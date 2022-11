Những điều bạn cần biết khi bắt đầu sử dụng biện pháp tránh thai

(Ảnh minh họa)

Theo nghiên cứu của CDC Mỹ, phụ nữ trẻ thường ít sử dụng các biện pháp tránh thai hơn so với phụ nữ lớn tuổi. Khoảng 62% phụ nữ từ 20 - 29 tuổi hiện đang sử dụng biện pháp tránh thai. So với 72% phụ nữ từ 30 - 39 tuổi có sử dụng biện pháp tránh thai và gần 74% phụ nữ từ 40 tuổi trở lên hiện đang sử dụng biện pháp tránh thai (1).



Gần một nửa số trường hợp phụ nữ mang thai trên thế giới là ngoài ý muốn – theo thông tin từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) công bố vào tháng 3 vừa qua. Trong đó, 75% trường hợp mang thai ngoài ý muốn nằm ở nhóm những cô gái tuổi vị thành niên từ 15 đến 19 tuổi (2).

Có một sự liên quan giữa hai thực trạng trên: Phụ nữ trẻ ít dùng biện pháp tránh thai hơn do đó tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn ở nhóm những cô gái trẻ cũng cao hơn. Theo Bác sĩ Nguyễn Phương Tú - Giảng viên Bộ môn Sản, Đại Học Y Hà Nội, có một số lý do ngăn cản nhóm phụ nữ trẻ dùng biện pháp tránh thai như do chưa có nhiều kiến thức về các phương pháp tránh thai hoặc thái độ còn ngại ngùng về vấn đề này…

Để giúp bạn gái có thêm kiến thức về các phương pháp tránh thai hiện đại, bài viết này sẽ cùng bạn tìm hiểu top 4 phương pháp tránh thai phổ biến nhất và gợi ý biện pháp tránh thai thế hệ mới với nhiều ưu điểm cộng thêm vừa giúp bạn tránh thai an toàn vừa làm đẹp hiệu quả. Cùng tìm hiểu nhé.

Bao cao su: Trước tiên phải kể đến "áo mưa"– phương pháp tránh thai phổ biến và an toàn để hạn chế các bệnh lây lan qua đường tình dục. "Áo mưa" giúp bạn tránh thai hiệu quả lên đến 98%. bao cao su có thể gây dị ứng phát ban hoặc kích ứng da vùng kín do một số loại có chứa latex - nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng dị ứng bao cao su.

Que tránh thai: Là một dạng que nhựa nhỏ có chứa nội tiết tố được cấy dưới da cánh tay, 1 lần cấy que có tác dụng tránh thai trong 3-5 năm. Biện pháp này được chứng minh có hiệu quả tránh thai cao đến 99%. Tuy nhiên một số tác dụng phụ có thể xảy ra như: tụ máu, nhiễm trùng chỗ cấy, dị ứng, que cấy bị dịch chuyển…

Vòng tránh thai loại chứa nội tiết tố: Đây là loại vòng có hình chữ T, đặt trong tử cung, làm dày chất nhầy ở tử cung nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của tinh trùng. Ngoài ra, trong trường hợp tinh trùng vẫn gặp được trứng để thụ tinh thì vòng tránh thai còn làm lớp nội mạc tử cung mỏng đi, không thích hợp cho trứng thụ tinh làm tổ Những cô nàng hay bị rong kinh (cơ năng liên quan tới yếu tố nội tiết hay rong kinh do u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung) có thể lựa chọn biện pháp tránh thai này như một phương pháp điều trị hiệu quả. Thời gian đầu dùng vòng tránh thai có thể gặp một số tác dụng phụ như gây co thắt và đau tại thời điểm đặt vòng, có thể gây rối loạn kinh nguyệt, ra máu kéo dài, đau ngực, nhức đầu, nổi mụn trứng cá…

Viên uống tránh thai kết hợp: Là sự kết hợp của hai loại nội tiết tố chính là estrogen và progestin (progesterone), có tác dụng ức chế sự rụng trứng. Progestin có trong thuốc giúp làm đặc chất nhầy ở cổ tử cung khiến cho tinh trùng khó có thể vượt qua.

