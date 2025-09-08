Những chiêu lừa đảo thẻ tín dụng thường gặp ở Việt Nam

Dưới đây là những hình thức lừa đảo phổ biến nhất mà người dùng thẻ tín dụng ở Việt Nam cần biết để tự bảo vệ mình.

Giả danh ngân hàng, công ty tài chính để “cập nhật thông tin”

Một trong những chiêu lừa đảo kinh điển là đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện hoặc gửi email, tin nhắn SMS yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ để “xác minh tài khoản”, “nâng cấp dịch vụ” hay “nhận thưởng”. Chúng thường yêu cầu người dùng nhập số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV hoặc OTP.

Thực chất, đây là chiêu phishing (lừa đảo trực tuyến) để chiếm đoạt thông tin đăng nhập và nhanh chóng rút tiền, quẹt thẻ trên các website quốc tế.

Gửi tin nhắn giả mạo kèm đường link độc hại

Nhiều nạn nhân nhận được tin nhắn SMS có thương hiệu “giống hệt” ngân hàng, thông báo trúng thưởng hoặc tài khoản bị khóa. Khi bấm vào đường link trong tin nhắn, khách hàng được dẫn tới website giả mạo có giao diện y như thật. Nếu đăng nhập, toàn bộ thông tin thẻ và tài khoản sẽ bị đánh cắp. Đây là thủ đoạn smishing, ngày càng phổ biến nhờ công cụ giả mạo SMS

Skimming – Đánh cắp dữ liệu thẻ qua máy quẹt hoặc ATM

Đây là thủ đoạn khá tinh vi và đã từng xuất hiện ở Việt Nam. Tội phạm gắn thiết bị đọc trộm dữ liệu (skimmer) lên khe cắm thẻ tại máy POS hoặc ATM. Khi khách hàng đưa thẻ vào, thiết bị này sẽ sao chép toàn bộ thông tin dải từ. Kèm theo đó, chúng còn lắp camera siêu nhỏ hoặc bàn phím giả để ghi lại mã PIN. Sau khi có đủ dữ liệu, kẻ gian làm thẻ giả và rút sạch tiền trong tài khoản tín dụng hoặc ghi nợ.

Lợi dụng các giao dịch trực tuyến

Thương mại điện tử phát triển kéo theo nhiều chiêu lừa đảo mới. Kẻ gian tạo website bán hàng giả mạo, đưa ra mức giá cực rẻ để dụ khách thanh toán bằng thẻ tín dụng. Sau khi nhập thông tin, nạn nhân không những không nhận được hàng, mà toàn bộ dữ liệu thẻ còn bị đánh cắp.

Ngoài ra, có trường hợp hacker tấn công vào sàn thương mại điện tử nhỏ lẻ, lấy cắp dữ liệu khách hàng và đem bán trên chợ đen.

Chiêu trò “quẹt hộ thẻ” và tiếp thị giả mạo

Một số đối tượng tiếp cận người dân, đặc biệt là ở khu vực đông công nhân hoặc sinh viên, với lời chào mời “đăng ký mở thẻ miễn phí, nhận ngay quà tặng” hoặc “quẹt hộ thẻ lấy tiền mặt”.

Người tham gia thường bị quẹt số tiền lớn hơn cam kết, hoặc bị lợi dụng thông tin thẻ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, cả người cho quẹt hộ và người nhận quẹt hộ đều có thể bị xử lý hình sự.

Cướp quyền kiểm soát qua mạng xã hội

Gần đây, không ít trường hợp nạn nhân bị hack Facebook/Zalo. Hacker sau đó mạo danh bạn bè, nhắn tin nhờ “cho mượn thẻ tín dụng mua hàng online” hoặc “gửi mã OTP giúp”. Vì tin tưởng bạn bè, nhiều người vô tình cung cấp OTP cho kẻ gian. Đây chính là chìa khóa để chúng hoàn tất giao dịch gian lận.

“Nợ xấu từ trên trời rơi xuống”

Một số đối tượng lừa đảo có được thông tin cá nhân cơ bản của người khác (CMND/CCCD, số điện thoại) rồi làm giả hồ sơ để mở thẻ tín dụng. Chủ nhân thật sự bất ngờ khi bị ngân hàng gọi đòi nợ cho một khoản chưa bao giờ sử dụng.

Dù sau này có thể chứng minh mình bị mạo danh, người bị hại vẫn chịu nhiều phiền toái trong quá trình vay vốn, mua sắm hoặc đi làm.

Các chiêu lừa đảo thẻ tín dụng ngày càng đa dạng, từ công nghệ cao đến tận dụng lòng tin của nạn nhân. Điểm chung là chúng luôn khai thác sự thiếu cảnh giác. Người dùng cần ghi nhớ: ngân hàng không bao giờ yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã CVV hay OTP qua điện thoại, email, tin nhắn. Luôn kiểm tra kỹ website, cảnh giác với các lời mời “hấp dẫn bất thường”, và bảo mật thông tin cá nhân là cách duy nhất để tránh trở thành nạn nhân.