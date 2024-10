Anh Trai Say Hi khép lại 2 đêm concert, mở ra kỷ nguyên mới cho văn hoá thần tượng quốc nội

Ngày 28/9, Anh Trai Say Hi “bắn phát súng" tiên phong với concert quy mô 20 nghìn khán giả, sáng đèn tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Ở bên chân cầu Thủ Thiêm, đêm diễn của 30 anh trai thắp sáng 1 vùng, khiến người nước ngoài cũng phải sửng sốt. Mang loạt stage gây sốt từ chương trình ra đời thực, các anh trai biểu diễn bằng 100% công lực, đưa đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc.

Anh Trai Say Hi tổ chức thành công 2 đêm concert tại TP.HCM, đêm 1 quy mô 20 nghìn khán giả tại Công viên bờ sông Sài Gòn

Đêm 2 tại Khu đô thị Vạn Phúc - cùng ngày với concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hôm 19/10

Tối 19/10, concert 2 của Anh Trai Say Hi tiếp tục diễn ra tại TP.HCM. Chương trình gây chú ý khi tổ chức cùng thời điểm, cùng thành phố với concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tạo nên thế trận cạnh tranh chưa từng có trong lịch sử Vpop. Hai show thực tế chiếm trọn truyền thông thời gian qua, cùng làm concert chung 1 khung giờ với quy mô tương đương khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Đêm 2 tiếp diễn, setlist gần như giống với đêm 1 cùng 29 anh trai biểu diễn - thiếu Negav đã thông báo rút khỏi show trước đó. Giữ nguyên phong độ, nhiệt huyết của dàn sao trẻ trung, tràn đầy năng lượng đốt cháy sân khấu theo đúng nghĩa đen.

Dàn trai đẹp của Anh Trai Say Hi

Dàn nam thần hot nhất hiện nay gồm HIEUTHUHAI, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL, HURRYKNG, Quân A.P, WEAN LE,... cùng dàn sao là “bảo chứng nhan sắc" như Anh Tú Atus, Isaac, Song Luân,... tất cả tạo nên bữa tiệc visual mãn nhãn.

Sân khấu diễn ra trong hơn 4 tiếng, điểm lại loạt hit “làm mưa làm gió" suốt 3 tháng phát sóng chương trình như Catch Me If You Can, Ngáo Ngơ, Kim Phút Kim Giờ, Chân Thành, Sao Hạng A, Tình Đầu Quá Chén,... Mỗi sân khấu lại cài cắm thêm vũ đạo, cách bố trí, dàn dựng mới thêm phần thú vị.

Những pha "chiều fan" chỉ có thể thấy ở idol quốc nội

Cả 2 concert ghi nhận những màn fanchant cực kỳ bùng nổ. Khoảnh khắc toàn bộ khán giả vừa hét, vừa hát theo không bỏ sót một lời khiến ai nấy đều nổi da gà. Không chỉ hát những điệp khúc dễ nhớ, mà fan Việt chúng tôi… hát tất. Nghe nhạc Việt, thần tượng nói tiếng Việt, không có bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào là cảm giác tuyệt vời khó tả.

Fanchant bùng nổ của các fan Say Hi, hát to rõ toàn bộ show

Chính những điều này đã đưa đến dư vị không thể phai, cho những ai có cơ hội trực tiếp hoà mình trong 2 đêm diễn vừa qua. Hàng chục nghìn fan chung một niềm yêu thích âm nhạc, cháy ngọn lửa đam mê đã tạo nên khoảnh khắc đi vào lịch sử concert Việt.

Lần đầu tiên, nghệ sĩ Việt có sân chơi thu hút sự chú ý các tệp fan mới - cộng đồng mà trước giờ chỉ theo dõi, “đu idol" quốc tế.

Văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt chứng kiến nhiều sự thay đổi

Fan Kpop, Cpop hay USUK bắt đầu đổ xô về đu sao nội địa. Ngoài những cuộc “nội chiến" thường xuyên diễn ra, thì cũng mang theo nhiều điều thú vị từ văn hoá đi đu concert về Việt Nam. Ở hậu trường concert Anh Trai Say Hi, các fan thi nhau trao đổi thông tin về thần tượng, thậm chí có cả “trade card" (đổi thẻ bo góc), điều thường thấy ở các concert sao Kpop. Nghệ sĩ cũng được sắp xếp gặp fan qua các hoạt động như fansign, random photo - chuyên nghiệp không kém sao nước ngoài.

