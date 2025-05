Ngày 18/5 vừa qua, BABYMONSTER đã có đêm diễn thành công tại Singapore trong khuôn khổ concert Hello Monster của nhóm. Màn trình diễn cover ca khúc Kill This Love và As If It's Your Last của đàn chị BLACKPINK đã trở thành tâm điểm của concert.

Màn trình diễn mãn nhãn của BABYMONSTER tại đêm diễn ở Singapore

Được công chúng biết đến nhờ khả năng live đỉnh cao cùng với ngoại hình ai cũng xứng làm visual, màn trình diễn của nhóm nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý nhờ phong cách trình diễn độc đáo, không chỉ đơn thuần là cover ca khúc của đàn chị mà còn nhấn nhá phong cách riêng của nhóm. Chính sự sáng tạo này đã giúp tiết mục trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Được biết, đây là một món quà đặc biệt mà 6 cô gái BABYMONSTER dành tặng riêng cho người hâm mộ tại Singapore.

BABYMONSTER gây ấn tượng với màn trình diễn cover các ca khúc của đàn chị

Điểm gây chú ý nhất trong phần trình diễn chính là câu slogan huyền thoại “BLACKPINK in your area” vốn là dấu ấn quen thuộc trong hầu hết các ca khúc của BLACKPINK đã được BABYMONSTER khéo léo biến tấu thành “BAEMON in your area”. Sự thay đổi nhỏ nhưng đầy tinh tế này không chỉ tạo dấu ấn cá nhân cho bản cover, mà còn khiến màn trình diễn thêm phần thú vị. Nhiều khán giả sau khi theo dõi đã không khỏi thích thú và hài hước bình luận rằng BABYMONSTER đã “cướp hit” của đàn chị một cách quá đỗi ngoạn mục. Một số còn dành lời khen ngợi rằng hit của YG thì chỉ có “gà” nhà YG mới cover ra chất.

BABYMONSTER đổi câu slogan của đàn chị thành “BAEMON in your area”

Visual xinh đẹp của những cô nàng BABYMONSTER

Tuy nhiên, thực tế đây là điều không mới trong giới idol Kpop. Khi cover ca khúc của BLACKPINK, nhiều nhóm nhạc khác cũng thường đổi câu slogan cho phù hợp với tên nhóm mình. Đơn cử như TREASURE vừa qua cũng đã cover ca khúc Kill This Love tại concert của nhóm và đổi câu đầu thành “TREASURE in your area”, cả EVERGLOW cũng đổi tương tự cho màn trình diễn How You Like That vào năm 2022. Thêm vào đó, nhóm nam ZEROBASEONE trình diễn DDU-DU DDU-DU tại KCON ở LA vào năm 2024 đã đổi đoạn rap tên nhóm “BLACKPINK” thành “Z1”.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên BABYMONSTER cover ca khúc của đàn chị của đại gia đình YG. Trước đó, nhóm đã có một bản dance cover mashup những ca khúc của 2NE1 gây bão mạng xã hội khi nhóm còn tham gia chương trình Last Evaluation của YG.

Bản dance cover gây bão của BABYMONSTER trước khi debut

Vào ngày 31/5 tới đây, BABYMONSTER sẽ chính thức có buổi gặp gỡ fan Việt tại concert Hello Monster diễn ra tại Tp.HCM. Dù thành viên Rami sẽ vắng mặt vì lý do sức khỏe không cho phép, nhưng điều đó không làm giảm đi sự háo hức của người hâm mộ Việt. Ngược lại, nhiều fan còn kỳ vọng nhóm sẽ mang đến một bất ngờ đặc biệt dành riêng cho khán giả Việt Nam, tương tự như món quà bất ngờ mà nhóm từng chuẩn bị cho fan ở Singapore trước đó.

BABYMONSTER sắp tới sẽ có đêm diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ world tour Hello Monster