Ở Mỹ, viên uống tránh thai là biện pháp tránh thai không phẩu thuật được sử dụng phổ biến nhất, với 21% phụ nữ ở độ tuổi sinh sản tin dùng. Trên thế giới gần 140 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (15-49 tuổi) sử dụng viên uống tránh thai.

Bác sỹ Nguyễn Phương Tú chia sẻ hàng triệu phái đẹp tin dùng viên uống tránh thai vì biện pháp này không chỉ đạt hiệu quả tránh thai cao mà còn mang đến những lợi ích cộng thêm, nhất là viên uống tránh thai kết hợp không ngừng được cải tiến về công thức.

Để phân loại viên uống tránh thai thế hệ cũ hay mới, các chuyên gia dựa vào loại progestintrong thành phần thuốc. Viên uống tránh thai thế hệ 4 có chứa drospirenone – là progestin thế hệ thứ tư, có nhiều ưu điểm vượt trội so với thế hệ cũ, được chuyên gia khuyên dùng cho những cô nàng mới bắt đầu tìm kiếm một biện pháp tránh thai đơn giản, hiệu quả cao và ít tác dụng phụ.

Cùng khám phá 6 lợi ích của viên uống tránh thai thế hệ mới thích hợp với những cô nàng mới bắt đầu sử dụng biện pháp tránh thai

(Ảnh minh họa) - Hiệu quả đến 99%: Hiệu quả tránh thai của viên uống tránh thai kết hợp đã được 100 triệu phụ nữ trên toàn thế giới chứng minh.

- Hạn chế tác dụng phụ: Viên uống tránh thai thế hệ mới nhất cải tiến về thành phần có hoạt chất drospirenone (progestin thế hệ thứ tư) hạn chế tối đa các tác dụng không mong muốn như không giữ nước trong cơ thể, do đó không gây tăng cân. Đặc biệt với liệu trình mới 24 + 4 giúp kinh nguyệt của bạn đều đặn hơn; giảm mất máu và đau bụng mỗi kỳ "rụng dâu".

- Giảm nguy cơ ung thư: Viên uống tránh thai thế hệ mới cải tiến giảm liều estrogen, không làm tăng các nguy cơ tim mạch và ung thư vú. Ngoài ra thuốc tránh thai cũng được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc ung thư như: giảm nguy cơ ung thư buồng trứng đến 50% nếu sử dụng 5 năm, giảm 80% nguy cơ nếu dùng thuốc trong 10 năm, giảm ung thư nội mạc tử cung. (3)

- Giúp làn da khỏe mạnh hơn: Viên uống tránh thai thế hệ 4 chứa drosperinone có tính đối kháng với androgen, giúp cơ thể giảm tiết bã nhờn, giảm tổn thương do mụn trứng cá, nhờ đó giúp làn da của bạn khoẻ mạnh hơn.

- Cải thiện triệu chứng của Hội chứng rối loạn tâm lý tiền kinh nguyệt (PMDD): Những cô nàng hay gặp PMDD có thể dùng viên uống tránh thai thế hệ 4 với liệu trình cải tiến 24+4 giúp rút ngắn thời gian tạm nghỉ thuốc, ổn định nội tiết tố, do đó cải thiện triệu chứng tâm lý những ngày "đèn đỏ".

- Hạn chế quên thuốc: ngoài cải tiến về thành phần progestin, cải tiến về liệu trình sử dụng cũng là một trong những điểm cộng của biện pháp tránh này. Viên uống tránh thai thế hệ mới gồm 2 liệu trình cải tiến: 21+7 (vỉ thuốc 21 viên nội tiết + 7 viên giả dược hoặc viên sắt) và 24+4 (vỉ thuốc 24 viên nội tiết + 4 viên giả dược).

Liệu trình 28 ngày dùng liên tục giúp hạn chế tình trạng quên thuốc. Trong đó liệu trình 24+4 với hàm lượng estrogen thấp nhất được chuyên gia khuyên dùng cho những bạn gái mới bắt đầu dùng viên uống tránh thai.

Trong 7 ngày đầu mới sử dụng viên uống tránh thai, thuốc chưa có tác dụng nên khi "yêu" bạn nhớ dùng thêm một biện pháp tránh thai hỗ trợ khác để tránh thai an toàn.

Theo chia sẻ của Bác sĩ Nguyễn Phương Tú - Giảng viên Bộ môn Sản, Đại Học Y Hà Nội