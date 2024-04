Nhóm nữ bỗng dưng xuất hiện và chiếm lĩnh Kpop như một cơn lốc

Ngày 21/7/2022, nhóm nữ mới toanh - với cái tên "kỳ lạ" - NewJeans bất ngờ xuất hiện. Đúng như cái tên của sản phẩm đầu tay là Attention, NewJeans đã chiếm trọn sự chú ý. Không teaser giới thiệu, không nhá hàng về thành viên hay đội hình mới, "cú đánh úp" bằng 1 MV dài 5 phút khiến người ta không thể không bàn tán.

Trong bối cảnh Kpop đang dần bão hòa với concept girlcrush, NewJeans là cơn gió mới lạ và độc đáo. 5 cô gái trẻ, tài năng và xinh đẹp dưới bàn tay nhào nặn của Min Hee Jin chính thức đi đầu xu hướng. NewJeans được ra mắt bằng cách thức "không đụng hàng", đánh úp bằng 1 MV, mang đến ấn tượng đầu tiên với âm nhạc và hình ảnh. 5 gương mặt hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trước đó khiến công chúng vô cùng tò mò.

"Sự khác biệt một khi được chấp nhận, nó sẽ viết nên một lịch sử mới", Min Hee Jin với sự tự tin ngút ngàn khi nói về màn debut của NewJeans. 5 cô gái là tham vọng chiếm lĩnh thị trường của Min Hee Jin khi kết hợp với ông lớn giải trí HYBE. NewJeans đưa cơn bão Y2K đến Hàn Quốc và khiến người ta không thể phớt lờ.

Chiến lược của Min Hee Jin đã đúng. NewJeans đã "thắng lớn" ngay từ loạt sản phẩm âm nhạc đầu tiên. NewJeans ra mắt liên tiếp 3 đĩa đơn, gộp thành E.P 4 ca khúc debut, và tất cả đều thành công mĩ mãn. Chất lượng âm nhạc được đánh giá cao với những bản phối không cầu kì, kết hợp 2 yếu tố electropop cùng Hip-hop mang hơi thở hoài cổ nhưng tươi mới, hiện đại, bắt tai và rất gây nghiện. Thành tích nhạc số của NewJeans đứng top khi nhóm ra mắt chưa đến 1 tháng.

NewJeans đạt đến độ phủ sóng quốc dân khi 2 ca khúc Attention và Hype Boy lần lượt thay phiên nhau trụ vững vị trí #1 BXH MelOn. Hype Boy mất không quá nhiều thời gian để tạo trend vũ đạo, đạt Perfect All-Kill và trở thành hit quốc dân xứ Hàn năm 2022. Thời điểm này, danh tiếng của NewJeans vượt mọi tân binh cùng thời, thậm chí thành tích âm nhạc còn "nhỉnh" hơn BLACKPINK chỉ với sản phẩm debut.

Ditto - single comeback đầu tiên của nhóm tiếp tục là một màn "chấn động"

Ditto - single comeback đầu tiên của nhóm tháng 12/2022 tiếp tục là một màn "chấn động". Ca khúc giúp NewJeans lọt Billboard Hot 100 chỉ sau 5 tháng debut và mang về 3 Daesang Song of the Year trong mùa trao giải năm 2023. E.P Get Up phát hành hè 2023 của NewJeans cũng mang về những thành tích vang dội, chất lượng sản xuất được các tạp chí âm nhạc quốc tế xếp hạng cao.

NewJeans được kỳ vọng sẽ là đại diện kế nhiệm BTS và BLACKPINK, viết tiếp thành công toàn cầu cho Kpop tại thị trường quốc tế. Sự xuất hiện bất ngờ của NewJeans làm thay đổi xu hướng âm nhạc Hàn Quốc, tạo công thức mới cho các công ty giải trí noi theo.

Thời gian gần đây, HYBE đang tích cực quảng bá cho nhóm nữ mới ILLIT. Cùng số lượng thành viên và độ tuổi, ILLIT không khỏi khiến người ta liên tưởng đến NewJeans. Nhưng cách NewJeans đến với thị trường vẫn luôn là độc nhất. Trên các nền tảng, chủ đề "Nhóm nữ bỗng dưng xuất hiện và chiếm lĩnh Kpop như một cơn lốc", nói về cách 5 cô gái phá đảo thị trường được dân tình bàn tán rôm rả.

Chỉ trong 2 năm hoạt động, thành tựu âm nhạc NewJeans đang có chính là mơ ước của nhiều nghệ sĩ lâu năm. Có lẽ phải rất lâu nữa, Kpop mới lại có một "cơn bão" ấn tượng như NewJeans ra mắt.