Đêm concert 2 vẫn hot nhưng không đủ thoả mãn

Không gian âm nhạc cháy bỏng cùng dàn nghệ sĩ nhiệt huyết và fanchant bùng nổ là thế, nhưng từ đêm concert 1 đến concert 2 lại cho thấy một sự hụt hơi của NSX. Khó để đánh giá concert của Anh Trai Say Hi là chuỗi show chất lượng hoàn hảo.

Điều kiện thời tiết bất lợi đã khiến hệ thống điện của concert phát sinh sự cố

Trong đêm concert 2 xảy ra khá nhiều vấn đề. Đầu tiên phải kể đến những sự cố khâu tổ chức. Âm thanh, ánh sáng là điểm trừ lớn. Trước show, trời đổ mưa lớn. Điều kiện thời tiết bất lợi đã khiến hệ thống điện của concert phát sinh sự cố. Concert Anh Trai Say Hi bị mất điện đến hai lần, dẫn đến chương trình bị kéo dài hơn dự tính rất nhiều. Trước giờ G, show gần như chìm trong bóng tối, không đèn, không nhạc. Điều này khiến khán giả không khỏi sốt ruột.

Khán giả sốt ruột, mệt mỏi vì show ngưng trệ 1 tiếng do sự cố điện

Một điểm trừ nữa được khán giả nhận thấy rất rõ và chia sẻ nhiều trên MXH, đó là chất lượng âm thanh không được đảm bảo. Suốt phần đầu chương trình, khán giả dường như không thể nghe được nghệ sĩ hát gì. Rất may, vì các bài hát đều có độ phổ biến cao, fanchant đã “cứu cánh" những màn trình diễn này.

Về các tactic sân khấu, bố trí ánh sáng, show không có quá nhiều màn đặc sắc như concert 1. Những màn bắn pháo hoa hay chạy hiệu ứng trình diễn đều khá cơ bản, thường thấy ở nhiều liveshow khác.

Âm thanh concert 2 cũng chưa khiến khán giả hài lòng

Ngoài chất lượng sân khấu bị phàn nàn, thì concert 2 của Anh Trai Say Hi còn khiến khán giả “lấn cấn" vì 2 cái tên - Negav và Myra Trần. Về phần Negav, dù nam rapper đã xác nhận rút khỏi line-up trình diễn nhưng vẫn phủ sóng từ đầu show đến cuối show bằng nhiều cách. Chương trình liên tục cài cắm những chi tiết gợi nhớ về Negav, từ ẩn ý của Trấn Thành, phản ứng các anh trai cho đến video hành trình chiếu cuối concert.

Negav dù đã xác nhận rút khỏi line-up trình diễn nhưng vẫn phủ sóng từ đầu show đến cuối show bằng nhiều cách

Cộng đồng fan Negav cũng thường xuyên hô lớn tên nam rapper, ngay trong màn trình diễn hay giao lưu của các anh trai khác. Negav rút khỏi show là vì loạt scandal có sức ảnh hưởng tiêu cực lan rộng. Việc cả BTC và fan riêng của Negav gợi nhớ đến anh chàng xuyên suốt concert khiến các khán giả của 29 anh trai còn lại không khỏi cảm thấy “sượng".

Việc cả BTC và fan riêng của Negav gợi nhớ đến anh chàng xuyên suốt concert khiến các khán giả của 29 anh trai còn lại không khỏi cảm thấy “sượng"

Nhưng, tranh cãi lớn nhất lại chính là sự xuất hiện của Myra Trần. Bất ngờ biểu diễn tại concert Anh Trai Say Hi tối 19/10, Myra Trần vừa khóc vừa cám ơn khán giả đã tha thứ cho mình sau ồn ào lộ clip trình diễn tại sự kiện không phù hợp hồi tháng 7. Sự xuất hiện của Myra Trần thu về nhiều "gạch đá". Đến cả các fan Anh Trai Say Hi cũng không hài lòng, cho rằng Myra Trần "phá nát" phần trình diễn của các anh trai.

