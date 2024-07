0h ngày 1/7 (theo giờ Hàn Quốc), BABYMONSTER chính thức comeback với single FOREVER. Màn tái xuất sau 3 tháng kể từ mini album đầu tay của 7 cô nàng “quái vật nhỏ" thu hút không ít sự chú ý từ fan Kpop. FOREVER là màu sắc âm nhạc mới mà YG thử nghiệm cho nhóm “em gái BLACKPINK". MV nhanh chóng thu về hơn 1,1 triệu lượt xem chỉ trong giờ đầu phát hành, cho thấy sức hút đáng gờm của 7 tân binh nữ nhà YG.

BABYMONSTER - ‘FOREVER’ M/V

Ở lần comeback này, BABYMONSTER phát huy khía cạnh “baby" - thơ ngây và nhẹ nhàng của nhóm. Lời bài hát đề cao sự tự tin, các cô gái rải bước đến thành công. Là một bản phối của Choi37 và LP, bộ đôi nhà sản xuất mang đến làn gió mới loạt ca khúc sôi động, hip-hop nhưng cũ kỹ mà BABYMONSTER ra mắt trước đó. FOREVER nổi bật với chất liệu disco, synthwave đặc trưng những năm 1980, tạo nên không gian âm nhạc đậm chất lễ hội.

Ở lần comeback này, BABYMONSTER phát huy khía cạnh “baby" - thơ ngây và nhẹ nhàng

Tuy đã gia giảm nhiều, nhưng trong bản phối vẫn nghe được bộ gõ khá đặc trưng mà fan YG đã quen thuộc từ loạt hit “cộp mác" BLACKPINK như DDU-DU DDU-DU, How You Like That… Có thể thấy, YG vẫn vô cùng chấp niệm trong việc để BABYMONSTER kế thừa nhóm nữ toàn cầu.

Rapline người Nhật Asa - Ruka gây ấn tượng trong phân đoạn rap điểm nhấn

Đáng nói nhất vẫn là “chất nhạc JYP" hiện lên quá rõ trong ca khúc mới của BABYMONSTER. Hai verse được phân chia bởi line rap ấn tượng, giúp gà nhà YG phát huy thế mạnh, tuy nhiên, chất liệu âm nhạc lại quá đỗi JYP. Nghe qua ca khúc, nhiều fan Kpop liên tưởng đến âm nhạc của TWICE, ITZY,... dù FOREVER được sản xuất bởi đội ngũ YG. Điểm trùng hợp khiến fan Kpop cảm thấy vô cùng thú vị.

"Gà nhà YG" nhưng rất... JYP

Thần thái cực đỉnh của tân binh

Không chỉ riêng phần giai điệu, cả MV FOREVER cũng mang lại cảm giác… JYP. Tạm rũ bỏ hình ảnh “monster" cá tính đã xây dựng qua Sheesh, Batter Up,... FOREVER tôn vinh sự nữ tính. Được đạo diễn bởi Seunghee Son - cái tên nổi tiếng đứng sau loạt MV thành công như I AM (IVE), Nxde, Super Lady ((G)I-DLE), INVU (Taeyeon),... có thể thấy FOREVER mang đến khía cạnh kiêu kỳ, sang chảnh khác biệt, không nữ tính uỷ mị như BABYMONSTER trong Stuck In The Middle.

Phần visual cho MV trở lại ấn tượng

Đoạn kết mãn nhãn

MV FOREVER lấy bối cảnh sang trọng. Phần visual được đánh giá khá cao khi mỗi thành viên đều được tạo hình kỹ càng, thể hiện được cá tính nổi trội. 7 cô nàng “quái vật nhỏ" khoe nhan sắc long lanh, trẻ trung của tuổi đôi mươi mà vẫn thần thái ngút trời.

Thêm một lần nữa, YG vẫn tiếp tục “tri ân" các MV biểu tượng của BLACKPINK qua một vài phân cảnh gây liên tưởng. Nhìn chung, FOREVER đã cải thiện được những điểm trừ về mặt concept mà fan “la ó" trong hai MV chủ đề trước của BABYMONSTER. Phần MV mãn nhãn phần nào "cứu vớt" BABYMONSTER khỏi cái mác nhóm nữ "lỗi thời" nhất YG.

Sau thời gian gây ấn tượng nhờ tài năng miễn chê, BABYMONSTER hiện đang nhận được hảo cảm từ công chúng. Cư dân mạng tỏ ra phấn khích trước màn comeback của nhóm. Nhóm chỉ cần một bài hát hay để nâng cao vị thế trong làng tân binh. Ra một bản nhạc vui tươi hợp mùa lễ hội, BABYMONSTER được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trên các BXH nhạc số.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng FOREVER chưa đủ ấn tượng. Giai điệu disco khá quen thuộc, chưa có nhiều đột phá, thậm chí còn bị gây liên tưởng đến nhà đối thủ JYP. BABYMONSTER cần nhiều hơn để có thể thuyết phục công chúng ngày càng khó tính.