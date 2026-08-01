Phát hiện khối chân đế tượng Phật có thể là cao nhất thế giới đang thành hình ở một ngọn núi của Thanh Hóa: Trên độ cao 585m

Sau khi hoàn thành, tượng Phật này với chiều cao 167,5m sẽ chính thức soán ngôi vị trí tượng Phật cao nhất thế giới hiện tại.

Trên đỉnh núi Nưa, tỉnh Thanh Hóa, một khối công trình bê tông quy mô lớn đang dần hiện rõ giữa không gian núi rừng. Đây là phần chân đế tượng Phật Đại Nhật Như Lai, điểm nhấn thuộc quần thể du lịch tâm linh Huyền tích Am Tiên có tổng vốn đầu tư được công bố hơn 35.000 tỷ đồng.

Theo thiết kế, toàn bộ công trình tượng Phật sẽ cao 167,5m. Nếu hoàn thành đúng phương án, công trình được kỳ vọng vượt chiều cao của những tượng Phật hiện có và trở thành tượng Phật cao nhất thế giới. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là mục tiêu của chủ đầu tư, chưa phải kỷ lục đã được một tổ chức quốc tế xác nhận.

Phần chân đế của tượng Phật đã bắt đầu được hình thành

Khối chân đế cao tượng 45m đang thành hình trên núi Nưa

Đầu năm 2026, hình ảnh từ hiện trường cho thấy các hạng mục liên quan đến phần chân đế tượng Phật Đại Nhật Như Lai đã được triển khai trên núi Nưa. Khối bê tông cốt thép có quy mô lớn, có thể quan sát từ tuyến đường dẫn lên khu di tích Am Tiên.

Theo phương án thiết kế được công bố, công trình có tổng chiều cao 167,5m, gồm khối đế cao 45m, đài sen cao 13,6m và phần thân tượng bằng đồng cao 108,9m. Phần bề mặt tượng dự kiến được mạ bạc, tạo màu trắng nổi bật giữa cảnh quan núi rừng.

Tượng được xây dựng tại khu vực đỉnh núi Nưa – Am Tiên, nơi có độ cao khoảng 585m so với mực nước biển. Con số 585m chính là độ cao của khu vực đỉnh núi, nơi tượng Phật được đặt.

Hạng mục tượng Phật thuộc giai đoạn 2 của quần thể Huyền tích Am Tiên. Sun Group đặt mục tiêu hoàn thiện tượng và đưa hai tuyến cáp treo đầu tiên vào hoạt động trong năm 2027; những hợp phần còn lại dự kiến được triển khai đến năm 2030. Đây là tiến độ dự kiến, chưa phải thời điểm khánh thành chính thức.

Cận cảnh phối cảnh tượng Phật (Ảnh Doanh nghiệp Tiếp thị)

Bên trong “khu du lịch tâm linh trắng” hơn 35.000 tỷ đồng

Huyền tích Am Tiên được chủ đầu tư giới thiệu là một “khu du lịch tâm linh trắng”, lấy sắc trắng làm ngôn ngữ kiến trúc chủ đạo. Ý tưởng này gắn với hình tượng voi trắng một ngà và truyền thuyết Bà Triệu cưỡi voi ra trận.

Toàn quần thể được công bố có tổng diện tích hàng trăm hecta, gồm ba hợp phần lớn: khu dịch vụ thương mại và cáp treo; khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa; khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Tổng vốn của các hợp phần vào khoảng 35.032 tỷ đồng.

Riêng dự án khu dịch vụ thương mại và cáp treo được động thổ ngày 26/4/2025, có vốn gần 3.000 tỷ đồng. Giai đoạn đầu dự kiến xây hai tuyến cáp treo một dây dài khoảng 1,2km và 1,5km, kết nối khu vực chân núi với những công trình trên cao, trong đó có khu vực chân tượng Phật.

Bên cạnh tôn tượng Đại Nhật Như Lai, phương án tổng thể còn nhắc tới mái vòm Hoa Sen Trắng, tháp cầu nguyện, hồ cá Koi trắng, rừng chuông gió, cầu ánh sáng, nhà hát cùng các không gian hành hương, thiền định và trình diễn nghệ thuật.

Phối cảnh tổng quan dự án Huyền tích Am Tiên cùng tượng Phật có thể là cao nhất thế giới sau khi hoàn thành (Ảnh An ninh tiền tệ)

Núi Nưa cũng là không gian lịch sử gắn với cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống quân Ngô vào năm 248. Quần thể núi Nưa – đền Nưa – Am Tiên đã được xếp hạng di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia năm 2009. Bởi vậy, cùng với việc đầu tư công trình mới, yêu cầu bảo vệ cảnh quan, di tích và các giá trị văn hóa nguyên gốc vẫn được đặt ra.

Du khách hiện có thể trải nghiệm gì tại núi Nưa?

Trong khi chờ cáp treo và các công trình mới hoàn thành, du khách vẫn có thể đến khu di tích núi Nưa – đền Nưa – Am Tiên để dâng hương, tìm hiểu câu chuyện về Bà Triệu và ngắm cảnh vùng đồng bằng Thanh Hóa từ trên cao.

Các điểm tham quan quen thuộc gồm đền Nưa dưới chân núi, đền Am Tiên, Giếng Tiên, bàn cờ Tiên cùng khu vực được dân gian gọi là “huyệt đạo”. Những yếu tố như “huyệt đạo” hay nước Giếng Tiên nên được nhìn nhận dưới góc độ tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian, không phải kết luận khoa học.

Lượng khách thường tăng mạnh vào mùa xuân, đặc biệt từ ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch, thời điểm diễn ra nghi thức được gọi là “mở cổng trời”. Dịp đầu năm 2026, khu di tích từng đón hàng chục nghìn lượt khách tới dâng hương và vãn cảnh.

Khu vực núi Nưa và di tích Đền Nưa - Am Tiên (Ảnh Trang Thông tin đối ngoại)

Du khách nên đi giày có độ bám tốt, chuẩn bị áo khoác mỏng do khu vực trên cao có thể xuất hiện sương và kiểm tra thông báo của ban quản lý trước khi khởi hành, bởi việc thi công có thể ảnh hưởng đến một số lối đi. Người muốn tránh đông nên hạn chế đến đúng ngày chính hội.

Sau khi tham quan Am Tiên, hành trình có thể nối với đền Bà Triệu, cách núi Nưa khoảng 38km, hoặc di chuyển về thành phố Thanh Hóa và khu du lịch biển Sầm Sơn để nghỉ lại, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, Huyền tích Am Tiên sẽ bổ sung một sản phẩm du lịch mới cho Thanh Hóa, bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Sầm Sơn, Lam Kinh hay Thành Nhà Hồ. Mốc vận hành cáp treo năm 2027 hiện vẫn là kế hoạch dự kiến của nhà đầu tư; giá vé, số cabin, công suất vận chuyển và ngày mở cửa cụ thể chưa được công bố.