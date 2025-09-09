Nhìn lại Sao Nhập Ngũ Concert 2025: Tự hào người lính

Được tổ chức bởi Viettel Media, Sao Nhập Ngũ Concert 2025 đã diễn ra thành công rực rỡ, trở thành tâm điểm văn hóa - giải trí của cả nước. Sự kiện quy tụ hơn 15.000 khán giả tham dự trực tiếp, tiếp cận hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến và tạo sóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Lấy cảm hứng từ chương trình thực tế "Sao Nhập Ngũ", đêm nhạc được chia thành 4 chương, tái hiện hành trình từ bước chân nhập ngũ đến khát vọng tuổi trẻ hôm nay. Gần 40 tiết mục được dàn dựng công phu với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Trúc Nhân, SOOBIN, Hòa Minzy, Hương Giang, Chi Pu, LyLy, Double 2T, Jun Phạm, Thanh Duy…

Đây là lần đầu tiên một concert mang màu sắc quân ngũ được tổ chức ở quy mô lớn, không chỉ mang đến những màn trình diễn bùng nổ của dàn nghệ sĩ hàng đầu, mà còn tái hiện hình ảnh người lính trong âm nhạc, tinh thần đồng đội và tình yêu Tổ quốc.

Sân khấu hoành tráng, mãn nhãn dâng trào cảm xúc

Bước ra từ một chương trình truyền hình thực tế, Sao Nhập Ngũ Concert ban đầu còn bị hoài nghi khi cho rằng tương đồng với những chương trình nghệ thuật chính luận thông thường. Thế nhưng khi có mặt trực tiếp tại sự kiện, khán giả mới không khỏi trầm trồ về mức độ đầu tư của NSX Viettel Media, cùng sự sáng tạo của đội ngũ hàng đầu: Đinh Hà Uyên Thư, SlimV và Long Kenji….

Sân khấu ngoài trời rộng hơn 1.000m² được thiết kế hình ngôi sao - biểu tượng của chương trình. Hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng hiện đại biến không gian thành một lễ hội âm nhạc thực thụ, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng hoà nhịp trong khí thế chung: "Sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên".

Những màn bắn pháo hoa mãn nhãn, âm thanh hào hùng, hình ảnh sân khấu tạo hiệu ứng trùng trùng lớp lớp tái hiện lại hình ảnh hùng vĩ trên hành trình vượt núi băng rừng, vượt Trường Sơn đi cứu nước của những người lính trẻ.

Biểu tượng ngôi sao khổng lồ trên sân khấu cũng gây ấn tượng mạnh, đặc biệt khi tách ra làm 2 nửa rồi dần khép lại mang ý nghĩa của tinh thần đoàn kết một lòng, non sông một dải của dân tộc Việt Nam.

Âm nhạc đỉnh cao với những sự kết hợp chưa từng có

"Sao nhập ngũ Concert 2025" là một hành trình đặc biệt - nơi lịch sử và hiện tại giao thoa, nơi những câu chuyện thiêng liêng về người lính được tái hiện bằng âm nhạc, ánh sáng, cảm xúc và tình yêu.

Nơi những bản hùng ca bất hủ hoà trộn với những bản phối theo phong cách của âm nhạc đương đại giống như gửi gắm một tuyên ngôn về tuổi trẻ hôm nay sẽ giữ gìn, tiếp nối và phát huy những lý tưởng của và khát vọng của cha anh.

Ở chiều ngược lại, cũng trong chương trình hôm nay, quý vị sẽ chứng kiến những ca khúc HIT của V Pop bước ra khỏi vỏ bọc hiện đại để khoác lên mình một lớp nghĩa hoàn toàn mới.

Để ngợi ca những thế hệ cha anh, những mất mát, hy sinh và sự anh dũng không thể nào tả xiết của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng.

Lan tỏa vẻ đẹp Quân đội Nhân dân Việt Nam, tự hào người Việt yêu nước

Nếu như "Sao Nhập Ngũ" trên màn ảnh nhỏ đã trở thành biểu tượng của tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường và tình đồng chí gắn bó, thì "Sao Nhập Ngũ Concert 2025" lại mở ra một không gian mới để những giá trị ấy được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Không chỉ còn là những thước phim truyền hình, mà giờ đây khán giả được trực tiếp sống trong bầu không khí ấy, nơi âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh sân khấu kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối người lính với từng trái tim Việt Nam.

Khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng nhau cất cao tiếng hát Quốc ca và hòa giọng trong "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" đã trở thành một dấu ấn khó phai - như thể cả quảng trường rộng lớn cùng rung lên trong một nhịp tim tự hào dân tộc.

Cũng tại sân khấu ấy, những hình ảnh, lời chia sẻ xúc động của các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ được trình chiếu, khiến không ít khán giả rơi nước mắt. Đó không chỉ là nỗi nhớ thương và sự tri ân, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về cái giá của độc lập, về ý nghĩa thiêng liêng của tự do mà thế hệ hôm nay đang được thừa hưởng.

Từ thao trường đến sân khấu, từ màu áo xanh ngời sáng đến tiếng hát vang vọng, vẻ đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được khắc họa bằng ngôn ngữ nghệ thuật vừa hào hùng vừa lắng đọng. Đó là hình ảnh người chiến sĩ sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc, là niềm tự hào của dân tộc được gửi gắm qua từng giai điệu, từng câu hát.

Ở khoảnh khắc ấy, âm nhạc không chỉ đơn thuần là sự giải trí, mà trở thành một nhịp cầu nối để mỗi người con đất Việt, dù ở thế hệ nào đều cảm nhận được ngọn lửa yêu nước bùng cháy trong tim, để thêm một lần tự hào cất tiếng: "Tôi là người Việt Nam."

Hiện tại, nhiều khán giả cũng đang chờ đợi Sao Nhập Ngũ Concert 2025 Day 2 tại Hà Nội. Không chỉ kêu gọi trên các kênh chính thức của chương trình, khán giả còn đồng loạt "khều" trên các fanpage của các đơn vị đồng hành khác như Fanpage TV360 và 5G.