Sự xuất hiện của Myra Trần gây tranh cãi

Người hâm mộ chỉ trích BTC vì để nghệ sĩ dính ồn ào như Myra Trần lên sân khấu của các anh trai. Ở bài đăng của Myra Trần sau show, khán giả để lại bão phẫn nộ cùng nhiều bình luận tiêu cực. Có thể thấy, công chúng vẫn chưa thể tha thứ cho Myra Trần.

2 đêm concert đón gần 40 nghìn khán giả là điều không tưởng, nhưng vì sao concert D-2 lại hụt hơi so với D-1?

Sau đêm concert thứ 2 của Anh Trai Say Hi, MXH liên tục bàn luận về sức hút của show. So với chính đêm đầu tiên, có thể thấy sụt giảm đáng kể về quy mô lẫn độ thảo luận tích cực. Lý giải về việc concert 2 của Anh Trai Say Hi giảm sức hút, nguyên nhân đầu tiên đến từ đổi địa điểm.

Những hình ảnh choáng ngợp của concert 1 Anh Trai Say Hi bên chân cầu Thủ Thiêm

Rõ ràng, Công viên bờ sông Sài Gòn là nơi đắc địa để tổ chức concert quy mô lớn. Nhìn từ đêm 1 của Anh Trai Say Hi đã thấy được sự khác biệt. Chưa kể, hai show - cùng nội dung, cùng line-up tổ chức chỉ sau 2 tuần khiến sức mua giảm đi là điều đương nhiên. So về quy mô, concert 2 không thể bằng concert 1. Đổi địa điểm về khu đô thị Vạn Phúc, với quy mô giảm một nửa so với show đầu tiên là lý do khiến concert 2 không còn làm người ta choáng ngợp.

Về khâu tổ chức, concert 2 Anh Trai Say Hi khiến khán giả thất vọng hơn so với đêm 1 vì thiếu chỉn chu, kỹ lưỡng. Từ sự cố kỹ thuật điện, âm thanh, ánh sáng, mọi thứ đều giảm chất lượng so với đêm 1 là sự thật.

Concert 2 Anh Trai Say Hi khiến khán giả thất vọng hơn so với đêm 1 vì thiếu chỉn chu, kỹ lưỡng

Bên cạnh đó, đêm 1 concert Anh Trai Say Hi trọn vẹn với đội hình 30 nghệ sĩ, không có “chiêu trò gây tranh cãi" như đêm 2. Ở đêm concert đầu tiên, mọi thứ diễn ra vô cùng cảm xúc và thăng hoa. Người hâm mộ lần đầu được “quẩy” cùng các anh trai, để lại ký ức không thể quên. Show thứ 2 diễn ra trong thời điểm nhạy cảm - sau ồn ào của Negav. Ngoài ra, quyết định đưa Myra Trần lên sân khấu phần nào “đánh ngã" hảo cảm mà người hâm mộ đang dành cho show.

Hai đêm concert Anh Trai Say Hi đã làm thay đổi cục diện văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt một cách mạnh mẽ

Dù còn những điểm hạn chế, nhưng không thể phủ nhận hai đêm concert Anh Trai Say Hi đã làm thay đổi cục diện văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt một cách mạnh mẽ. Ở Anh Trai Say Hi, lần đầu người ta chứng kiến tiềm năng của những nhóm nhạc Việt với sức trẻ, âm nhạc xu hướng hiện đại, biểu diễn bùng nổ và thu hút nhiều khán giả tham dự đến thế.

Anh Trai Say Hi đưa đến cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ thử sức với những điều chưa từng. Việc có 1 chương trình tài năng gây sốt giúp khán giả Việt được đu sao Việt theo dạng thức show sống còn - thứ làm nên thành công cho nhiều nền công nghiệp giải trí như Hàn Quốc, Nhật Bản. Điều này đã tạo nên bước ngoặt trong văn hoá fandom.

Anh Trai Say Hi đưa đến cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ thử sức với những điều chưa từng

Từ show bước ra đời thực, là một hành trình làm quen với cái mới, từ từ tạo nên thói quen “đu sao quốc nội". Bản thân các nhà làm show cũng dần dần thiết lập được bộ máy chuyên nghiệp, từ đó có thể tự hoàn thiện khâu tổ chức, nâng cấp quy mô, thêm nhiều concert choáng ngợp trong tương lai.

Khán giả mong rằng, NSX của Anh Trai Say Hi sẽ đón nhận các phản hồi của khán giả để cải thiện chất lượng hơn cho đêm concert thứ 3 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2024.