Một nam diễn viên và nhà sản xuất phim vừa bước vào phòng khách sạn đã rơi vào tình huống cực khó xử

Chuyến đi trốn con của vợ chồng Tiến Luật và Thu Trang kết thúc bằng cảnh mỗi người một giường, chỉ vì một lỗi mà rất nhiều người từng mắc khi đặt phòng khách sạn là nhầm giữa phòng giường đôi và phòng hai giường đơn.

Mới đây, Tiến Luật khiến dân mạng được phen bật cười khi chia sẻ một khoảnh khắc trong chuyến du lịch cùng bà xã. Thay vì hình ảnh tình tứ quen thuộc của các cặp vợ chồng đi nghỉ dưỡng, nam diễn viên lại đăng bức ảnh hai người mỗi người nằm một giường đơn.

Nguyên nhân được chính anh tiết lộ ngay bên dưới. Hai vợ chồng nhờ con trai Andy đặt giúp một phòng có giường đôi, nhưng cậu bé lại vô tình chọn hạng phòng gồm hai giường đơn. Kết quả là chuyến đi vốn để hai vợ chồng trốn con nghỉ ngơi lại thành ra ai ngủ giường nấy.

"Đi chơi kêu Andy book dùm cái phòng giường hai người! Nó book thành hai giường. Rồi tối nay hai vợ chồng ngủ riêng. Trốn con đi chơi mà thằng con chơi 1 cú đau thiệt sự" , Tiến Luật dí dỏm chia sẻ.

Tiến Luật và Thu Trang "trốn con" đi chơi nhưng lại mỗi người nằm một giường

Thu Trang và Tiến Luật vốn là một trong những cặp đôi được yêu mến của làng giải trí Việt, kết hôn năm 2011 và thường xuyên khiến người hâm mộ thích thú bởi những màn tung hứng hài hước cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận. Không ít người vừa đồng cảm, vừa tranh thủ trêu nam diễn viên:

"Con nó thương anh còn muốn gì nữa. Ở nhà có 1 giường anh cũng phải nằm sofa thôi"

"Hên là còn giường nằm anh ơi"

"Hên là lần này hai giường chứ kêu book lần sau nữa là hai phòng luôn"

Cũng có người hài hước nghi ngờ rằng thực ra không có Andy nào đặt phòng cả.

Lỗi tưởng nhỏ nhưng rất nhiều người mắc

Câu chuyện vui của gia đình Thu Trang và Tiến Luật khiến nhiều người nhớ lại những tình huống dở khóc dở cười của chính mình khi đặt phòng khách sạn. Trên thực tế, nếu không để ý kỹ, việc chọn nhầm loại phòng là điều khá phổ biến, đặc biệt với những người ít kinh nghiệm đặt phòng trực tuyến.

Hiện nay, đa số khách sạn đều phân chia nhiều hạng phòng khác nhau. Bên cạnh diện tích, hướng nhìn hay tiện ích đi kèm, loại giường cũng là một tiêu chí quan trọng.

Double Room là phòng có một giường đôi cỡ Queen hoặc King, phù hợp với các cặp đôi hoặc vợ chồng

là phòng có một giường đôi cỡ Queen hoặc King, phù hợp với các cặp đôi hoặc vợ chồng Twin Room là phòng có hai giường đơn riêng biệt, thường dành cho bạn bè, đồng nghiệp hoặc người không có nhu cầu ngủ chung giường

là phòng có hai giường đơn riêng biệt, thường dành cho bạn bè, đồng nghiệp hoặc người không có nhu cầu ngủ chung giường Triple Room và Family Room dành cho nhóm đông người hoặc gia đình có trẻ nhỏ

và dành cho nhóm đông người hoặc gia đình có trẻ nhỏ Extra Bed là giường phụ kê thêm, thường phải trả phí và cần báo trước.

Hiện nay, đa số khách sạn đều phân chia nhiều hạng phòng khác nhau.

Đáng chú ý là nhiều khách sạn còn có hạng phòng ghi là Double or Twin, tức là khách sạn sẽ tự sắp xếp loại giường tùy phòng trống tại thời điểm nhận phòng. Đây chính là cái bẫy khiến nhiều người tưởng mình đã đặt giường đôi nhưng đến nơi lại nhận phòng hai giường đơn.

Làm sao để không rơi vào cảnh của Tiến Luật?

Đọc kỹ tên hạng phòng thay vì chỉ nhìn ảnh minh họa. Ảnh trên các ứng dụng đặt phòng thường là ảnh chung của khách sạn chứ không phải ảnh đúng căn phòng bạn sắp ở.

Ảnh trên các ứng dụng đặt phòng thường là ảnh chung của khách sạn chứ không phải ảnh đúng căn phòng bạn sắp ở. Kiểm tra lại phần xác nhận đặt phòng. Sau khi đặt xong, email hoặc màn hình xác nhận luôn ghi rõ loại giường. Vài giây nhìn lại có thể giúp tránh cả một đêm khó chịu.

Sau khi đặt xong, email hoặc màn hình xác nhận luôn ghi rõ loại giường. Vài giây nhìn lại có thể giúp tránh cả một đêm khó chịu. Ghi chú yêu cầu ngay khi đặt. Nếu cần giường đôi, tầng cao, hai phòng thông nhau hay phòng không hút thuốc, hãy điền vào ô ghi chú.

Nếu cần giường đôi, tầng cao, hai phòng thông nhau hay phòng không hút thuốc, hãy điền vào ô ghi chú. Nhưng đừng coi ghi chú là chắc chắn. Với phần lớn khách sạn, đây chỉ là yêu cầu mang tính đề nghị chứ không phải cam kết. Muốn chắc chắn thì nên gọi hoặc nhắn trực tiếp cho khách sạn xác nhận trước ngày nhận phòng.

Với phần lớn khách sạn, đây chỉ là yêu cầu mang tính đề nghị chứ không phải cam kết. Muốn chắc chắn thì nên gọi hoặc nhắn trực tiếp cho khách sạn xác nhận trước ngày nhận phòng. Nếu nhận phòng rồi mới phát hiện sai, hãy hỏi lễ tân ngay. Trong nhiều trường hợp, khách sạn vẫn còn phòng trống loại khác và sẵn sàng đổi, nhất là khi bạn báo sớm trong ngày đầu tiên.

Nếu không để ý kỹ, việc chọn nhầm loại phòng là điều khá phổ biến, đặc biệt với những người ít kinh nghiệm đặt phòng trực tuyến.

Một vài phút kiểm tra kỹ thông tin có thể giúp bạn tránh được tình huống cười ra nước mắt giống như trải nghiệm mà Tiến Luật vừa chia sẻ.