'Nhột hết cả người' nhìn đàn vịt mổ thóc gây sốt

Đàn vịt như dàn đồng ca được "nhạc trưởng" vung thóc chỉ huy. Du khách thích thú khi hàng trăm chú vịt vươn cổ nhìn theo thóc, rồi cúi rạp xuống khi thóc rơi. "Tôi đã lặp lại nhiều lần như thế và thấy chúng rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ tôi tiếp xúc với những chú vịt gần như vậy", chị Emma - du khách Mỹ - nói.