận là đã can thiệp.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ:

- Tôi không hiểu vì sao ông ta phản đối việc dùng giấy ăn lau tóc. Một chuyện nhỏ nhặt đến vậy,” một người dùng mạng viết.

- Một người nóng nảy như vậy không đủ tư cách làm cha mẹ. Ông ta rõ ràng có vấn đề về tâm lý,” người khác bình luận.

- Không biết đứa trẻ trong phòng lúc đó đã sợ hãi và bất lực đến mức nào.

- Nếu người mẹ không ly hôn, cô ấy sẽ bị xem là đồng phạm.

Yu Cai Qi Jia Health Company - tổ chức tâm lý có trụ sở tại Bắc Kinh nhận định rằng cha mẹ có hành vi bạo lực có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển tâm lý của trẻ em. “Tình huống này cho thấy người cha hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc và thường xuyên sử dụng bạo lực như một hình thức giáo dục”, tổ chức này viết trên mạng xã hội.

Ở góc độ rộng hơn, điều khiến dư luận bức xúc không chỉ nằm ở hành động đập phá hay đá cửa, mà ở việc một cơn giận dữ của người lớn có thể biến thành nỗi sợ hãi kéo dài của trẻ nhỏ. Khi những hành vi bạo lực được biện minh bằng danh nghĩa “dạy dỗ”, đứa trẻ sẽ học cách liên hệ sai lệch giữa tình yêu và sự đe dọa, giữa gia đình và cảm giác bất an. Những tổn thương như vậy không dễ nhận ra ngay, nhưng có thể âm thầm ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi và các mối quan hệ của trẻ trong suốt quá trình trưởng thành.

Vụ việc cũng phản ánh một thực tế đáng lo ngại: nhiều bậc cha mẹ vẫn thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và giải quyết xung đột, trong khi áp lực kinh tế và đời sống ngày càng dễ đẩy các phản ứng tiêu cực vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, áp lực không thể là lý do để hợp thức hóa bạo lực, đặc biệt là với trẻ em - đối tượng chưa có đầy đủ khả năng tự bảo vệ mình.

Từ những tranh luận trên mạng xã hội, câu chuyện không nên dừng lại ở sự phẫn nộ nhất thời, mà cần mở ra thảo luận nghiêm túc hơn về giáo dục cảm xúc cho cha mẹ, vai trò can thiệp của cộng đồng và cơ quan chức năng khi xuất hiện dấu hiệu bạo lực gia đình. Bởi với trẻ nhỏ, điều đáng sợ nhất không phải là chỉ là phá hỏng một cánh cửa, mà là cảm giác không an toàn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Theo SCMP