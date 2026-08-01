Tô mì quán nét 25.000 có gì mà ai ăn cũng húp sạch không chừa giọt nước nào, về nhà nấu y hệt lại bỏ dở nửa tô?

Đằng sau tiếng gọi "Mì trứng xúc xích máy số 12!" quen thuộc là một nghịch lý kinh điển mà bất kỳ ai từng mài đũng quần ở phòng máy cũng phải gật gù thừa nhận.

Nếu phải chọn một món ăn đại diện cho văn hóa quán net Việt Nam, có lẽ sẽ chẳng phải pizza, gà rán hay những suất cơm đầy đặn xuất hiện ở các cyber game hiện đại. Thứ được nhiều người nhớ nhất vẫn là một tô mì tôm nghi ngút khói, thêm quả trứng và cây xúc xích cắt lát.

Mới đây, một đoạn video của tài khoản Tiệm Nét Cỏ bất ngờ giữ chân rất nhiều anh em game thủ ở lại xem đến giây cuối cùng, dù nội dung chẳng có gì gọi là hoành tráng. Khung hình chỉ vỏn vẹn một gian bếp nhỏ ốp gạch men, chiếc bếp từ đặt sát tường và tiếng dầu sôi xèo xèo. Anh chủ quán thuần thục lắc chiếc chảo, chiên vàng ươm mấy quả trứng gà, kế bên là chiếc ấm siêu tốc đang đun dở.

Đó là món ăn đơn giản đến mức ai cũng có thể tự nấu ở nhà. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, chỉ cần nhìn thấy một video quay cảnh chủ quán net trụng mì, đập trứng, cắt vài lát xúc xích rồi bưng tô mì nóng hổi ra quầy, rất nhiều người lại buột miệng: "Đúng hương vị tuổi thơ". Không cần hiệu ứng cầu kỳ, không cần nhạc nền hoài niệm, chỉ vài thao tác quen thuộc cũng đủ kéo cả một thế hệ trở về những năm tháng cắm net sau giờ học.

Điều lạ lùng nằm ở chỗ đây vốn là món ăn đơn giản đến mức ai cũng tự nấu được. Gói mì bán đầy ngoài tạp hóa, quả trứng với cây xúc xích cũng chẳng phải thứ gì khó kiếm. Rất nhiều người đã thử nấu lại ở nhà, thậm chí còn cho nhiều đồ hơn hẳn ngoài tiệm, nhưng ăn vài đũa là bỏ dở, tô mì nằm nguội ngắt trong bếp. Trong khi đó, cũng tô mì ấy đặt cạnh bàn phím thì húp sạch đến giọt nước cuối cùng, có người còn nghiêng cả tô lên uống nốt rồi mới chịu đặt xuống.

Cả một nền ẩm thực sinh ra trong phòng máy

Quán net chưa bao giờ chỉ bán chỗ ngồi chơi game. Theo thời gian, nơi đây hình thành cả một nền ẩm thực rất riêng, với những món sinh ra để phục vụ đúng nhu cầu của game thủ.

Ở thời kỳ các phòng máy còn phổ biến với học sinh, sinh viên, thực đơn thường không quá dài. Quanh đi quẩn lại chỉ vài cái tên quen thuộc gồm mì tôm trứng, mì tôm trứng xúc xích, mì bò viên, cá viên chiên, cơm chiên xúc xích, cơm gà xối mỡ, thêm mấy lon nước ngọt ướp lạnh. Không phải món nào cũng xuất sắc về mặt ẩm thực, nhưng gần như món nào cũng trở thành một phần ký ức của những người từng lớn lên cùng quán net.

Trong số đó, mì tôm trứng xúc xích gần như giữ vị trí "quốc thực". Chỉ với vài nguyên liệu rẻ tiền và vài phút chế biến, nó đáp ứng đủ mọi tiêu chí của một món ăn dành cho game thủ. Đủ nóng để xua cơn đói giữa đêm, đủ nhanh để không phải chờ lâu, đủ no để ngồi tiếp vài tiếng trước màn hình và đủ rẻ để gọi thêm mà không phải đắn đo.

Chính sự bình dân ấy khiến món ăn này có sức sống bền bỉ. Từ những quán net vài chục máy nằm trong con hẻm nhỏ đến các cyber game hiện đại với thực đơn phong phú hơn, mì tôm trứng xúc xích vẫn luôn có một chỗ đứng. Có nơi nâng cấp bằng bò viên, phô mai, kim chi hay thịt bò, nhưng phiên bản kinh điển với một quả trứng và một cây xúc xích vẫn là hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất.

Không phải mì ngon hơn, chỉ là người ăn đang ở một tâm trạng khác

Điều khiến món này trở nên đặc biệt không nằm ở hương vị, mà nằm ở cả một cách ăn rất riêng.

Đó là lúc trận game vừa kết thúc, cả nhóm đồng loạt gọi đồ. Đó là tiếng chủ quán vọng ra từ quầy bếp gọi số máy, xen lẫn tiếng khách gọi vào xin nạp thêm mười nghìn. Đó là tô mì còn bốc khói được đặt sát bàn phím, người ăn tranh thủ húp vài đũa rồi lại đặt xuống vì trận mới đã bắt đầu. Có người vừa ăn vừa xem bạn chơi, có người chuyền luôn chai tương ớt cho bàn bên.

Nói cách khác, tô mì được bưng ra khi bụng đã đói meo sau mấy tiếng ngồi liền, có người nấu cho rồi gọi to số máy của mình, và được ăn giữa đám bạn ngồi kín cả một dãy. Món ăn thì giống hệt nhau, nhưng người ăn thì đã ở trong một tâm trạng hoàn toàn khác. Đó chính là thứ mà căn bếp ở nhà không bao giờ có được.

Bây giờ, nhiều quán net đã thay đổi rất nhiều. Không gian đẹp hơn, máy khỏe hơn, thực đơn chẳng khác gì một quán ăn thu nhỏ với đủ cơm, mì Ý, gà rán hay trà sữa. Thế nhưng giữa hàng chục lựa chọn ấy, mì tôm trứng xúc xích vẫn tồn tại như một món bất bại, không phải vì nó ngon nhất mà vì nó đúng nhất.

Không hiệu ứng, không nhạc nền hoài niệm, không một lời thoại nào. Vậy mà chỉ vài thao tác quen thuộc ấy cũng đủ kéo cả một thế hệ trở về những năm tháng cắm net sau giờ học.

Có những món ngon vì được nấu bởi đầu bếp nổi tiếng, có những món ngon vì nguyên liệu đắt tiền. Còn mì tôm trứng xúc xích quán net lại ngon theo một cách rất khác, bởi nó gắn với cả một giai đoạn của tuổi trẻ. Chỉ cần nhìn thấy một tô mì bốc khói với quả trứng và vài lát xúc xích, nhiều người đã nhớ ngay đến những buổi tan học kéo nhau ra phòng máy, những đêm cày game đến sáng và những lần gom từng đồng lẻ chỉ để đủ chơi thêm một tiếng rồi gọi thêm một tô mì.