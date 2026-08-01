'Nhột hết cả người' nhìn đàn vịt mổ thóc gây sốt

"Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, thật thú vị khi được trải nghiệm massage độc lạ, khó có thể gặp ở nước khác. Những chú vịt khiến chúng tôi cười rất nhiều và cảm thấy Hội An thật sự rất tuyệt vời", chị Derbhla - du khách Ireland - chia sẻ.
Bầy vịt ở Hội An khiến khách Tây "phát sốt". Video: Thanh Hiền.
Du khách nước ngoài kéo nhau đến trang trại nuôi vịt trên cánh đồng tại phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng để trải nghiệm làm nông dân. Họ thích thú khi được vui đùa và cho cả ngàn con vịt ăn. Ảnh: Thanh Hiền.
Đàn vịt vây quanh du khách khi thấy thức ăn. Chủ trang trại cho hay nơi này bắt đầu đón khách du lịch vào tháng 2, phần lớn là khách nước ngoài.
Du khách lưu lại hình ảnh thú vị khi được trải nghiệm làm người nuôi vịt ở Hội An.
Ngày cao điểm, trang trại đón tới 150 khách. Đàn vịt phục vụ từ sáng đến chiều, chỉ nghỉ ngơi từ 12h-13h. Du khách thoải mái chơi đùa, bồng bế, dẫn dắt đàn vịt đi quanh vườn.
Đàn vịt như dàn đồng ca được "nhạc trưởng" vung thóc chỉ huy. Du khách thích thú khi hàng trăm chú vịt vươn cổ nhìn theo thóc, rồi cúi rạp xuống khi thóc rơi. "Tôi đã lặp lại nhiều lần như thế và thấy chúng rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ tôi tiếp xúc với những chú vịt gần như vậy", chị Emma - du khách Mỹ - nói.
Du khách nhí vừa bỡ ngỡ, vừa hào hứng khi lần đầu tiên được ôm chú vịt trong tay.
Đàn vịt còn massage cho du khách bằng việc ăn thóc trên khắp cơ thể họ. Vịt mổ thóc khiến họ bị nhột và phá lên cười, nhiều du khách quá phấn khích hét vang cả một góc vườn.
Để bầy vịt massage cuồng nhiệt hơn, tăng sự phấn khích cho du khách, nhân viên tại đây liên tục rải thóc lên người họ. Đàn vịt "chọc" du khách cười nghiêng ngả.
"Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, và thật thú vị khi được trải nghiệm massage độc lạ, khó có thể gặp ở nước khác. Những chú vịt khiến chúng tôi cười rất nhiều và cảm thấy Hội An thật sự rất tuyệt vời", chị Derbhla - du khách Ireland - chia sẻ.
Chủ trang trại cho hay, để có đàn vịt đông đảo quân số phục vụ du khách, ngoài việc tự nuôi, trang trại còn huy động của nông dân quanh vùng. Những chú vịt từ 20 ngày tuổi được mang tới và làm du lịch.
Lúc cao điểm, trang trại có hơn 2.000 con vịt. Khi đẻ trứng, chúng được dời qua một khu riêng và cho du khách trải nghiệm nhặt trứng vịt.
"Trải nghiệm hài hước này giúp chúng tôi hoà mình với thiên nhiên, hiểu rõ hơn về nông dân, nông nghiệp của Việt Nam. Đây là điểm du lịch nông nghiệp khiến tôi thật sự ấn tượng", bà Charlotte, du khách Úc, chia sẻ.
Du khách tập thuần thục cho vịt ăn sau khi chủ trang trại hướng dẫn. Massage vịt làm sản phẩm du lịch Hội An phong phú, độc đáo hơn.