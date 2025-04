Lý do concert “em gái BLACKPINK” tại TP.HCM ế ẩm, chưa có hạng vé nào sold-out sau 1 tuần mở bán

BABYMONSTER - nhóm nhạc em gái BLACKPINK đang có chuỗi world tour đầu tiên trong sự nghiệp mang tên HELLO MONSTER. Đặc biệt, Việt Nam cũng là điểm đến nằm trong các quốc gia mà 7 nàng “tiểu quỷ” sẽ ghé chân vào ngày 31/5 tới đây tại TP.HCM. Đây là thông tin khiến nhiều MONSTIEZ (fandom BABYMONSTER) tại Việt Nam vô cùng phấn khích khi có thể được thưởng thức concert của nhóm nhạc tân binh nhà YG ngay ở quê nhà.

BABYMONSTER sẽ tổ chức concert HELLO MONSTER tại TP.HCM vào ngày 31/5

Tuy nhiên, sau khi vé được mở bán sớm vào ngày 29/3 và mở bán chính thức vào ngày 30/3, tình hình bán vé concert của BABYMONSTER khiến không ít người lo lắng. Theo đó, sau khoảng 7 ngày mở bán, vé concert hiện tại chưa có bất kỳ hạng vé nào sold-out. Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại về việc vé concert của nhóm nhạc em gái BLACKPINK rơi vào tình trạng ế ẩm, thậm chí có nguy cơ hủy lịch trình nếu lượng vé bán ra quá ít.

Vé concert của BABYMONSTER chưa có hạng vé nào sold-out sau 7 ngày mở bán

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc concert của BABYMONSTER chưa có hạng vé nào sold-out được cho là do giá vé không tương xứng với quyền lợi được nhận. Theo công bố, toàn bộ các hạng vé tại concert ở TP.HCM đều là hạng vé đứng và có trị giá từ 2,8 triệu đến 5,5 triệu. So với quốc gia lân cận là Thái Lan, vé có trị giá khoảng 1,8 triệu đến 5,7 triệu nhưng tất cả hạng vé đều là vé ngồi.

Nhiều người cho rằng việc các hạng vé đều là vé đứng sẽ dẫn đến việc những khán giả mua vé ở các hạng như CAT2 - CAT3 gần như không có cơ hội nhìn thấy sân khấu. Bên cạnh đó, việc “quẩy” trong concert với những chiếc lightstick hay quay chụp bằng điện thoại cũng sẽ dẫn đến tình trạng hạn chế tầm nhìn cho những khán giả phía sau.

Ngoài ra, vì là hạng vé đứng, khán giả xem concert sẽ phải đứng sát nhau, tầm nhìn hạn chế nên sẽ dễ xảy ra rủi ro như chen lấy xô đẩy, dồn người phía trước để “đu rào” gây ra tình huống nguy hiểm, khó kiểm soát.

Concert BABYMONSTER tại Việt Nam có giá vé khá cao khi tất cả đều là hạng vé đứng

Concert BABYMONSTER được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC, Quận 7, TP.HCM). Đây cũng là nơi tổ chức concert WELCOME BACK của 2NE1. Thế nhưng so sánh giá vé của BABYMONSTER và 2NE1, dù cùng một địa điểm tổ chức nhưng tất cả hạng vé của concert 2NE1 đều là hạng vé ngồi và giá vé dao động từ 2,2 triệu đến 6,5 triệu. Vì vậy, so sánh với trải nghiệm tận hưởng concert, rõ ràng concert của đàn chị 2NE1 có nhiều lợi thế hơn hẳn.

Vé concert của 2NE1 tại Việt Nam toàn bộ là hạng vé ngồi và có giá trị dao động từ 2,2 triệu đến 6,5 triệu

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian tháng 5, có rất nhiều concert của loạt ngôi sao đình đám sẽ diễn ra như concert của DAESUNG (BIGBANG) ở TP.HCM vào ngày 3/5 hay concert của Lady Gaga tại Singapore vào những ngày cuối tháng 5. Ngoài ra, BLACKPINK cũng sắp trở lại với chuỗi concert từ đầu tháng 7 với điểm đến đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc nên các fan Kpop cũng có sự cân nhắc để phù hợp với tài chính khi có quá nhiều concert hấp dẫn sắp diễn ra.

Dẫu vậy trên MXH, có rất nhiều fan của BABYMONSTER “flex” việc đã có trong tay những tấm vé để tham dự concert vào cuối tháng 5 tới đây. Ngoài ra, việc tổ chức concert là hạng vé đứng nên lượng khán giả tham gia sẽ nhiều hơn, không bị giới hạn như hạng vé ngồi.

Do đó, rất có thể BTC không thể hiện trên sitemap việc sold-out các hạng vé nhưng không đồng nghĩa với việc concert của BABYMONSTER ế ẩm như nhiều nghi vấn. Việc lượng khán giả đến với concert của “tiểu quỷ” ra sao, chắc chắn phải chờ đến khi đêm diễn sáng đèn mới có thể xác nhận.