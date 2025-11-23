Những bước chân đi về phía nhân dân giữa mưa lũ

Đại tá Lê Huy - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

Trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung đã gánh chịu những thiên tai khốc liệt, nghiêm trọng nhất trong nhiều năm với hiện tượng bão trồng bão, lũ trồng lũ, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra khiến hàng nghìn hộ gia đình mắc kẹt, thiệt hại trong vùng ngập lụt. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã góp sức cùng lực lượng chức năng và địa phương để hỗ trợ, san sẻ với nhân dân ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Vượt quãng đường hơn 200km từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Núi Thành, Đà Nẵng) đến xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chia thành các tổ nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận địa bàn, bắt tay ngay vào hỗ trợ người dân.

Đại tá Lê Huy - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

Với những chiếc thuyền thúng được huy động, dây thừng buộc quanh người, từng tổ dàn hàng bước xuống dòng nước đục ngầu. Họ đi thẳng về phía những dòng lũ cuồn cuộn, nơi nhân dân đang cần. Dù khó khăn, vất vả nhưng thấy người dân có chỗ ở an toàn, có lương thực, thuốc men đầy đủ, tài sản được bảo đảm… đó là động lực để mỗi quân nhân tiếp tục đồng hành cùng bà con.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho xã Tuy Phước, làm 1 người chết và 17.685 nhà bị ngập nước. Đồng thời, mưa lũ cũng làm vỡ một đoạn đê Luật Lễ, gây ngập nặng ở vùng hạ du sau đê.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người dân xã Tuy Phước kịp thời.

Đại tá Lê Huy - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng xác định nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim và là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng. "Dù nước lũ chia cắt, điều kiện khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt tinh thần “không để nhân dân bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau”," Đại tá Lê Huy khẳng định.

Tại xã Tuy Phước, đơn vị đã điều động 40 cán bộ, chiến sĩ, cùng các phương tiện cơ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai và chính quyền địa phương tổ chức thành các tổ, nhóm trực tiếp đến từng hộ gia đình bị ngập lụt, cô lập để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà, động viên gia đình ông Mạc Tâm Dung, thôn An Hội, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai.

Thiếu tá Lưu Thành Chung, Trưởng ban Bảo vệ - Dân vận, Phòng Chính trị Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ: “Khi đến xã Tuy Phước, anh em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người dân kịp thời... chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, không để nhân dân bị đói và cô lập”.

Ông Nguyễn Văn Cang - thôn Phong Thạnh, xã Tuy Phước không giấu được niềm nghẹn ngào trong nước mắt: “Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển rất là chu đáo, lo cho dân những vật phẩm thiết yếu, hỗ trợ vật chất, là điểm tựa cho chúng tôi như người thân trong gia đình của những ngày ngập lụt này.”

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Trà Leng, Trà Tân và Trà Đốc thuộc thành phố Đà Nẵng.

Tại đây, Đoàn công tác đã trao tặng 20 hộ gia đình bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, thịt hộp, bánh mì, nước lọc...

Trước thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, những cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã không chọn sự an toàn - Họ chọn đi về phía nhân dân. Đơn vị đã huy động mọi nguồn lực, sức lực để tập trung hướng về nhân dân một cách tối ưu nhất, không để nhân dân bị đói bị rét, bị cô lập, bị sập nhà cửa không nơi nương tựa.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Trà Leng, Trà Tân và Trà Đốc thuộc thành phố Đà Nẵng.

Tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai, sau cơn bão số 13, đơn vị đã ân cần thăm hỏi, nắm bắt và trao tận tay 51 suất quà tặng cho 51 hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Ông Mạc Tâm Dung, thôn An Hội, xã Bình Hiệp cho biết, các anh bộ đội Cảnh sát biển đã đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ vật chất và cử cán bộ cùng gia đình dọn dẹp và lợp lại mái nhà sau bão.

Tại các xã Trà Leng, Trà Tân, Trà Đốc (Đà Nẵng): Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng chủ động phối hợp, trao tặng 170 suất quà với giá trị 115 triệu đồng đến tận tay bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người dân xã Tuy Phước kịp thời.

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ: "Trong thời điểm mưa lũ phức tạp, sự có mặt và hỗ trợ kịp thời, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn cho nhân dân. Chính quyền địa phương trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình quân - dân mà các anh đã thể hiện."

Những bước chân ấy, những vòng tay ấy không chỉ là nghĩa vụ mà còn là biểu tượng của tình quân dân bền chặt, nghĩa đồng bào keo sơn. Giữa bão tố, tình quân - dân luôn là điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc, thể hiện quyết tâm cao nhất của bộ đội Cụ Hồ: Ở đâu có nhân dân, ở đó có bộ đội.